Bondár Anna a második fordulóba jutott Indian Wellsben

A világranglistán 66. magyar játékos az őt három hellyel megelőző Elsa Jacquemot-val találkozott, akit korábbi egyetlen mérkőzésükön, egy 2021-es svájci ITF-viadalon legyőzött. A 22 éves rivális pályafutása eddigi csúcsaként tavaly a harmadik fordulóig jutott a Roland Garroson.

Második összecsapásukon a Honvéd sportolója 3:1-re elhúzott, majd egymást érték a brékek, így jutottak el a rövidítésig, melyben egy hajszálnyival a magyar volt jobb. A folytatásban 5:4-nél Bondár nem tudta kiszerválni a meccset, de utána ötödször is sikerült elvennie Jacquemot adogatását, és 2 óra 21 perc után ő ünnepelhetett.

A 64 között a 13. helyen kiemelt cseh Karolína Muchová vár Bondárra.

WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9.4 millió dollár, kemény pálya)

1. forduló (a 64 közé jutásért)

Bondár Anna–Elsa Jacquemot (francia) 7:6 (7–5), 7:5