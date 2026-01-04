ANK: Brahim Díaz a nyolc közé lőtte a házigazda Marokkót

A hazai közönség támogatását élvező Marokkó szinte végig kézben tartotta a találkozót, s már a 17. percben bevette a tanzániai kaput, de Szaibari gólját les miatt érvénytelenítette a VAR. A helyzet a folytatásban sem változott, Tanzánia mélyen meghúzott védelmi vonalakra (s a helyenkénti kósza támadásra) épített, míg Valid Regragi csapata türelmesen járatta a labdát, megpróbálva felőrölni riválisa ellenállását.

A jég a 64. percben tört meg, Asraf Hakimi indította a jobb oldalon Brahim Díazt, aki átvert egy védőt, majd a rövid sarkot vette célba – a labda a tanzániai kapus, Hussein Masaranga hibájának köszönhetően kötött ki a hálóban. A Real Madrid támadójának ez volt a negyedik gólja a tornán – a marokkói labdarúgás történetében először fordult elő, hogy valaki rendre eredményesnek bizonyult az ANK első négy meccsén.

A hátralevő bő fél órában Tanzánia nem tudott csodát tenni, így Marokkó különösebb gond nélkül jutott tovább a legjobb nyolc közé. 1–0

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

Marokkó–Tanzánia 1–0 (B. Díaz 64.)

Később

20.00: Dél-Afrika–Kamerun

NYOLCADDÖNTŐ

Január 3.

Szenegál–Szudán 3–1

Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2

Január 4.

Január 5.

17.00: Egyiptom–Benin

20.00: Nigéria–Mozambik

Január 6.

17.00: Algéria–Kongói DK

20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

A MENETREND

Csoportmérkőzések: december 21–31.

Nyolcaddöntő: január 3–6.

Negyeddöntő: január 9–10.

Elődöntő: január 14.

A 3. helyért: január 17.

Döntő: január 18.