ANK: Brahim Díaz a nyolc közé lőtte a házigazda Marokkót
A hazai közönség támogatását élvező Marokkó szinte végig kézben tartotta a találkozót, s már a 17. percben bevette a tanzániai kaput, de Szaibari gólját les miatt érvénytelenítette a VAR. A helyzet a folytatásban sem változott, Tanzánia mélyen meghúzott védelmi vonalakra (s a helyenkénti kósza támadásra) épített, míg Valid Regragi csapata türelmesen járatta a labdát, megpróbálva felőrölni riválisa ellenállását.
A jég a 64. percben tört meg, Asraf Hakimi indította a jobb oldalon Brahim Díazt, aki átvert egy védőt, majd a rövid sarkot vette célba – a labda a tanzániai kapus, Hussein Masaranga hibájának köszönhetően kötött ki a hálóban. A Real Madrid támadójának ez volt a negyedik gólja a tornán – a marokkói labdarúgás történetében először fordult elő, hogy valaki rendre eredményesnek bizonyult az ANK első négy meccsén.
A hátralevő bő fél órában Tanzánia nem tudott csodát tenni, így Marokkó különösebb gond nélkül jutott tovább a legjobb nyolc közé. 1–0
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Marokkó–Tanzánia 1–0 (B. Díaz 64.)
Később
20.00: Dél-Afrika–Kamerun
Január 3.
Szenegál–Szudán 3–1
Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
Január 4.
Január 5.
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik
Január 6.
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
A MENETREND
Csoportmérkőzések: december 21–31.
Nyolcaddöntő: január 3–6.
Negyeddöntő: január 9–10.
Elődöntő: január 14.
A 3. helyért: január 17.
Döntő: január 18.