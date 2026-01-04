Nemzeti Sportrádió

ANK: Brahim Díaz a nyolc közé lőtte a házigazda Marokkót

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 19:06
null
Hakimi passzából Brahim Díaz volt eredményes (Fotó: X/CAF_Online)
Címkék
Brahim Díaz ANK Marokkó Afrikai Nemzetek Kupája Tanzánia
Nem borult a papírforma a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája vasárnap délutáni nyolcaddöntőjében, amelyben Marokkó Tanzániával csapott össze, és 1–0-ra győzött.

A hazai közönség támogatását élvező Marokkó szinte végig kézben tartotta a találkozót, s már a 17. percben bevette a tanzániai kaput, de Szaibari gólját les miatt érvénytelenítette a VAR. A helyzet a folytatásban sem változott, Tanzánia mélyen meghúzott védelmi vonalakra (s a helyenkénti kósza támadásra) épített, míg Valid Regragi csapata türelmesen járatta a labdát, megpróbálva felőrölni riválisa ellenállását.

A jég a 64. percben tört meg, Asraf Hakimi indította a jobb oldalon Brahim Díazt, aki átvert egy védőt, majd a rövid sarkot vette célba – a labda a tanzániai kapus, Hussein Masaranga hibájának köszönhetően kötött ki a hálóban. A Real Madrid támadójának ez volt a negyedik gólja a tornán – a marokkói labdarúgás történetében először fordult elő, hogy valaki rendre eredményesnek bizonyult az ANK első négy meccsén.

A hátralevő bő fél órában Tanzánia nem tudott csodát tenni, így Marokkó különösebb gond nélkül jutott tovább a legjobb nyolc közé. 1–0

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Marokkó–Tanzánia 1–0 (B. Díaz 64.)
Később
20.00: Dél-Afrika–Kamerun

NYOLCADDÖNTŐ
Január 3.
Szenegál–Szudán 3–1
Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
Január 4.
Marokkó–Tanzánia 1–0
20.00: Dél-Afrika–Kamerun
Január 5.
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik
Január 6.
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

A MENETREND
Csoportmérkőzések: december 21–31.
Nyolcaddöntő: január 3–6.
Negyeddöntő: január 9–10.
Elődöntő: január 14.
A 3. helyért: január 17.
Döntő: január 18.

 

Brahim Díaz ANK Marokkó Afrikai Nemzetek Kupája Tanzánia
Legfrissebb hírek

Szenegál fordítva, Mali tizenegyesekkel jutott be a legjobb nyolc közé az ANK-n

Minden más foci
21 órája

Nem jutottak tovább az Afrikai Nemzetek Kupáján, az egész gaboni csapatot eltiltották

Minden más foci
2026.01.01. 16:11

A kedd délutáni két eredménnyel teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.30. 19:21

Egyiptom és Marokkó is csoportelsőként jutott tovább az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.29. 22:16

Az első 15 próbálkozás nem sikerült, de most meccset nyert a rendes játékidőben Benin az Afrika-kupán, továbbjutott Nigéria

Minden más foci
2025.12.27. 23:00

Szalah újabb gólt szerzett, Egyiptom csoportelsőként jutott tovább; Marokkó nem bírt Malival

Minden más foci
2025.12.26. 23:02

Afrika-kupa: nem játszhat pénteken a házigazda Marokkó csapatkapitánya

Minden más foci
2025.12.25. 20:13

Etta Eyong és Amad Diallo is győztes gólt szerzett az ANK-n – videók

Minden más foci
2025.12.25. 08:50
Ezek is érdekelhetik