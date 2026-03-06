Nemzeti Sportrádió

Leclerc vezérletével a két Ferrari nyitott az élen, Alonso részt sem tudott venni az év első edzésén

H. L.H. L.
2026.03.06. 03:41
null
A Ferrari remek formában kezdett Melbourne-ben (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 Charles Leclerc Max Verstappen Formula–1 Lewis Hamilton Ausztrál Nagydíj Ferrari
Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a Ferrari párosa zárt az élen a Formula–1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén. A harmadik-negyedik helyet a Red Bull párosa bérelte ki, míg az első ötös sorát Arvid Lindblad (Racing Bulls) zárta.

Véget ért a várakozás, nyolcvankilenc nap szünet után kezdetét vette az új Formula–1-es idény, amely a sportág fennállásának egyik legátfogóbb szabályváltozását hozta. A közép európai idő szerint éjjel 2 óra 30 perckor zöldre váltó bokszutcai lámpa így nemcsak a 40. Ausztrál Nagydíj, hanem egy teljesen új korszak eljövetelét is jelölte.

Ennek értelmében már az első szabadedzést is nagy várakozás előzte meg: az újonnan csatlakozó Cadillackel kiegészülve tizenegy csapat huszonkét pilótája vette birtokába az 5278 méter hosszú pályát a napsütötte Albert Parkban, ahol először mutatkozott meg igazán, mely istállónak hogyan sikerült a rendkívül rövid téli felkészülése, és milyen sorrend alakul ki a bahreinitől merőben eltérő nyomvonalon.

A mezőny jelentős része nem is vesztegette az idejét, és azonnal kigördült a garázsból, a sort Nico Hülkenberg vezette fel az Audival, miközben a komoly válságba kerülő Aston Martin arról adott hivatalos jelentést, hogy Fernando Alonso részt sem tud venni a tréningen egy motorral kapcsolatos probléma okán. Noha Lance Stroll ki tudott menni a pályára, érdemi munkát ő sem tudott végezni, mindössze két kört teljesített, és az utolsóként zárt a mért kört jegyzők között.

Nem indult jól a 2026-os szezon egyetlen újonca számára sem a nyitó edzés: Arvid Lindblad alatt a bokszutca végén állt meg a Racing Bulls, aminek következtében először sárga zászlós, majd virtuális biztonsági autós jelzést léptettek érvénybe. A brit a problémás rajt után viszont vissza tudott térni, és összesen 22 kört tett meg, miközben az ötödik helyével a nyitány egyik pozitív meglepetését szolgáltatta.

Döcögősen indult a konstruktőri címvédő McLaren számára is a kezdés: Oscar Piastri azt követően vesztett némi időt és tűnt el a bokszban, hogy rádión az energia felhasználásra panaszkodott. A regnáló világbajnok, Lando Norris eközben mindössze hét kör megtétele után rekedt a garázsban, miután csapata problémát észlelt a váltóján. A brit versenyző számára ezzel véget is ért az első edzés, de az Aston Martin párosa mellett így is maga mögé tudta utasítani a Cadillac két nagy visszatérőjét, Valtteri Bottast és Sergio Pérezt. Utóbbi a gyakorlás végén egy megforgással irányította magára a figyelmet, amit követően rádión azt jelentette, hogy probléma adódott az erőforrásával.

A mexikói látványos incidensét még Alexander Albon leállása előzte meg, a thaiföldi versenyző alatt technikai meghibásodás miatt adta meg magát a Williams tíz perccel a vége előtt, így egyes vetélytársaival szemben ő nem vesztett jelentős pályaidőt.

Ami a köridőket illeti, az edzés kezdeti szakaszában Verstappen diktálta a tempót a közepes keveréken, majd később Charles Leclerc vette át az irányítást a Ferrarival, és az ő nevével kezdődött az időlista félidőben is, igaz, az első harminc percben Isack Hadjar is megfordult az élen, és Lewis Hamilton is rendre ott ólálkodott az elejében, így a Ferrari és a Red Bull versenyzői bérelték ki az első négy pozíciót. Ez akkor sem változott, amikor a fő esélyesnek kiáltott George Russell Mercedesére az elsők között került fel a lágy gumi, a brit nagyjából egy másodperc hátránnyal foglalta el az ötödik helyet. 

Ahogyan egyre több autóra tették fel a piros oldalfestésű Pirellit, úgy javultak a köridők is: a vezetést Hamilton vette át, aki ugyan egészen az utolsó pillanatokig őrizte az első helyet, végül meg kellett elégednie a másodikkal, hiszen csapattársa, Leclerc a végén 1:20.267-nél állította meg a stoppert, és zárt az élen. A monacói 469 ezreddel előzte meg Hamiltont, a harmadik Verstappen lemaradása 522, míg a negyedik Hadjaré 820 ezred volt. 

Az első ötöst záró Lindblad hátránya eközben az egy másodpercet is meghaladta, az újoncot Piastri, Russell, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, valamint Nico Hülkenberg követte a top 10-ben.

Folytatás reggel 6 órakor a második szabadedzéssel. 

Fotó: X/F1
40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés6.00–7.00
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés2.30–3.30
Időmérő6.00–7.00
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00


 

 

