Új elnök kerül az igazgatóság élére a szegedi férfi kézilabdaklubban

Pénteki közleményükben a szegediek emlékeztettek rá, hogy Szűcs az elmúlt 15 évben meghatározó szerepet vállalt a klub működésének stabilizálásában és hosszú távú fejlődésének megalapozásában. Az OTP Bank-Pick Szeged történetének legnagyobb sportsikerei és szakmai megerősödése az ő ténykedésének idejére esett, ebben az időszakban vált az egyesület Európa egyik vezető kézilabdaklubjává.

A tájékoztatás szerint a vezetői átmenet a klub stabil működését biztosítva valósul meg, és hamarosan tájékoztatást adnak az igazgatóság új elnökének személyéről.