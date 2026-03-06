Nemzeti Sportrádió

Új elnök kerül az igazgatóság élére a szegedi férfi kézilabdaklubban

2026.03.06. 10:34
Szűcs Ernő Péter távozik a szegedi klubcsapat elnöki posztjáról (Fotó: Dömötör Csaba)
Új szakmai megbízásaira tekintettel befejezte igazgatósági elnöki tevékenységét Szűcs Ernő Péter az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklubnál.

Pénteki közleményükben a szegediek emlékeztettek rá, hogy Szűcs az elmúlt 15 évben meghatározó szerepet vállalt a klub működésének stabilizálásában és hosszú távú fejlődésének megalapozásában. Az OTP Bank-Pick Szeged történetének legnagyobb sportsikerei és szakmai megerősödése az ő ténykedésének idejére esett, ebben az időszakban vált az egyesület Európa egyik vezető kézilabdaklubjává.

A tájékoztatás szerint a vezetői átmenet a klub stabil működését biztosítva valósul meg, és hamarosan tájékoztatást adnak az igazgatóság új elnökének személyéről.

 

 

