Marozsán Fábián kikapott Bautistától Indian Wellsben

A két játékos első összecsapását 2023-ban még Marozsán nyerte meg, aztán Bautista 2024-ben és 2025-ben is felülmúlta egyszer-egyszer magyar riválisát.

Most Indian Wellsben remekül kezdte a mérkőzést Marozsán Fábián, az első játékban fogadóként az első három labdamenetet megnyerte, s bár Bautista egyenlíteni tudott, a magyar a negyedik bréklabdáját értékesítette, és rögtön elvette ellenfele adogatását. Mint utóbb kiderült, ez volt az egyetlen brékje Marozsánnak, aki kilenc lehetőségéből ezt az egyet használta ki.

Bautista viszont négy bréklabdájából hármat értékesített, az elsővel 3:3-ra alakította az első szett állását, a másodikkal 5:4-es vezetésénél a játszmát is megnyerte. A második szettben Marozsánnak 5:4-es vezetésnél három lehetősége volt Bautista adogatásánál az egyenlítésre, de ezeket a szettlabdákat elhibázta. A rövidítésben viszont négy minibréket is bemutatott a magyar teniszező, és simán, 7–2-vel zárta le a játszmát.

A harmadikat azonban rosszul kezdte, az első adogatása során pontot sem nyert, Bautista a harmadik bréklehetőségét is kihasználta, és meg is őrizte az előnyét, amely 3:2-es vezetésnél került veszélybe, de Marozsán mindkét bréklabdáját hárította Bautista, aki a szett végén a harmadik meccslabdáját értékesítve zárta le az összecsapást, és készülhet a címvédő Jack Draper elleni folytatásra.

A második fordulóba korábban bejutó Fucsovics Mártonra 21.30 óra körül az ötödik kiemelt olasz Lorenzo Musetti vár a 64 között.

ATP 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9.4 millió dollár, kemény pálya)

1. forduló (a 64 közé jutásért)

Roberto Bautista (spanyol)–Marozsán Fábián 6:4, 6:7 (2–7), 6:4