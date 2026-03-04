„Az én szívem Horvátországért dobog” – Franko Kovacevic nem akar magyar válogatott lenni

Múlt héten röppent fel a téma, hogy a támadó akár a magyar nemzeti csapatban is szerepelhetne, s Marco Rossi szövetségi kapitány akkor így nyilatkozott Franko Kovacevic esetleges honosításáról: „Jelezték már nekem, és ugyanúgy követem és követtem mindeddig, ahogy minden olyan játékost, akinél megvan ez a lehetőség. Az MLSZ-nek megvan erre a megfelelő irodája, amely mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges, de nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában. Az egyedüli középcsatárunk, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, az Barni. Ő most Görögországban játszik.”

A 26 éves játékos egy interjúban tiszta vizet öntött a pohárba, egyúttal reagált Rossi szavaira.

„Természetesen megtisztelők a szavai, és szívből hálás vagyok ezért, de az én szívem Horvátországért dobog. Horvát mezben látom magamat, és ez is a célom, ennek rendeltem alá mindent – nyilatkozta Franko Kovacevic, akinek van magyar útlevele, így gyakorlatilag hazai játékosként szerepelhet az NB I-ben, ennek hátteréről is beszélt. – A nagymamám Magyarországon született, ezért megfelelek a feltételeknek. Bevezettek egy olyan szabályt a bajnokságban, hogy öt hazai futballistának kell játszania. Szerettem volna segíteni a klubot, ezért beleegyeztem az állampolgárságba, hogy a vezetőedzőnek könnyebb dolga legyen. Sok légiós van a Ferencvárosban, így pedig felszabadul egy hely. Ezzel kifejezem tiszteletemet a klub felé, amelytől a fizetésemet kapom, s amely a bizalmába fogadott.”

Az FTC-hez a szlovén Celjétől januárban szerződő, eddig hat bajnokin négy gólt szerző támadó elárulta, mielőtt aláírt, hosszú ideig kapcsolatban állt a klubbal. Volt több ajánlata is, az öt topligából is keresték, ám olyan csapatot akart, amelyik képes dominálni a bajnokságban, sok gólt szerez és címekért harcol.