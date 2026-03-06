Nagy diadalnak szólt a dob San Antonióban; LeBron James megdöntött egy újabb NBA-rekordot
Majdnem egy hónap után játszott hazai mérkőzést a San Antonio, és a nagy túra után nem is akármilyen vendége volt: a Keleti főcsoportot vezető, visszavágásban reménykedő Detroit. A két csapat februári keleti meccsét a Spurs nyerte meg, és hiába készült más forgatókönyvre a Pistons, egy pillanatig sem tudott vezetni: már az első negyedben 17 pontig hízott a hazai előny. Victor Wembanyama 38 ponttal, 16 lepattanóval és öt dobásblokkolással alakította a vezér szerepét, De’Aaron Fox 29 pontot szerzett, Stephon Castle 11 ponttal és 12 assziszttal zárt, odaát Cade Cunningham 26, Isaiah Stewart 18 pontig jutott. A Detroit egymás után másodszor kapott ki, a nyugati második helyen álló Spurs 13-at megnyert a legutóbbi 14 meccséből.
Stephen Curry sorozatban a 12. mérkőzését is kihagyta fájós térde miatt (a jövő hét első felében várják vissza), de a Golden State nélküle is ki tudta harcolni a győzelmet Houstonban. A meccs nagy részében vezetett a vendégcsapat, a Rockets a hosszabbítást kiharcolta, és annak vége is alakulhatott volna másként, ha Kevin Durant biztosabb kézzel büntetőzik. Brandon Podziemski 26, De’Anthony Melton 23 ponttal vezette a Warriorst, a hazaiaknál a hat triplát bedobó Reed Sheppard (30) és Durant (23) szerezte a legtöbb pontot.
A Denver kiválóan, 16–3-mal kezdett a nyugati ötödik helyért csatázó csapatok meccsén, később is el-elhúzott, de a Lakers vissza-visszakapaszkodott, két perccel a vége előtt már csupán egy pont volt a különbség (112–111) – akkor jött Nikola Jokics, és két duplával döntő előnyhöz juttatta csapatát. Jokics kilenc labdaeladással nehezítette a Nuggets életét, de a „szokásos” tripla dupla (28 pont, 12 lepattanó, 13 assziszt) többet nyomott a latban, nem beszélve az említett két dobásról és a meccset lezáró két büntetőről. Jamal Murray is 28 ponttal zárt a hazaiaknál, Luka Doncic 27-tel vezette a Lakers lőlapját.
LeBron James az első negyed hajrájában történelmet írt: megszerezte NBA-karrierje 15 838. mezőnykosarát, amellyel megelőzte az alapszakaszi örökrangsort eddig vezető Kareem Abdul-Jabbart. A hajrában James könyöksérülés miatt lement a pályáról, és bár kis pihenő után visszatért, nem tudta fordításhoz segíteni csapatát.
Trae Young bemutatkozott a Washingtonban, de 12 pontja és hat asszisztja kevés volt a már hét vereségnél járó rossz széria megtöréséhez. Hasonlóan mély gödörből tekingetett ki a Utah is, ám Ace Bailey remek napot fogott ki, hét triplára épülő 32 pontos karriercsúcsával rég várt sikerhez segítette a vendégeket.
Miami és környékének hívókódja a 305-ös, ezzel összefüggésben a helyiek nagy becsben tartják március 5-ét (305 Day), kosárlabdában különösen eredményes nap ez – most is szerencsét hozott: a Heat Tyler Herro (25) és Bam Adebayo (21) ponterős játékára építve simán érvényesítette a papírformát a mélyrepülésben Brooklyn ellen. A Miami örökmérlege 15 győzelem és öt vereség március 5-én – egyetlen működő NBA-franchise-nak sincs jobb ezen a napon.
A Minnesota sorozatban ötödször is nyert, a Toronto elleni sikernek Anthony Edwards 22 ponttal, Rudy Gobert 18 ponttal és 12 lepattanóval ágyazott meg.
Cooper Flagg 18 ponttal tért vissza nyolc meccs kihagyásával járó sérüléséből, a kispadról beszálló Klay Thompson hét sikeres triplával és 24 ponttal jelentkezett, de ez sem volt elég a Dallasnak: Wendell Carter Jr. 1.4 másodperccel a végső dudaszó előtti zsákolásával az Orlandóé lett a győzelem. Tristan da Silva 19 ponttal vezette a házigazdákat.
Éledezik a Chicago: 11 egymást követő vereség után másodszor nyert, és ehhez csupán három fellépésre volt szüksége. Collin Sexton 30 ponttal kövezte ki a győzelemig vezető utat az ötmeccses túra első állomásán, Phoenixben.
A Sacramentónak ellenben ezúttal sem jött össze, a liga leggyengébb mérlegű csapata (14, 50) kikapott odahaza: Zion Williamson 23, Trey Murphy III 21 ponttal segítette nyerni a New Orleanst.
NBA, ALAPSZAKASZ
Orlando Magic–Dallas Mavericks 115–114
Washington Wizards–Utah Jazz 112–122
Houston Rockets–Golden State Warriors 113–115 – hosszabbítás után
Miami Heat–Brooklyn Nets 126–110
Minnesota Timberwolves–Toronto Raptors 115–107
San Antonio Spurs–Detroit Pistons 121–106
Phoenix Suns–Chicago Bulls 103–105
Denver Nuggets–Los Angeles Lakers 120–113
Sacramento Kings–New Orleans Pelicans 123–133