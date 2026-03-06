Luke Littler Cardiffban vetett véget idei Premier League-nyeretlenségének

Rangadóval indult a cardiffi forduló, mégsem lett szoros meccs belőle. Luke Humphries úgy nyert nagyon simán, 6–1-re Michael van Gerwen ellen a korábbi világbajnokok csatáján, hogy egyébként nem játszott sokkal jobban: néggyel többet átlagot, s 4.5 százalékkal jobban kiszállózott – igaz, kilenccel többet is dobott rá. Ezt követően a múlt hetekben bomba formába kerülő Jonny Clayton 6–4-re megverte a vb-döntős holland Gian van Veent úgy, hogy 95.54-es körátlagot és 6/15-s kiszállózást virított.

A negyeddöntő másik ágán két fantasztikus, szoros meccset kaptunk. Előbb Gerwyn Price (92.75, 6/16) úgy nyert a múlt heti győztes Stephen Bunting (97.02, 5/16) ellen, hogy utóbbinak a végén kiesett a meccsnyila a táblából, ezt pedig a walesi kihasználta, 6–5. Ezután a még mindig tornagyőzelem (és döntő) nélküli címvédő, Luke Littler a múlt héten kilencnyilast dobó, ám utolsó helyezett Josh Rockkal mérkőzött meg, és nagy nehezen 6–4-re nyert. A kétszeres vb-győztes tinédzser 96-os átlaggal és 40 százalékos kiszállózással rukkolt elő, ami tőle nem extra, Rock azonban 104-es átlaga mellett alig 20 százalékos kiszállózást hozott össze.

Jöhetett hát a két walesi–angol elődöntő: Clayton (94.98, 35.29%) 6–4-re megverte Humphriest (91.06, 23.5%), aki a kiszállózásával bukta el ezt a meccset, majd Littler egészen elképesztő, 111 pont feletti átlaggal, a végén az idei PL-sorozat első 170-es kiszállójával győzte le a továbbra sem igazán meggyőző Price-t. A világelsőnek a PDC egyetlen walesi eseményén a hazai közönség ellenszenvvével is meg kellett birkóznia, ráadásul egymás után kétszer is, hiszen Price után Clayton várt rá a döntőben.

A fináléban Littler tartani tudta az elődöntős szintet, s felnőtt mellé Clayton is. Összesen 11 180-as kört dobtak a mérkőzésen, 3:3-nál Littlernek a dupla 15-ös hiányzott a kilencnyilashoz, amit Clayton a negyedik körében megbüntetett. A roppant színvonalas fináléban 4–4-ig mindketten hozták azt a leget, amelyet elkezdtek, ekkor azonban Littler brékelt, majd a saját legjét is hozva lezárta a mérkőzést, amelyen ismét dobott egy 170-es kiszállót.

A kétszeres világbajnok a PL 5. állomásán nyert először fordulót, a sorozat első öt estéjén öt különböző dartsos diadalmaskodott. Clayton továbbra is a tabella élén áll, Littler ezzel a sikerrel feljött a harmadik helyre. Folytatás jövő csütörtökön angol földön, Nottinghamben.

DARTS PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, CARDIFF

NEGYEDDÖNTŐ

Luke Humphries (angol, 96.21)–Michael van Gerwen (holland, 92.36) 6–1

Jonny Clayton (walesi, 95.54)–Gian van Veen (holland, 92.65) 6–4

Gerwyn Price (walesi, 92.75)–Stephen Bunting (angol, 97.02) 6–5

Luke Littler (angol, 96.20)–Josh Rocks (északír, 103.72) 6–4

ELŐDÖNTŐ

Jonny Clayton (walesi, 94.98)–Luke Humphries (angol, 91.06) 6–4

Luke Littler (angol, 111.05)–Gerwyn Price (walesi, 97.34) 6–3

DÖNTŐ

Luke Littler (angol, 106.44)–Jonny Clayton (walesi, 100.90) 6–4

Here's the 2026 BetMGM Premier League standings after Cardiff, with Jonny Clayton extending his lead at the summit and Luke Littler bursting into the top four 💥 pic.twitter.com/hkPJNvhueI — PDC Darts (@OfficialPDC) March 5, 2026

A PREMIER LEAGUE 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 5.: Newcastle. Döntő: Van Gerwen–Van Veen 6–4

Február 12.: Antwerpen. Döntő: Price–Van Gerwen 6–3

Február 19.: Glasgow. Döntő: Clayton–Van Veen 6–2

Február 26.: Belfast. Döntő: Bunting–Van Veen 6–2

Március 5.: Cardiff. Döntő: Littler–Clayton 6–4

Március 12.: Nottingham

Március 19.: Dublin

Március 26.: Berlin

Április 2.: Manchester

Április 9.: Brighton

Április 16.: Rotterdam

Április 23.: Liverpool

Április 30.: Aberdeen

Május 7.: Leeds

Május 14.: Birmingham

Május 21.: Sheffield

Május 28.: London, négyes döntő