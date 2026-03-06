Luke Littler Cardiffban vetett véget idei Premier League-nyeretlenségének

Rangadóval indult a cardiffi forduló, mégsem lett szoros meccs belőle. Luke Humphries úgy nyert nagyon simán, 6–1-re Michael van Gerwen ellen a korábbi világbajnokok csatáján, hogy egyébként nem játszott sokkal jobban: néggyel többet átlagot, s 4.5 százalékkal jobban kiszállózott – igaz, kilenccel többet is dobott rá. Ezt követően a múlt hetekben bomba formába kerülő Jonny Clayton 6–4-re megverte a vb-döntős holland Gian van Veent úgy, hogy 95.54-es körátlagot és 6/15-s kiszállózást virított.
A negyeddöntő másik ágán két fantasztikus, szoros meccset kaptunk. Előbb Gerwyn Price (92.75, 6/16) úgy nyert a múlt heti győztes Stephen Bunting (97.02, 5/16) ellen, hogy utóbbinak a végén kiesett a meccsnyila a táblából, ezt pedig a walesi kihasználta, 6–5. Ezután a még mindig tornagyőzelem (és döntő) nélküli címvédő, Luke Littler a múlt héten kilencnyilast dobó, ám utolsó helyezett Josh Rockkal mérkőzött meg, és nagy nehezen 6–4-re nyert. A kétszeres vb-győztes tinédzser 96-os átlaggal és 40 százalékos kiszállózással rukkolt elő, ami tőle nem extra, Rock azonban 104-es átlaga mellett alig 20 százalékos kiszállózást hozott össze.
Jöhetett hát a két walesi–angol elődöntő: Clayton (94.98, 35.29%) 6–4-re megverte Humphriest (91.06, 23.5%), aki a kiszállózásával bukta el ezt a meccset, majd Littler egészen elképesztő, 111 pont feletti átlaggal, a végén az idei PL-sorozat első 170-es kiszállójával győzte le a továbbra sem igazán meggyőző Price-t. A világelsőnek a PDC egyetlen walesi eseményén a hazai közönség ellenszenvvével is meg kellett birkóznia, ráadásul egymás után kétszer is, hiszen Price után Clayton várt rá a döntőben.
A fináléban Littler tartani tudta az elődöntős szintet, s felnőtt mellé Clayton is. Összesen 11 180-as kört dobtak a mérkőzésen, 3:3-nál Littlernek a dupla 15-ös hiányzott a kilencnyilashoz, amit Clayton a negyedik körében megbüntetett. A roppant színvonalas fináléban 4–4-ig mindketten hozták azt a leget, amelyet elkezdtek, ekkor azonban Littler brékelt, majd a saját legjét is hozva lezárta a mérkőzést, amelyen ismét dobott egy 170-es kiszállót.
A kétszeres világbajnok a PL 5. állomásán nyert először fordulót, a sorozat első öt estéjén öt különböző dartsos diadalmaskodott. Clayton továbbra is a tabella élén áll, Littler ezzel a sikerrel feljött a harmadik helyre. Folytatás jövő csütörtökön angol földön, Nottinghamben.
DARTS PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, CARDIFF
NEGYEDDÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 96.21)–Michael van Gerwen (holland, 92.36) 6–1
Jonny Clayton (walesi, 95.54)–Gian van Veen (holland, 92.65) 6–4
Gerwyn Price (walesi, 92.75)–Stephen Bunting (angol, 97.02) 6–5
Luke Littler (angol, 96.20)–Josh Rocks (északír, 103.72) 6–4
ELŐDÖNTŐ
Jonny Clayton (walesi, 94.98)–Luke Humphries (angol, 91.06) 6–4
Luke Littler (angol, 111.05)–Gerwyn Price (walesi, 97.34) 6–3
DÖNTŐ
Luke Littler (angol, 106.44)–Jonny Clayton (walesi, 100.90) 6–4
A PREMIER LEAGUE 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 5.: Newcastle. Döntő: Van Gerwen–Van Veen 6–4
Február 12.: Antwerpen. Döntő: Price–Van Gerwen 6–3
Február 19.: Glasgow. Döntő: Clayton–Van Veen 6–2
Február 26.: Belfast. Döntő: Bunting–Van Veen 6–2
Március 5.: Cardiff. Döntő: Littler–Clayton 6–4
Március 12.: Nottingham
Március 19.: Dublin
Március 26.: Berlin
Április 2.: Manchester
Április 9.: Brighton
Április 16.: Rotterdam
Április 23.: Liverpool
Április 30.: Aberdeen
Május 7.: Leeds
Május 14.: Birmingham
Május 21.: Sheffield
Május 28.: London, négyes döntő