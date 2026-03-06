Visszavonult a korábbi olasz válogatott labdarúgó

A közösségi médiában jelentette be visszavonulását Giacomo Bonaventura. A 36 éves középpályás legutóbb a szaúd-arábiai Al-Sababnál futballozott, de nyár óta nem volt csapata.

„Amikor már nincs meg belül a tűz, akkor itt az idő. Ilyenkor már értelmetlen tovább futballozni, mert elveszítheted a játék örömét” – írta Bonaventura.

Az olasz labdarúgó az Atalantában, a Milanban és a Fiorentinában futballozott, a milánóiakkal 2016-ban olasz Szuperkupát nyert, az Olasz Kupában három, a Konferencialigában két második helyezése van. A válogatottban 2013 és 2024 között 18-szor lépett pályára.