Visszavonult a korábbi olasz válogatott labdarúgó
Bejelentette visszavonulását Giacomo Bonaventura, a legutóbb Szaúd-Arábiában futballozó, de nyár óta csapat nélkül lévő olasz középpályás.
A közösségi médiában jelentette be visszavonulását Giacomo Bonaventura. A 36 éves középpályás legutóbb a szaúd-arábiai Al-Sababnál futballozott, de nyár óta nem volt csapata.
„Amikor már nincs meg belül a tűz, akkor itt az idő. Ilyenkor már értelmetlen tovább futballozni, mert elveszítheted a játék örömét” – írta Bonaventura.
Az olasz labdarúgó az Atalantában, a Milanban és a Fiorentinában futballozott, a milánóiakkal 2016-ban olasz Szuperkupát nyert, az Olasz Kupában három, a Konferencialigában két második helyezése van. A válogatottban 2013 és 2024 között 18-szor lépett pályára.
