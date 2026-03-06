Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Visszavonult a korábbi olasz válogatott labdarúgó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.06. 09:05
Giacomo Bonaventura bejelentette a visszavonulását (Fotó: Getty Images)
Címkék
Giacomo Bonaventura Olaszország visszavonulás
Bejelentette visszavonulását Giacomo Bonaventura, a legutóbb Szaúd-Arábiában futballozó, de nyár óta csapat nélkül lévő olasz középpályás.

A közösségi médiában jelentette be visszavonulását Giacomo Bonaventura. A 36 éves középpályás legutóbb a szaúd-arábiai Al-Sababnál futballozott, de nyár óta nem volt csapata.

„Amikor már nincs meg belül a tűz, akkor itt az idő. Ilyenkor már értelmetlen tovább futballozni, mert elveszítheted a játék örömét” – írta Bonaventura.

Az olasz labdarúgó az Atalantában, a Milanban és a Fiorentinában futballozott, a milánóiakkal 2016-ban olasz Szuperkupát nyert, az Olasz Kupában három, a Konferencialigában két második helyezése van. A válogatottban 2013 és 2024 között 18-szor lépett pályára.

 

 

Giacomo Bonaventura Olaszország visszavonulás
Legfrissebb hírek

„Ha bűnbakra lesz szükség, félreállok” – Buffon az olaszok vb-esélyeiről

Olasz labdarúgás
Tegnap, 13:16

Az idény végén visszavonul Szikora Melinda – hivatalos

Kézilabda
2026.02.24. 16:27

A visszavonulás szélén áll a csehek legendás hokisa

Jégkorong
2026.02.21. 14:58

Női vízilabda Eb: sima görög győzelem az olaszok ellen

Vízilabda
2026.01.31. 15:36

Görögország fölényes győzelemmel szerezte meg a bronzérmet a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.25. 18:19

Fölényes győzelmével Szerbia lesz Magyarország ellenfele a vízilabda Eb-döntőben

Vízilabda
2026.01.23. 21:51

Az olaszok két góllal verték meg a grúzokat a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.17. 17:03

Százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört az olasz válogatott a póló Eb-n

Vízilabda
2026.01.15. 17:30
Ezek is érdekelhetik