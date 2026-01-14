ANK: Marokkó tizenegyespárbajban nyert a második elődöntőben

Nemzeti Sportrádió

Százhúsz perc alatt sokkal több lehetősége volt a rendező Marokkónak az Afrikai Nemzetek Kupája szerdai elődöntőjében, mint Nigériának, de csak tizenegyespárbajban sikerült felülkerekednie (4–2) rajta a gól nélküli összecsapáson.

Ahogyan az várható volt, a világbajnoki negyedik helyezett, házigazda Marokkó volt aktívabb az idei Afrikai Nemzetek Kupájának második elődöntőjének első félidejében. A találkozó másik résztvevője, Nigéria ugyan nem birtokolta sokkal kevesebbet a labdát a hazaiaknál, ám „az Atlasz oroszlánjai” lényegesen többet próbálkoztak gólszerzéssel riválisuknál, Brahim Díaz révén még ziccerük is volt, igaz, a 15. percben Ademola Lookman lövésénél Jasszin Bununak is nagyot kellett védenie, hogy megőrizze kapuját a góltól.

A második félidőben a volt barcelonai, jelenleg a Betisben játszó Abde Ezalzuli volt a főszereplő, aki kétszer is nagy védésre kényszerítette Stanley Nwabali kapust, de gólt ő sem tudott szerezni, mint ahogy az egész mezőnyben senki más sem. A hosszabbításban már helyzetek sem adódtak (0–0), így jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyben a nigériaiak kétszer is hibáztak, a házigazdák viszont csak egyszer, így ők nyerték meg 4–2-re a szétlövést, és ők játszanak majd Szenegállal a döntőben.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
ELŐDÖNTŐ
Nigéria–Marokkó 0–0 – 11-esekkel 2–4
KORÁBBAN
Szenegál–Egyiptom 1–0 (Mané 78.)

