Szerződést hosszabbított fiatal támadójával az NB II-es Vasas

F. B.F. B.
2026.03.06. 07:55
null
Molnár Csaba (balra) 2030 nyaráig írt alá (Fotó: vasasfc.hu)
Címkék
NB II Vasas Molnár Csaba
Szerződést hosszabbított a labdarúgó NB II-ben szereplő Vasas a 19 éves, U-válogatott Molnár Csabával, aki 2030 júniusáig írt alá – számolt be róla a klub honlapja.

Molnár Csaba 14 évesen került a Vasas Kubala Akadémiára, majd 2022-ben, 16 éves korában a Vasas FC profi labdarúgója lett. Az igazi áttörést a mostani idény hozta meg számára: eddig az NB II-ben 15-ször lépett pályára, tízszer kezdőként. A Mezőkövesd és a Kecskemét elleni rangadókon pedig gólt is szerzett – utóbbi, néhány héttel ezelőtt elért találata ráadásul rendkívül látványosra sikeredett.

Rengeteget jelent, hogy ennyire számítanak rám a Vasasnál, nagyszerű visszajelzés a számomra és az elvégzett munkámra is, hogy 2030-ig a Fáy utcában futballozhatok – ecsetelte a klubhonlapnak Molnár Csaba. – Az egyéni céljaim közül ezzel sikerült egyet kipipálni, de a csapaté még fontosabb, így továbbra is minden erőmmel azon leszek, hogy ezt segítsem. Szerencsére ebben a szezonban sokkal több lehetőséget kaptam, mint korábban bármikor, érzem a szakmai stáb és a szurkolók bizalmát is, amelyet a hátralévő mérkőzéseken is szeretnék meghálálni!”

Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója hozzátette, hogy a támadó egyre meghatározóbb szerepet tölt be a piros-kékeknél.

„Molnár Csaba saját nevelésű játékosunkként az elmúlt hat évben végigjárta a Kubala Akadémia és az utánpótlás-válogatottak korosztályait, mára a magyar U20-as válogatott oszlopos tagjává vált és egyre meghatározóbb szerepet tölt be a Vasas első csapatában. Szélső támadóként jó cselezőkészséggel és átlag feletti gyorsasággal rendelkezik, képes kreatív, váratlan megoldásokra egy az egy elleni szituációkban, ami különösen értékessé teszi a játékát. A mai napon 2030. június 30-ig meghosszabbítottuk a szerződését.”

A Vasas a másodosztály következő fordulójában vasárnap 15 órától a Kozármislenyt fogadja. 

 

