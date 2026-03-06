A hónap utánpótlásedzője: február jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselői hamarosan döntenek; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) hatodik kiírásában tenisz-, vívó- és sportlövőedző került a jelöltek közé. Íme, február hónap kiválasztottjai!

NAGY ZOLTÁN, a Magyar Tenisz Szövetség 50 éves szövetségi edzője már játékosként is fontos szereplője volt a magyar teniszéletnek. Versenyzőként sokszoros magyar bajnok, junior Eb-bronzérmes, Davis-kupa-válogatott volt. 2001 óta dolgozik edzőként, előbb az Idom Team (másik nevén: Ábris Tenisz Akadémia) utánpótlás-nevelésében tevékenykedett nyolc éven át. Ez idő alatt a később felnőttválogatottságig jutó Kellner Ádám volt a legsikeresebb tanítványa. Az Idom megszűnése után az MTK-nál vállalt szerepet hozzávetőleg egy évtizeden át, majd 2019-ben jött el számára a nagy áttörés, amikor Jancsó Miklóssal közösen az akkori elsőszámú hazai férfijátékos, Fucsovics Márton edzői lettek. Számos nagy sikert értek el együtt: Fucsovics 2020-ban az Australian Openen és a Roland Garroson is a nyolcaddöntőig jutott, 2021-ben Wimbledonban a legjobb nyolcba került. (Ezt megelőzően magyar játékos 1971-ben (Gulyás István), 1976-ban és 1981-ben (Taróczy Balázs) jutott egyesben a legjobb nyolc közé Grand Slam-tornán.) Nagy Zoltán a Fucsoviccsal való közös munkával némileg átfedésben 2022-től 2024-ig a magyar Davis-kupa-csapat szövetségi kapitányi posztját is betöltötte. Az utóbbi időszakban részt vesz Gálfi Dalma felkészítésében is, aki az ő támogatásával tavaly Wimbledonban a harmadik fordulóig jutott egyesben. Jelenleg a Magyar Tenisz Szövetség edzői stábjának tagja, és több kiemelt ígéretnek (mások mellett Mokán István Damjánnak és Nemcsek Grétának) is ő irányítja a szakmai munkáját.

Februárban a Nagy Zoltán vezette U16-os fiú teniszválogatott nagy reményekkel utazott el a franciaországi Ronchinba, a fedett pályás csapat Európa-bajnokság nyolcas döntőjének helyszínére, miután a hollandiai selejtezőtornájáról három magabiztos sikerrel, csoportgyőztesként jutott tovább az elittornára. A Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk alkotta magyar együttes első kiemeltként várhatta a legjobbak viadalát. A csapat aztán rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott a nyolcas döntő első körében: szettveszteség nélkül, 3:0-ra nyerte meg a törökök elleni negyeddöntős párharcot. Az elődöntőben már nagyobb falat következett: a házigazda francia alakulat elleni meccsen a páros mérkőzés döntött, amelyben a mieink szoros csatában alulmaradtak (1:2). Ezt követően a szlovénok elleni bronzcsatában ismét domináltak a magyar fiúk, 2:0-ra behúzták az összecsapást, és megszerezték a harmadik helyet a kontinensviadalon.

Az elmúlt években nem sok kiemelkedő eredménynek örülhettünk a hazai fiú teniszutánpótlásban, így a mostani Eb-bronzérem igazán üdítő siker.

Az U16-os fiúválogatott legutóbb 2008-ban (akkor aranyérmesként) állt dobogóra a fedett pályás csapat Eb-n.

Nagy Zoltán vezetésével az U16-os fiú teniszválogatott bronzérmes lett a fedett pályás csapat Eb-n Forrás: Tennis Europe/MTSZ

Nagy Zoltán:

„Mindennek az alapja, hogy a tanítvány szeressen teniszezni, kihívásként tekintsen a sportra, motiváltan és a megfelelő alázattal álljon a mindennapi munkához. Szigorú, következetes edzőnek tartom magamat, és a technikai elemek mellett igyekszem nagy hangsúlyt fektetni a játékosok mentális felkészítésére, a versenyzői képességek megerősítésére is. A mai teniszben már sokan tudnak magas szinten játszani és fizikailag is felkészültek, vagyis a legfontosabb dolgok már fejben dőlnek el. Ezért

arra próbálom trenírozni a tanítványaimat, hogy nyomás alatt is kellő fókusszal, hittel és magabiztosággal játsszanak.

Az U16-os válogatott elsőszámú játékosa, Mokán István Damján így nyilatkozott mesteréről:

„Nagyjából másfél évvel ezelőtt indult a közös munkánk, akkor, amikor elkezdtem egyre gyakrabban a Nemzeti Edzésközpontban készülni. Majd kis idő elteltével – mert Békéscsabáról végleg Budapestre költöztem – ő lett az állandó edzőm, és alapvetően most már vele készülök a mindennapokban. Zoli nagyon felkészült szakember, hatalmas a tapasztalata és a szakmai tudása, sokat látott már nemzetközi szinten is. Mivel ő is magas szinten teniszezett, érződik rajta, hogy pontosan tudja, miről beszél, amikor a tenisz mélységeiről van szó. Ha edzeni kell, akkor megköveteli a komolyságot, a pályán kívül kellően azonban laza, humoros is tud lenni, így megvan a tökéletes egyensúly, és nagyon jó az összhang közöttünk.”

RIBA FERENC, a Vasas 68 éves vívóedzője 1969-ben az Újpesti Dózsában kezdett vívni kardozóként, 30 éves koráig versenyzett, aktív pályafutása végén a BVSC-ben is megfordult. Minden utánpótlás-korosztályban nyert egyéni magyar bajnoki címet, junior-világbajnokságról ötödik hellyel büszkélkedhet, a felnőttek között pedig csapatban érdemelt ki ob-aranyat. A pályafutása végén saját vállalkozásba kezdett, nem a sportágban dolgozott tovább, majd 49 esztendősen, 2007-ben tért vissza edzőként a pást mellé. Akkor Gárdos Gábor invitálta a BSE-be, a klubban gyermekcsoportokkal foglalkozott, miközben olyan legendás mesterektől tanulhatta a tréneri szakmát, mint Pézsa Tibor. A Vasasba 2012-ben került Szabó Bence felkérésére. A Riba által is felkészített két ígéret, Szatmári András és Csaba Bence 2013-ban már egymás ellen vívta a budapesti junior-világkupaverseny döntőjét. A szakember jelenleg is 30 fős, 7–10 éves gyerekek alkotta kezdőcsoporttal dolgozik, mellette már igen eredményes saját tanítványokat is edz. Érdekesség, hogy Bíró Huba 2024-ben ugyanúgy megnyerte a budapesti junior-vk-t, mint tizenegy évvel azelőtt Szatmári, és a köztes időszakban nem volt magyar győztes a hazai állomáson. Kivételesen reményteli tanítványa Komjáthy Boglárka, aki tavaly serdülőként nyert kadét Eb-bronzérmet, ebben az évadban pedig a juniorok között is felállhatott a világkupa-dobogó alsó fokára. Riba versenyzői az elmúlt évek során számos korosztályos országos bajnoki címet is nyertek.

Februárban Riba Ferenc a korosztályban elsőéves tanítványa,

a 15 éves Komjáthy Boglárka a Tbilisziben rendezett kadét Európa-bajnokságon nagyszerű teljesítménnyel nyert aranyérmet.

Az egész versenynapon – az itthonról drukkoló edzője távollétében is – pazar megoldásokkal rukkolt ki, és magabiztosan menetelt előre. A sokra hivatott kardvívó a döntőig többek között a nagy esélyes olasz Moccit legyőzve jutott el, a fináléban pedig az ukrán Velicskót múlta felül 15:13-ra, így megérdemelt kontinensbajnoki szerzett. Boglárka az évadbeli szereplésével kivívta, hogy ott lehetett az idősebb korosztály, a juniorok Eb-jén is.

Az egyéni kadét Európa-bajnok kardvívó, Komjáthy Boglárka mestere, Riba Ferenc tanácsait hallgatja Forrás: MVSZ

Riba Ferenc:

„A legfontosabb, hogy a gyerekek megkapják a kellő alapokat, amelyekre később építeni lehet. A fiatalabb korosztályokkal foglalkozó edzőknek ezért nagyon precízeknek kell lenniük, mert az apróságoknak tűnő dolgok is lényegesek az elején. A BSE-ben kisgyerekekkel kezdtem és most megint kicsiket tanítok, aminek nagyon örülök, hiszen mindig is érdekelt a kezdőkkel foglalkozás.

Vonz a kihívás, hogy a kollégáimnak jó alapanyagot adjak tovább.

Természetesen akadnak idősebb tanítványaim is, mint például Boglárka, akinek élvezet nézni a mozgását a páston, és elképeszt, hogy mennyire vívóesze van. Bár nem biztos, hogy a tanítványaimat később is én készítem majd fel, azt szeretném, ha jó szívvel emlékeznének rám.”

Edzőjéről ezt mondta az Vasas kadét Európa-bajnoka kardozója, a 15 éves Komjáthy Boglárka:

„Öcsi bácsi nagyon türelmes és megértő edző. Az edzéseken és a versenyeken is mindig azt nézi, hogy a tanítványának mi lenne a legjobb, miben segíthet a legtöbbet. A jó eredményeim egyik kulcsa, hogy remek összhangban tudunk együtt dolgozni. Sokszor már tudom előre, hogy mit szeretne mondani az adott pillanatban, szituációban. Az Európa-bajnokságra azzal engedett el, hogy ne legyen rajtam semmi teher, csak vívjak úgy, ahogy tudok, és megnyugtatott, hogy a távolból is végig gondol rám.”

SOMOGYI PÉTER, a ZTE Sportlövész Klub 42 esztendős alapítója, elnöke, vezetőedzője 1998-ban ismerkedett meg a sportlövészet alapjaival Zalaegerszegen, majd 2000-től Kisvárdai István szakmai felügyelete mellett a komáromi klub színeiben versenyzett a puskás szakágban. Aktív sportolóként nemcsak puskával, hanem számszeríjjal is kiváló eredményeket ért el. Előbbivel csapatban világbajnoki címig és Eb-érmekig, utóbbival Európa-bajnoki aranyig és vb-ezüstig jutott. A ZTE Sportlövész Klubot 2011-ben alapította meg, az egyesület fellendülése azonban akkor kezdődött, amikor 2015-ben hazatért szülővárosába, és a klub igazolt versenyzője, egyben vezetője lett. A nevelőmunkát néhány helyi gyerekkel kezdte, a versenyzői létszám mára megközelíti a százat. A klub – amelyben túlnyomórészt utánpótláskorúak versenyeznek – az elmúlt két évben az elért pontok alapján az ország legeredményesebb sportlövő-egyesülete lett. A tréner egyik legkiemelkedőbb tanítványa Kálmán Bálint, aki 2024-ben légpuskával junior Európa-bajnoki címet szerzett Győrben.

Februárban a bulgáriai Burgaszban rendezett

10 méteres junior sportlövő Európa-bajnokság légpuskásai között aranyérmet szerzett a 20 éves Kálmán Bálint,

aki ezzel a 2024-es győri légfegyveres junior Eb megnyerése után másodszor állhatott fel az olimpiai versenyszámban a kontinensviadal dobogójának legmagasabb fokára. Somogyi tanítványa a nyolcas döntőbe ötödikként jutott az alapversenyből, majd a fináléban nagyszerű teljesítménnyel, a legfontosabb pillanatokban kiváló lövéseket bemutatva érdemelte ki az első helyet. A juniorok Eb-je előtt megrendezett U16-os Európa-bajnokságon egy másik, szintén Somogyi által felkészített ígéret is remekelt légpuskával: Süle Nimród a hagyományos csapat- és a trióversenyszámban is aranyérmet nyert harmadmagával.

Somogyi Péter és kétszeres egyéni junior Európa-bajnok sportlövő tanítványa, Kálmán Bálint Forrás: MSSZ

Somogyi Péter:

„Igyekszem önállóságra nevelni a gyerekeket, mert az az élet bármely területén a hasznukra válhat. Nagyon fontos, hogy az adódó problémákat ne csak felismerjék, hanem képesek legyenek meg is oldani azokat maguktól. A klubban mindig is a családias légkör kialakítására törekedtem.

Csak akkor érzik jól magukat a gyerekek az edzésen, ha ott befogadó, támogató közegre találnak.

A közösségnek hatalmas ereje van, a versenyzőink pedig egymást is segítik, egymástól is tanulnak. Azokat az emberi értékeket is szeretném átadni a tanítványaimnak, amelyet én kaptam az edzőmtől. A hozzáállásban az egyik ilyen, hogy sose adjuk fel, mindig menjünk előre és a negatív élet- vagy versenyhelyzetben is próbáljuk megtalálni a pozitívumokat.”

Edzőjéről így vélekedik az ZTE Sportlövész Klub kétszeres egyéni junior Európa-bajnoka, a 20 éves Kálmán Bálint:

„Nagyon sokat köszönhetek Somogyi Péternek, hiszen ő szerettette meg velem a sportlövészetet, és teremtette meg a lehetőséget, hogy magas szinten versenyezhessek. Olyan edző, aki nem szeretné minden áron ráerőltetni az akaratát a tanítványára, mindig a mindkét fél számára kedvező megoldást keresi. A sportlövészetben az alapok elsajátítása után a finomhangolásokat már a versenyző saját maga is hatékonyan elvégezheti, ezért ő az utóbbi időszakban egyfajta menedzserként áll mellettem, aki azon fáradozik, hogy meglegyen a szükséges szakmai, valamint anyagi hátterem. A közös munkánk eredménye pedig most az újabb junior Eb-arany egy olimpiai számban.”

(Kiemelt képünkön balról: Nagy Zoltán, Riba Ferenc és Somogyi Péter)