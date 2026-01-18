Büntető, botrány, Brahim Díaz-hiba – Szenegál az öltözőből visszatérve verte meg Marokkót az Afrika-kupa döntőjében

Félévszázados „átkot” tervezett megtörni a remek tornát produkáló és 26 mérkőzés óta veretlen, házigazda Marokkó az Afrikai Nemzetek Kupáján: 1976 után újra elhódítani a trófeát. A Valid Regragi szövetségi kapitány által irányított csapatnak a 2022-es világbajnoki negyedik helyezés után erre is megvolt minden esélye, a rabati, hazai közönség támogatása mellett csatasorba állt minden nagy marokkói sztár Jaszin Bunutól Asraf Hakimin vagy Nusszair Mazrauin át Brahim Díazig. De arra lehetett számítani, hogy nem potyognak majd a gólok, hiszen az eddigi hat-hat meccsén Marokkó egy, Szenegál pedig két gólt kapott a tornán.

Nagy iramot, kevés helyzetet és rengeteg szabálytalanságot hozott az első félidő. Miközben mindössze két lövés találta el a kaput (mindkétszer a szenegáliak részéről), tizenháromszor kellett szabadrúgást ítélni… Az első negyvenöt perc kétségkívül legnagyobb helyzete Iliman Ndiaye nevéhez fűződik a 38. percből, amikor remek oldalváltás után ziccerben törhetett kapura a szenegáli középpályás, de 12 méterről, jobbal leadott lapos lövésébe óriási bravúrral, jobb lábfejjel bele tudott érni Jaszin Bunu, aki a Nigéria elleni elődöntő nagy hőse is volt. A 46. percben, még a szünet előtt pedig a saját bejelentése szerint utolsó Afrika-kupa-meccsén játszó Sadio Mané lőhetett volna gólt, de nyolc méterről, jobbal a jobb kapufa mellé lőtt.

Míg többet birtokolta a labdát a hazai pályán szereplő észak-afrikai együttes, a „támadóharmadban” egyáltalán nem volt hatékony, míg Szenegál jól „altatott”, miközben képes volt váratlan, gyors kontrákat vezetni.

A második félidő elejét azonban nagyon megnyomta Marokkó, hosszú percekre beszorította a kapuja elé a szenegáli csapatot, Asraf Hakimi, a jobbhátvéd lényegében folyamatosan fenn maradt az ellenfél tizenhatosánál. Keményen letámadták már a labdakihozatalokat is az „Atlasz oroszlánjai”, nem találta a játékát ezekben a percekben Szenegál. Nagy helyzet is kialakult az 58. percben, amikor Bilal el-Hanusz jobbról remekül középre tett labdáját Ajub el-Kabi néhány méterről ballal mellé tudta rúgni. Foghatta a fejét, óriási helyzet volt! Majd öt perccel később El-Kabi lövését blokkolták a szenegáliak, de így volt jó a lecsorgó labda Abde Ezalzulinak, aki viszont három méterről csúnyán ellőtte a labdát keresztben a kapu előtt. Ezalzulinak a 80. percben is kínálkozott egy jó lövőhelyzete, de a labdája lepattant a földre, így Edouard Mendy könnyedén védeni tudta.

A 90. percben erre is, arra is eldőlhetett volna a meccs: előbb Jaszin Bunu úszott a levegőben, hogy kitolja a jobb felső sarok elől Idrissa Gueye 15 méteres, ballábas lövését, majd a túloldalon Abde Ezalzuli hat méterről, eléggé éles szögből lőtt ballal a kapu fölé.

A 93. percben úgy tűnt, Szenegál betalál, Abdoulaye Seck fejesét azonban érvénytelenítették les miatt. Majd a nyolcperces hosszabbítás hatodik percében nehéz helyzetbe került a játékvezető: marokkói szöglet közben El Hadji Malick Diouf lerántotta a kapu előtt Brahim Díazt, a bíró pedig hosszas VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt. Ám váratlan fordulat következett: a szenegáliak nem voltak hajlandóak elfogadni a döntést, Pape Thiaw szövetségi kapitány hívására levonultak a pályáról, és bementek az öltözőbe. Hosszas tanakodás után (Sadio Mané a jelek szerint azon az állásponton volt, hogy menjen vissza a csapat a pályára, ő nem vonult be az öltözőbe) a szenegáliak végül visszatértek. A sértett, Brahim Díaz végezte el a büntetőt, de a Real Madrid játékosa – aki a torna gólkirálya lett öt találatával – pocsék megoldást választott, Panenka-módra löbbölt alá a labdának, Edouard Mendy pedig köszönte szépen az ölébe pottyanó labdát.

Jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás, amelynek negyedik percében egy jól eltalált átlövés eldöntötte a kupa sorsát: kisebb szóló után Pape Gueye 16 méterről, ballal kilőtte a bal felső sarkot, a léc segítségével. Marokkó utána már hiába hajtott az egyenlítésért, csak lécig jutott Najef Aguerd fejese révén a 108. percben. Szenegál borította a papírformát, és megnyerte története második Afrika-kupáját. 1–0

SZENEGÁL–MAROKKÓ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Rabat. Vezette: Jean-Jacques Ndala (Kongói DK-beli)

SZENEGÁL: E. Mendy – A. Mendy (Seck, 77.), M. Sarr, Niakhaté, E. Diouf (Jakobs, 105.) – Camara (I. Sarr, 77.), I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye (Mbaye, 77.), Jackson (C. Ndiaye, 90+3.), Mané

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Aguerd, Maszina (El-Jamik, 89.), Mazraui (Igaman, 98.) – El-Hanusz (Targhallin, 80.), El-Ajnaui, Szaibari (Szalah-Eddin, 90+45.) – B. Díaz (Ahomas, 98.), El-Kabi (El-Nesziri, 80.), Ezalzuli

Gólszerző: P. Gueye (94.)