A marokkóiak Xavit akarják a vb-re szövetségi kapitánynak – sajtóhír

A Marca úgy értesült, hogy a jelenlegi szövetségi kapitány, Valid Regragi távozását már szinte kész tényként kezelik a marokkóiak, akik hazai környezetben, fájalmas vereséget szenvedtek az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében Szenegáltól januárban. A sportlap szerint a szakember távozását egyelőre csak azért nem jelentették be, mert nem sikerült megtalálni az utódját, de amint ez megtörténik, Regragi munkáját hivatalosan is megköszöni a marokkói szövetség.

A szövetség emberei állítólag egyértelműen azt szeretnék, ha a nyári világbajnokságon már az FC Barcelona korábbi vezetőedzője, Xavi Hernández irányítaná a válogatottat. Az afrikai országban meg vannak győződve arról, hogy a tréner jó választás lenne, mert úgy vélik, vele a csapat képes lenne megfelelni a kitűzött elvárásoknak a négy hónap múlva kezdődő eseményen.

Xavi 2021 és 2024 között az FC Barcelonát irányította, ám azóta nem vállalt munkát, annak ellenére, hogy több európai élcsapat (például a Manchester United vagy a Bayer Leverkusen) is megkereste már ajánlattal. A katalán csapattal a korábbi kiváló középpályás bajnoki címet és spanyol Szuperkupát is nyert 2023-ban.