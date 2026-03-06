Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz

Két hete még a La Liga-tabella első helyén állt a Real Madrid, azóta kikapott az Osasunától és a Getafétól is, s jelenleg négy pont a hátránya az éllovas Barcelona mögött. Péntek este újabb kihívás vár a királyiakra az utóbbi négy tétmeccsét egyaránt megnyerő Celta Vigo otthonában, ráadásul rengeteg a hiányzójuk: Álvaro Carreras, Dean Huijsen és Franco Mastantuono eltiltás, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Daniel Ceballos és Raúl Asencio sérülés miatt nem bevethető.

„Mondhatnám, a sok hiányzó megkönnyíti a helyzetemet, mert így könnyebb összeállítani a kezdőcsapatot… – fogalmazott Álvaro Arbeloa vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Amikor minden jól megy, könnyű belebújni a Real Madrid mezébe, a nehéz időszakban derül ki igazán, ki méltó ehhez a klubhoz. Csak négy pont a lemaradásunk az első helyezettől, az utolsó pillanatig harcolunk.”

A spanyol sajtó a napokban attól volt hangos, hogy Kylian Mbappé Franciaországban, Jude Bellingham pedig Angliában konzultál a sérüléséről, mert nem elégedettek a Real Madrid orvosi csapatával.

„Való igaz, a napokban Párizsban, illetve Londonban jártak a klub engedélyével. Ami Kylian Mbappét illeti, mindennap beszélek vele, egyre jobban van.”

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

Péntek

21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Szombat

14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)