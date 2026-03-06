Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz
Két hete még a La Liga-tabella első helyén állt a Real Madrid, azóta kikapott az Osasunától és a Getafétól is, s jelenleg négy pont a hátránya az éllovas Barcelona mögött. Péntek este újabb kihívás vár a királyiakra az utóbbi négy tétmeccsét egyaránt megnyerő Celta Vigo otthonában, ráadásul rengeteg a hiányzójuk: Álvaro Carreras, Dean Huijsen és Franco Mastantuono eltiltás, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Daniel Ceballos és Raúl Asencio sérülés miatt nem bevethető.
„Mondhatnám, a sok hiányzó megkönnyíti a helyzetemet, mert így könnyebb összeállítani a kezdőcsapatot… – fogalmazott Álvaro Arbeloa vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Amikor minden jól megy, könnyű belebújni a Real Madrid mezébe, a nehéz időszakban derül ki igazán, ki méltó ehhez a klubhoz. Csak négy pont a lemaradásunk az első helyezettől, az utolsó pillanatig harcolunk.”
A spanyol sajtó a napokban attól volt hangos, hogy Kylian Mbappé Franciaországban, Jude Bellingham pedig Angliában konzultál a sérüléséről, mert nem elégedettek a Real Madrid orvosi csapatával.
„Való igaz, a napokban Párizsban, illetve Londonban jártak a klub engedélyével. Ami Kylian Mbappét illeti, mindennap beszélek vele, egyre jobban van.”
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
Péntek
21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Szombat
14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|26
|21
|1
|4
|71–26
|+45
|64
|2. Real Madrid
|26
|19
|3
|4
|54–22
|+32
|60
|3. Atlético Madrid
|26
|15
|6
|5
|43–23
|+20
|51
|4. Villarreal
|26
|16
|3
|7
|48–31
|+17
|51
|5. Betis
|26
|11
|10
|5
|42–32
|+10
|43
|6. Celta Vigo
|26
|10
|10
|6
|36–28
|+8
|40
|7. Espanyol
|26
|10
|6
|10
|33–39
|–6
|36
|8. Real Sociedad
|26
|9
|8
|9
|38–38
|0
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|10
|5
|11
|30–36
|–6
|35
|10. Osasuna
|26
|9
|6
|11
|30–30
|0
|33
|11. Getafe
|26
|9
|5
|12
|21–29
|–8
|32
|12. Rayo Vallecano
|26
|7
|9
|10
|26–32
|–6
|30
|13. Sevilla
|26
|8
|6
|12
|34–41
|–7
|30
|14. Girona
|26
|7
|9
|10
|27–42
|–15
|30
|15. Valencia
|26
|7
|8
|11
|27–39
|–12
|29
|16. Alaves
|26
|7
|6
|13
|23–34
|–11
|27
|17. Elche
|26
|5
|11
|10
|34–39
|–5
|26
|18. Mallorca
|26
|6
|6
|14
|29–42
|–13
|24
|19. Levante
|26
|5
|6
|15
|28–44
|–16
|21
|20. Oviedo
|26
|3
|8
|15
|16–43
|–27
|17