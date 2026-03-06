Nemzeti Sportrádió

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz

J. Á.J. Á.
2026.03.06. 10:22
Álvaro Arbeola (Fotó: Reuters)
Real Madrid spanyol bajnokság spanyol labdarúgás Álvaro Arbeola La Liga
Nehéz mérkőzés vár péntek este a rossz formában lévő és sérülésektől sújtott Real Madridra Vigóban.

Két hete még a La Liga-tabella első helyén állt a Real Madrid, azóta kikapott az Osasunától és a Getafétól is, s jelenleg négy pont a hátránya az éllovas Barcelona mögött. Péntek este újabb kihívás vár a királyiakra az utóbbi négy tétmeccsét egyaránt megnyerő Celta Vigo otthonában, ráadásul rengeteg a hiányzójuk: Álvaro Carreras, Dean Huijsen és Franco Mastantuono eltiltás, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Daniel Ceballos és Raúl Asencio sérülés miatt nem bevethető.

 „Mondhatnám, a sok hiányzó megkönnyíti a helyzetemet, mert így könnyebb összeállítani a kezdőcsapatot… – fogalmazott Álvaro Arbeloa vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Amikor minden jól megy, könnyű belebújni a Real Madrid mezébe, a nehéz időszakban derül ki igazán, ki méltó ehhez a klubhoz. Csak négy pont a lemaradásunk az első helyezettől, az utolsó pillanatig harcolunk.”  

A spanyol sajtó a napokban attól volt hangos, hogy Kylian Mbappé Franciaországban, Jude Bellingham pedig Angliában konzultál a sérüléséről, mert nem elégedettek a Real Madrid orvosi csapatával.

„Való igaz, a napokban Párizsban, illetve Londonban jártak a klub engedélyével. Ami Kylian Mbappét illeti, mindennap beszélek vele, egyre jobban van.”  

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
Péntek
21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Szombat
14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona26211471–26+45 64 
2. Real Madrid26193454–22+32 60 
3. Atlético Madrid26156543–23+20 51 
4. Villarreal26163748–31+17 51 
5. Betis261110542–32+10 43 
6. Celta Vigo261010636–28+8 40 
7. Espanyol261061033–39–6 36 
8. Real Sociedad2698938–3835 
9. Athletic Bilbao261051130–36–6 35 
10. Osasuna26961130–3033 
11. Getafe26951221–29–8 32 
12. Rayo Vallecano26791026–32–6 30 
13. Sevilla26861234–41–7 30 
14. Girona26791027–42–15 30 
15. Valencia26781127–39–12 29 
16. Alaves26761323–34–11 27 
17. Elche265111034–39–5 26 
18. Mallorca26661429–42–13 24 
19. Levante26561528–44–16 21 
20. Oviedo26381516–43–27 17 

 

 

Ezek is érdekelhetik