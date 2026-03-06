Tudor a Tottenham veresége után: Most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt

A Tottenham sorozatban a 11. mérkőzésén maradt győzelem nélkül, ilyen rossz szériája még nem volt az 1990-es évek eleje óta, amikor is az angol élvonalból Premier League lett. A Crystal Palace-tól elszenvedett 3–1-es vereség után, kilenc meccsel az idény vége előtt egyetlen pont az előnye a már kieső helyen álló West Ham United előtt.

Tudor kinevezése óta mindhárom meccsét elvesztette a Tottenham, a csütörtöki vereség után fel is vetették neki, hogy félti-e az állását.

„Ezen nem gondolkodom, van egy feladatom, amit végre kell hajtanom” – mondta a játékosként 55-szörös válogatott horvát szakember, aki legutóbb a Juventust irányította. A Palace elleni meccs első félidőjének hajrájában, Micky van de Ven kiállítása után három gólt kapott a csapata, ami miatt a közönség nagy része a szünetben el is hagyta a lelátót.

„Megértem a szurkolók reakcióját, többre számítottak, de csalódtak, a futball néha ilyen. Mi is jobb eredményre számítottunk, ám egy pillanat képes megváltoztatni a meccs menetét, és úgy tűnik, most minden ilyen pillanat ellenünk dolgozik” – folytatta az első Tottenham-edzőként három vereséggel nyitó Tudor.

A 47 éves horvát úgy véli, voltak biztató jelek a mérkőzésen.

„Talán furcsán hangzik, de most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt. Láttam valamit. A hajónknak két lehetősége van, vagy elsüllyed, vagy a felszínen marad, és tudom, kik azok, akikre szükség van ahhoz, hogy fent maradjon. Azaz ha a most hiányzó játékosaink visszatérnek, és a megfelelő csapatot állítom össze, jobbak leszünk és győzelmeket is aratunk majd. Nehéz elfogadni a mostani helyzetet, de nem tehetünk mást” – fogalmazott Tudor.

A Tottenham a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Atlético Madriddal csap össze, a két mérkőzés között a Liverpool elleni idegenbeli mérkőzés vár rá a Premier League-ben március 15-én.

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 1–3 (Solanke 34., ill. I. Sarr 40., 45+7. – az elsőt 11-esből, Strand Larsen 45+1.)

Kiállítva: Van de Ven (38., Tottenham)