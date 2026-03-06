Tudor a Tottenham veresége után: Most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt
A Tottenham sorozatban a 11. mérkőzésén maradt győzelem nélkül, ilyen rossz szériája még nem volt az 1990-es évek eleje óta, amikor is az angol élvonalból Premier League lett. A Crystal Palace-tól elszenvedett 3–1-es vereség után, kilenc meccsel az idény vége előtt egyetlen pont az előnye a már kieső helyen álló West Ham United előtt.
Tudor kinevezése óta mindhárom meccsét elvesztette a Tottenham, a csütörtöki vereség után fel is vetették neki, hogy félti-e az állását.
„Ezen nem gondolkodom, van egy feladatom, amit végre kell hajtanom” – mondta a játékosként 55-szörös válogatott horvát szakember, aki legutóbb a Juventust irányította. A Palace elleni meccs első félidőjének hajrájában, Micky van de Ven kiállítása után három gólt kapott a csapata, ami miatt a közönség nagy része a szünetben el is hagyta a lelátót.
„Megértem a szurkolók reakcióját, többre számítottak, de csalódtak, a futball néha ilyen. Mi is jobb eredményre számítottunk, ám egy pillanat képes megváltoztatni a meccs menetét, és úgy tűnik, most minden ilyen pillanat ellenünk dolgozik” – folytatta az első Tottenham-edzőként három vereséggel nyitó Tudor.
A 47 éves horvát úgy véli, voltak biztató jelek a mérkőzésen.
„Talán furcsán hangzik, de most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt. Láttam valamit. A hajónknak két lehetősége van, vagy elsüllyed, vagy a felszínen marad, és tudom, kik azok, akikre szükség van ahhoz, hogy fent maradjon. Azaz ha a most hiányzó játékosaink visszatérnek, és a megfelelő csapatot állítom össze, jobbak leszünk és győzelmeket is aratunk majd. Nehéz elfogadni a mostani helyzetet, de nem tehetünk mást” – fogalmazott Tudor.
A Tottenham a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Atlético Madriddal csap össze, a két mérkőzés között a Liverpool elleni idegenbeli mérkőzés vár rá a Premier League-ben március 15-én.
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
Tottenham Hotspur–Crystal Palace 1–3 (Solanke 34., ill. I. Sarr 40., 45+7. – az elsőt 11-esből, Strand Larsen 45+1.)
Kiállítva: Van de Ven (38., Tottenham)
Szerdán játszották
Aston Villa–Chelsea 1–4 (Douglas Luiz 2., ill. Joao Pedro 35., 45+6., 64., Palmer 55.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 0–1 (Saka 9.)
Fulham–West Ham United 0–1 (Summerville 65.)
Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (Semenyo 31., Rodri 62., ill. Gibbs-White 57., E. Anderson 76.)
Newcastle United–Manchester United 2–1 (A. Gordon 45+6. – 11-esből, Osula 90., ill. Casemiro 45+9.)
Kiállítva: J. Ramsey (45+1., Newcastle)
Kedden játszották
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)
Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
30
20
7
3
59–22
+37
67
|2. Manchester City
29
18
6
5
59–27
+32
60
|3. Manchester United
29
14
9
6
51–40
+11
51
|4. Aston Villa
29
15
6
8
39–34
+5
51
|5. Chelsea
29
13
9
7
53–34
+19
48
|6. Liverpool
29
14
6
9
48–39
+9
48
|7. Brentford
29
13
5
11
44–40
+4
44
|8. Everton
29
12
7
10
34–33
+1
43
|9. Bournemouth
29
9
13
7
44–46
–2
40
|10. Fulham
29
12
4
13
40–43
–3
40
|11. Sunderland
29
10
10
9
30–34
–4
40
|12. Newcastle
29
11
6
12
42–43
–1
39
|13. Crystal Palace
29
10
8
11
33–35
–2
38
|14. Brighton & Hove Albion
29
9
10
10
38–36
+2
37
|15. Leeds United
29
7
10
12
37–48
–11
31
|16. Tottenham
29
7
8
14
39–46
–7
29
|17. Nottingham Forest
29
7
7
15
28–43
–15
28
|18. West Ham
29
7
7
15
35–54
–19
28
|19. Burnley
29
4
7
18
32–58
–26
19
|20. Wolverhampton
30
3
7
20
22–52
–30
16