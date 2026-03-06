Nemzeti Sportrádió

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Tudor a Tottenham veresége után: Most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt

I. SZ.I. SZ.
2026.03.06. 06:32
Igor Tudor sokszor foghatta a fejét a csütörtöki bajnokin, de állítja, látott biztató jeleket (Fotó: AFP)
Az angol Premier League-ben a kiesőzóna közelébe sodródó Tottenham Hotspur vezetésével megbízott Igor Tudor a Crystal Palace-tól csütörtökön elszenvedett 3–1-es vereség után jobban bízik a klub benntartásában, mint a mérkőzés előtt – legalábbis felfedezett néhány biztató jelet az összecsapás során.

A Tottenham sorozatban a 11. mérkőzésén maradt győzelem nélkül, ilyen rossz szériája még nem volt az 1990-es évek eleje óta, amikor is az angol élvonalból Premier League lett. A Crystal Palace-tól elszenvedett 3–1-es vereség után, kilenc meccsel az idény vége előtt egyetlen pont az előnye a már kieső helyen álló West Ham United előtt.

Tudor kinevezése óta mindhárom meccsét elvesztette a Tottenham, a csütörtöki vereség után fel is vetették neki, hogy félti-e az állását.

„Ezen nem gondolkodom, van egy feladatom, amit végre kell hajtanom” – mondta a játékosként 55-szörös válogatott horvát szakember, aki legutóbb a Juventust irányította. A Palace elleni meccs első félidőjének hajrájában, Micky van de Ven kiállítása után három gólt kapott a csapata, ami miatt a közönség nagy része a szünetben el is hagyta a lelátót.

„Megértem a szurkolók reakcióját, többre számítottak, de csalódtak, a futball néha ilyen. Mi is jobb eredményre számítottunk, ám egy pillanat képes megváltoztatni a meccs menetét, és úgy tűnik, most minden ilyen pillanat ellenünk dolgozik” – folytatta az első Tottenham-edzőként három vereséggel nyitó Tudor.

A 47 éves horvát úgy véli, voltak biztató jelek a mérkőzésen.

„Talán furcsán hangzik, de most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt. Láttam valamit. A hajónknak két lehetősége van, vagy elsüllyed, vagy a felszínen marad, és tudom, kik azok, akikre szükség van ahhoz, hogy fent maradjon. Azaz ha a most hiányzó játékosaink visszatérnek, és a megfelelő csapatot állítom össze, jobbak leszünk és győzelmeket is aratunk majd. Nehéz elfogadni a mostani helyzetet, de nem tehetünk mást” – fogalmazott Tudor.

A Tottenham a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Atlético Madriddal csap össze, a két mérkőzés között a Liverpool elleni idegenbeli mérkőzés vár rá a Premier League-ben március 15-én.

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
Tottenham Hotspur–Crystal Palace 1–3 (Solanke 34., ill. I. Sarr 40., 45+7. – az elsőt 11-esből, Strand Larsen 45+1.)
Kiállítva: Van de Ven (38., Tottenham)

Szerdán játszották
Aston Villa–Chelsea 1–4 (Douglas Luiz 2., ill. Joao Pedro 35., 45+6., 64., Palmer 55.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 0–1 (Saka 9.)
Fulham–West Ham United 0–1 (Summerville 65.)
Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (Semenyo 31., Rodri 62., ill. Gibbs-White 57., E. Anderson 76.)
Newcastle United–Manchester United 2–1 (A. Gordon 45+6. – 11-esből, Osula 90., ill. Casemiro 45+9.)
Kiállítva: J. Ramsey (45+1., Newcastle)
Kedden játszották
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)
Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

30

20

7

3

59–22

+37 

67 

2. Manchester City

29

18

6

5

59–27

+32 

60 

3. Manchester United

29

14

9

6

51–40

+11 

51 

4. Aston Villa

29

15

6

8

39–34

+5 

51 

5. Chelsea

29

13

9

7

53–34

+19 

48 

6. Liverpool

29

14

6

9

48–39

+9 

48 

7. Brentford

29

13

5

11

44–40

+4 

44 

8. Everton

29

12

7

10

34–33

+1 

43 

9. Bournemouth

29

9

13

7

44–46

–2 

40 

10. Fulham

29

12

4

13

40–43

–3 

40 

11. Sunderland

29

10

10

9

30–34

–4 

40 

12. Newcastle

29

11

6

12

42–43

–1 

39 

13. Crystal Palace

29

10

8

11

33–35

–2 

38 

14. Brighton & Hove Albion

29

9

10

10

38–36

+2 

37 

15. Leeds United

29

7

10

12

37–48

–11 

31 

16. Tottenham

29

7

8

14

39–46

–7 

29 

17. Nottingham Forest

29

7

7

15

28–43

–15 

28 

18. West Ham

29

7

7

15

35–54

–19 

28 

19. Burnley

29

4

7

18

32–58

–26 

19 

20. Wolverhampton

30

3

7

20

22–52

–30 

16 

 

