Dibusz Dénes: Bárhogy is alakulnak a következő hetek, engem semmi sem ér felkészületlenül

Fotó: Árvai Károly

DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR – eltelt három hónap úgy, hogy nem Dibusz Dénes védte a Ferencváros kapuját. Ebben az időszakban tíz bajnoki, egy Mol Magyar Kupa- és öt Európa-liga-mérkőzést játszott a bajnok – a 47-szeres válogatott nélkül.

„Egy vetődésnél beleakadt a kisujjam a földbe, és két műtétre volt szükség – mondta lapunknak a 35 esztendős Dibusz Dénes. – A kényszerű távollétet nem volt jó megélni, de el kellett fogadnom, hogy a visszatérés, a gyógyulás lassú, érzékeny folyamat. Azt sem mondhatom, hogy minden rendben, fájdalommentes vagyok, mert ez nem lenne igaz. Január elején elkezdtem dolgozni, de nem voltam rendben, kiszálltam a kapus­edzésekből, csak lábbal dolgoztam. Felkerestem egy szakembert, akit akkor ismertem meg, amikor az orrom tört el, és maszkot készített nekem, most olyan eszköz kellett, amely védi, tompítja az ujjamat ért ütéseket. A műanyag védő, amelyre ráhúzhatom a kesztyűmet, lehetővé tette február elejétől, hogy teljes értékű edzésmunkát végezzek, így visszatérhettem a pályára. Megvan a megoldás, amellyel megfelelően rögzíthető a sérült ujjam.”

A kapus azt is elmondta, bár az eltelt időszakban ahhoz is hozzászokhatott, hogy kívülről nézi a mérkőzéseket, szeretne ismét a csapatbusszal megérkezni a stadionba. A szurkolókat alighanem érdekli a kérdés, ki véd mondjuk a Braga elleni El-meccseken, s hogy a három hónap kihagyás megváltoztatta-e a klubon belüli kapusrangsort?

„A döntés mindig a vezetőedzőé – mondta Dibusz Dénes. – Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt. Három lehetősége van most Robbie Keane-nek, és mindegyik indokolható: mellettem a tizenkét év, a csapatkapitányi karszalag szólhat, Gróf Dávid jó teljesítménnyel megoldotta a feladatot, Varga Ádám csaknem tíz évvel fiatalabb nálunk, ő a jövő embere, sikeres őszt produkált Debrecenben. Nem tudom, mit hoz a jövő, örülök, hogy visszatérhettem a pályára, és bárhogy is alakulnak a következő hetek, engem semmi sem ér felkészületlenül.”