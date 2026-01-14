Nemzeti Sportrádió

Afrika négy nagycsapata egymás ellen vív meg a döntőért

B. Z.B. Z.
2026.01.14. 10:00
Szenegál szövetségi kapitánya, Pape Thiaw gratulál Sadio Manénak (Fotó: AFP)
Négyen maradtak versenyben az Afrikai Nemzetek Kupája trófeájáért, a szerdai elődöntőben Szenegál Egyiptommal, Nigéria pedig Marokkóval csap össze. Az afrikai futball négy nagycsapata jutott be tehát a legjobb négy közé, de más is közös bennük: mindegyiket afrikai szövetségi kapitány vezeti.

Szenegált Pape Thiaw, a korábbi válogatott játékos, aki ott volt a 2002-es világbajnokságon szereplő szenegáli csapatban, amely egészen a negyeddöntőig jutott. Egyiptomot Hoszam Haszan, a „fáraók” legendája, akinek 68 gólja van címeres mezben, eggyel több, mint Mohamed Szalahnak. Nigériát Éric Chelle, aki nem nigériai ugyan, Elefántcsontparton született és Mali válogatottját erősítette játékosként, azaz ő is ízig-vérig afrikai. Marokkót pedig Valid Regragui, aki bár Franciaországban született, játékosként 44-szeres marokkói válogatott. Először történik meg 1965 óta, hogy az elődöntő mind a négy csapatának afrikai szakvezetője van. 

Véletlenül alakult így, vagy új trend figyelhető meg az afrikai labdarúgásban? Korábban évtizedeken át az európai edzők vitték a prímet az afrikai labdarúgásban, de most már bizonyos, hogy afrikai szövetségi kapitányt koronáznak meg a 2026-os Afrika-kupán. Ráadásul sorozatban negyedszer. 2019-ben Dzsamel Belmadi nyert Algéria élén, 2022-ben Aliou Cissé vezette sikerre Szenegált, míg az előző tornán Emerse Faé lett aranyérmes Elefántcsontparttal. Így a legutóbbi nem afrikai győztes szakvezető a 2017-ben a Kamerunnal révbe érő belga Hugo Broos.

Ezenkívül más adatok is jelzik az afrikai edzők térnyerését a kontinensen. A marokkói tornán szereplő 24 csapat közül 15-öt afrikai kapitány vezetett, ráadásul a nyolcaddöntőbe bejutó 16 csapat közül 11-et afrikai szakvezető irányított.

Az Afrika-kupa történetében mindössze két edző nyerte meg a trófeát játékosként és edzőként: az egyiptomi Mah­mud el-Gohari és a nigériai Stephen Keshi. A jelenleg még versenyben lévő négy csapat szövetségi kapitányai közül csak Hoszam Haszan ért a csúcsra játékosként, így ha Egyiptomé lesz a trófea, ő lesz a harmadik, akit játékosként és edzőként is megkoronáznak.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
ELŐDÖNTŐ
18.00: Szenegál–Egyiptom, Tangier
21.00: Marokkó–Nigéria, Rabat

 

Ezek is érdekelhetik