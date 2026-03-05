Nemzeti Sportrádió

Szerhij Rebrov élete Marbellában: tengerparti séták és esti meccsnézés a gyerekekkel; Liverpool: egy hiba már elég volt a héten Wolverhamptonban

2026.03.05. 23:55
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk

 

Szerhij Rebrov élete Marbellában: tengerparti séták és esti meccsnézés a gyerekekkel. Dél-spanyolországi otthonában, Marbellában látogattuk meg Szerhij Rebrovot. A közös vacsora után hosszú sétát tettünk a tengerparton, a Ferencváros korábbi vezetőedzője, az ukrán válogatott szövetségi kapitánya olyanokról is mesélt nekünk, amiről nem mindig szokott. És kiderült az is, hogy három hónappal ezelőtt ismét kisfiú született a Rebrov családban. Borbola Bence riportja

Dibusz Dénes: Örülök, hogy visszatérhettem a pályára. A Kazincbarcika ellen 5–0-ra megnyert kupamérkőzésen visszatért a Ferencváros kapujába Dibusz Dénes. Somogyi Zsolt írása

Liverpool: egy hiba már elég volt a héten Wolverhamptonban. A bajnoki kisiklás után a Liverpool pénteken az FA-kupában játszik a Wolverhampton vendégeként. Kis szerencsével Florian Wirtz ismét bevethető lesz, míg Arne Slot menedzser szerint a továbbjutás kulcsa a Premier League-szintű teljesítmény lehet. Gyenge Balázs helyszíni tudósítása

Nyéki Balázs: Össze kell szednünk magunkat! Az FTC-Telekom 13–9-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája második csoportkörének nyitó fordulójában a Pro Recco ellen. A csapat a történtek ellenére nem eshet össze, harcolnia kell a négyes döntőbe jutásért – erre hívta fel a figyelmet Nyéki Balázs. A zöld-fehérek vízilabdázóinak vezetőedzőjét Krasznai Bence kérdezte

Major hibátlan Eb-je: ötből öt aranyérem. Szerdán ért véget a sportlövők 10 méteres Európa-bajnoksága Örményországban, a magyar küldöttség öt számban szerzett aranyérmet. Az öt elsőségben egy közös pont volt, Major Veronika, aki Jerevánban öt alkalommal állhatott fel a dobogó felső fokára. A kiváló sportlövővel Beke Zsombor beszélgetett

Idegkárosodást okozhat a Honda vibrációja az Aston-pilótáknak. Sokkoló részleteket osztott meg a médiával csapata sötét helyzetéről az Aston Martint irányító Adrian Newey az idénynyitó helyszínén, Melbourne-ben. A Honda-motor vibrációja nemcsak az autót, hanem a versenyzők egészségét is károsíthatja. Zsoldos Barna háttéranyaga

Janeiro a Ferencváros–Braga párharcról, Navarro irányításával a Loki a nemzetközi kupaszereplésre tör

E-újság
21 órája

Dupla Tízes: Lamine Yamal letaszíthatatlan a trónról? Íme, a világ legjobb jobbszélsői!

Minden más foci
2026.03.05. 20:34

Borbély Balázs: Ne vegyék nagyképűségnek, de…; új időszámítás a Formula–1-ben

E-újság
2026.03.04. 23:52

Szalai Ádám: Sikerült jó irányba elmozdulni; Vitályos Viktor: Keményen megdolgoztam a külföldi szerződésért

E-újság
2026.03.03. 23:44

Augenthaler: Német–brazil vb-döntő lesz; Gasper Okorn: A magunk urai vagyunk

E-újság
2026.03.02. 23:08

Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál az a cél, hogy minden évben borítsuk a papírformát; Egyre veszélyesebbek a Liverpool pontrúgásai

E-újság
2026.03.01. 23:29

Szoboszlai-gólpassz, kiütötte a West Hamet a Liverpool; Balog Tibor már tudja, ki kell használni az időt, mert gyorsan eltelik

E-újság
2026.02.28. 23:55

Hatvan perc kerestetik – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.02.28. 23:51
