Az iráni sportminiszter szerint ki van zárva, hogy ott legyenek a labdarúgó-világbajnokságon

Ahmad Dondzsamali egy tv-interjúban úgy fogalmazott: „Miután ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg a feltételei a világbajnoki részvételünknek.”

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légi csapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője.

Hogy a döntés végleges-e és Irán valóban bojkottálja-e a nyári tornát, egyelőre nem világos.

Mehdi Tadzs, az iráni sportági szövetség elnöke is hasonló véleményen van.

„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – tette fel korábban a kérdést arra utalva, hogy a múlt héten a női válogatott több tagja is elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát, miután a csapat kiesett az Ázsia-kupából.

Irán mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játszaná a vb-n. Az ázsiai együttes tavaly márciusban az elsők között kvalifikálta magát a vb-re, amelynek első szakaszában Belgium, Új-Zéland és Egyiptom lenne az ellenfele. A decemberi, washingtoni sorsolásra Tadzs nem kapott beutazási vízumot.

A FIFA-t vezető Gianni Infantino szerint Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget, hogy az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon.

Az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.