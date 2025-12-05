Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitómérkőzését
Az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban megtartották a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását. A rendezők közül Mexikó Dél-Afrikával és Dél-Koreával, Kanada Katarral és Svájccal, az Egyesült Államok Paraguay-jal és Ausztráliával került egy négyesbe. Mindhárom házigazda csoportja egy-egy európai pótselejtező győztesével egészül majd ki. Az első alkalommal átadott FIFA-békedíjat az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kapta.
23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
SORSOLÁS
|1. kalap
|2. kalap
|3. kalap
|4. kalap
|A-csoport
|Mexikó
|Dél-Korea
|Dél-Afrika
|Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország
|B-csoport
|Kanada
|Svájc
|Katar
|Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina
|C-csoport
|Brazília
|Marokkó
|Skócia
|Haiti
|D-csoport
|Egyesült Államok
|Ausztrália
|Paraguay
|Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó
|E-csoport
|Németország
|Ecuador
|Elefántcsontpart
|Curacao
|F-csoport
|Hollandia
|Japán
|Tunézia
|Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia
|G-csoport
|Belgium
|Irán
|Egyiptom
|Új-Zéland
|H-csoport
|Spanyolország
|Uruguay
|Szaúd-Arábia
|Zöld-foki-szigetek
|I-csoport
|Franciaország
|Szenegál
|Norvégia
|Irak/Bolívia/Suriname
|J-csoport
|Argentína
|Ausztria
|Algéria
|Jordánia
|K-csoport
|Portugália
|Kolumbia
|Üzbegisztán
|Kongói Demokratikus Köztársaság/Új-Kaledónia/Jamaika
|L-csoport
|Anglia
|Horvátország
|Panama
|Ghána
Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.
