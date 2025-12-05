Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitómérkőzését

Az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban megtartották a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását. A rendezők közül Mexikó Dél-Afrikával és Dél-Koreával, Kanada Katarral és Svájccal, az Egyesült Államok Paraguay-jal és Ausztráliával került egy négyesbe. Mindhárom házigazda csoportja egy-egy európai pótselejtező győztesével egészül majd ki. Az első alkalommal átadott FIFA-békedíjat az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kapta.

23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

SORSOLÁS 1. kalap 2. kalap 3. kalap 4. kalap A-csoport Mexikó Dél-Korea Dél-Afrika Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország B-csoport Kanada Svájc Katar Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina C-csoport Brazília Marokkó Skócia Haiti D-csoport Egyesült Államok Ausztrália Paraguay Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó E-csoport Németország Ecuador Elefántcsontpart Curacao F-csoport Hollandia Japán Tunézia Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia G-csoport Belgium Irán Egyiptom Új-Zéland H-csoport Spanyolország Uruguay Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek I-csoport Franciaország Szenegál Norvégia Irak/Bolívia/Suriname J-csoport Argentína Ausztria Algéria Jordánia K-csoport Portugália Kolumbia Üzbegisztán Kongói Demokratikus Köztársaság/Új-Kaledónia/Jamaika L-csoport Anglia Horvátország Panama Ghána Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.