Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitómérkőzését

2025.12.05. 20:15
Kisorsolták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait (Fotó: Getty Images)
FIFA foci vb 2026 vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó Washington labdarúgó-világbajnokság Kanada Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban megtartották a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását. A rendezők közül Mexikó Dél-Afrikával és Dél-Koreával, Kanada Katarral és Svájccal, az Egyesült Államok Paraguay-jal és Ausztráliával került egy négyesbe. Mindhárom házigazda csoportja egy-egy európai pótselejtező győztesével egészül majd ki. Az első alkalommal átadott FIFA-békedíjat az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kapta.

 

23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
SORSOLÁS

 1. kalap2. kalap3. kalap4. kalap
A-csoportMexikóDél-KoreaDél-AfrikaDánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország
B-csoportKanadaSvájcKatarOlaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina
C-csoportBrazíliaMarokkóSkóciaHaiti
D-csoportEgyesült ÁllamokAusztráliaParaguayTörökország/Románia/Szlovákia/Koszovó
E-csoportNémetországEcuadorElefántcsontpartCuracao
F-csoportHollandiaJapánTunéziaUkrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia
G-csoportBelgiumIránEgyiptomÚj-Zéland
H-csoportSpanyolországUruguaySzaúd-ArábiaZöld-foki-szigetek
I-csoportFranciaországSzenegálNorvégiaIrak/Bolívia/Suriname
J-csoportArgentínaAusztriaAlgériaJordánia
K-csoportPortugáliaKolumbiaÜzbegisztánKongói Demokratikus Köztársaság/Új-Kaledónia/Jamaika
L-csoportAngliaHorvátországPanamaGhána

Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.

 

 

