A FIFA-hoz fordul az Újpest a Duarte-transzfer miatt – sajtóhír

2025.12.02. 13:27
A jelek szerint még nem ért véget André Duarte és az Újpest közös története (Fotó: Szabó Miklós)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC arra készül, hogy bepanaszolja a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) korábbi játékosát, André Duartét, valamint annak szerződtetését hétfőn bejelentő FCSB-t – írja hazai forrásokra hivatkozva az iamsport.ro, amelyet a Gazeta Sporturilor is szemlézett.

A román sportportál szerint a lila-fehérek azért terelik jogi útra az ügyet, mert a játékos a klub beleegyezése nélkül mondta fel élő szerződését. Mint ismert, Duartét – miután összekülönbözött az Újpest FC vezérkarával – a második csapathoz irányították, a játékos pedig erre hivatkozott a szerződés egyoldalú felbontásakor. A már említett forrás szerint az Újpest FC csaknem 1.7 millió eurót követel Duartétől, illetve az FCSB-től: ebből 1.2 millió a játékos szerződésében szereplő kivásárlási ár, míg 480 ezer euró a játékos korábbi klubjának, az NK Osijeknek (Eszék) kifizetett átigazolási díj. Amennyiben a FIFA az Újpestnek ad igazat, úgy Duartének és az FCSB-nek fele-fele arányban kellene kifizetnie a magyar klub által követelt összeget. 

Mint ismert, az Újpest FC nyáron elutasított Duartéért egy vételi ajánlatot, majd szerződést is hosszabbított a játékossal, egészen 2028-ig, de aztán az ősz folyamán fegyelmi okokból kitette az első csapat keretéből. A klub egyelőre nem kommunikálta a játékos távozását, Duarte még november 22-én búcsúzott el a lila-fehérektől. Az FCSB hétfőn jelentette be a játékos szerződtetését, míg a román sajtó azt írta, hogy Duarte szerződésbontást követően, szabadon igazolhatóként érkezett a román fővárosba.

Fontos megjegyezni, hogy 2023 nyarán Duarte hasonló helyzetben találta magát – igaz, akkor az őt foglalkoztató klub, az azóta megszűnt FCU Craiova hosszabbította meg a játékos szerződést, opciós jogával élve, viszont az olasz Reggianába távozni próbáló játékos ebbe nem ment bele. Mint azt mi is megírtuk, az ebből kipattanó jogi csatározás során a román szövetség (FRF) még a klubnak adott igazat, de később a FIFA és a CAS is a játékos javára döntött. 

André Duarte mindettől függetlenül legkorábban csak 2026-ban léphet pályára a román élvonal (Superliga) címvédőjénél.

