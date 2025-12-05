Ádám Martin: Nagyon hiányzik a futball

Pénteken a Horizont Brewing sajtótájékoztatóján bemutatták a magyar válogatott Ádám Martin saját sörét, a Hungarian Vikinget, amely egy új projekt a paksi csatár életében, majd az érintett karrierjéről is lehetett kérdezni, lapunk is interjúzott vele.

„Ilyen nehéz év után az ember átgondolja a dolgait. Előbb legyek egészséges, rég nem játszottam Pakson. Nagyon hiányzik a futball” – mondta céljairól Ádám Martin, aki beszélt rehabilitációjáról, a magyar válogatottról, a Paks jelenlegi formájáról, valamint új projektjéről, saját söréről is.

„Otthon néztem az írek elleni meccset. Nem küldtem üzenetet senkinek, ilyenkor nem érdemes, aki ott van, mindenki nagyon akarta a sikert, mindenkinek fájdalmas a végeredmény.”

„Ami a Paksot illeti, ott vagyok mindennap a fiúkkal. Jó volt a kezdés, kicsit visszaesett azóta a csapat, de volt erről szó az öltözőben. Van egy csomó sérült, ez nem segít a helyzeten, de Bognár György ezt is meg fogja oldani.”

Az új projektről: „Több időm volt ezzel foglalkozni, hiszen sajnos megsérültem. Megcsináltuk, jó lett, az egész egy jó sztori, élveztük ezt az utat és azt hiszem, ez a legfontosabb.”