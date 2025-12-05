Vívás: öt magyar a férfi kardozók orléans-i GP-viadalának főtábláján

Szatmári András hibátlan csoportkörének köszönhetően keveset időzött a selejtezős napon a vívócsarnokban az orléans-i Grand Prix-viadalon: világbajnok kardvívónk rögvest a főtáblára jutott az első kör után.

Ez 16 kardozó „jutalma” a versenyeken, és Szilágyi Áron is a 16. lett a csoportasszók után – csak éppen hármas holtversenyben…

Jöhetett a sorsolás, amelyik nem kedvezett olimpiai bajnokunknak, így nem tudta elkerülni az egyenes kieséses szakaszt, szerencsére a két tizenötös asszó nem jelentett neki gondot, így ott lesz a szombati főtáblán.

Szilágyi és Szatmári mellé két fiatal csatlakozott még: Bíró Huba és Tóth Bertalan is folytathatja Orléans-ban, ahol szombaton a hölgyek főtáblás küzdelmeit is lebonyolítják, ott Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Spiesz Anna és Szűcs Luca léphet pástra.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, ORLÉANS

Kard. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián (kiemelt), Szatmári András 6 győzelem/0 vereség, Szilágyi Áron 5/1, Tóth Bertalan 4/1, Horváth Gergő 4/2, Petrucz Mirkó 3/3, Péch Kornél 3/3, Papp Zsadány 3/3, Bíró Huba 3/3, Vigh Benedek 3/3, Gémesi Csanád 2/3, Pápai Roland 1/5. A 96 közé jutásért: Tóth–Cromie (brit) 15:7, Horváth–Papp 15:7, Péch K.–Webb (brit) 15:9, Gémesi–Ajmuratov (üzbég) 15:4, Szilágyi–Skeete (amerikai) 15:6, Bíró–Yildirim (török) 15:10, Halliwell (brit)–Vigh 15:11, Girault (nigériai)–Petrucz 15:8. A 64 közé jutásért: Tóth–Kumaresan Padma (indiai) 15:7, Bíró–Csipin (orosz) 15:7, Szilágyi–Choueiry (francia) 15:7, Lim (koreai)–Horváth 15:12, Madrigal (spanyol –Gémesi 15:14, Ho (hongkongi)–Péch K. 15:8