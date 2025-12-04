Üzenet Görögországból – Somogyi Zsolt jegyzete

Egy szerb vezetőedző Görögországban vállalt munkát– önmagában egymondatos hír lehetne egy magyar sportlapban. Ezúttal mégis hosszabban foglalkozunk a történettel, mert Nebojsa Vignjevics neve nagyon is ismerős lehet a hazai futballszurkolóknak. Nem csoda: előbb 2013 októberétől 2020 nyaráig, majd 2023. márciustól 2024. február elejéig volt az Újpest vezetőedzője, 285 mérkőzésen dirigálta a lila-fehéreket, ezzel a klub rekordere Várhidi Pál (222 mérkőzés) és Baróti Lajos (175) előtt. Nem kezdett rosszul a negyedik kerületben: a Magyar Kupából kiejtette a Ferencvárost, és ő ült a kispadon akkor is, amikor legutóbb le tudta győzni a csapat a zöld-fehéreket.

Szóval a magyar futballhoz, a harmadik legsikeresebb egyesülethez erősen kötődő szakemberről van szó, és esetében nem igaz az általánosítás, hogy külföldiként csak átutazó lett volna, aki pénzkiadó automatának tekintette a magyar labdarúgást. Két Magyar Kupa-győzelem (2014, 2018), egy bajnoki bronzérem – volt oka együtt ünnepelni az újpesti szurkolókkal. Az talán nem meglepő, hogy az akkori tulajdonossal, Roderick Duchatelet-vel nem volt békés az elválás, erről is szót ejt a szakember a vele készült interjúban, más kérdés, hogy abban az időszakban a legtöbb játékosmozgásról a vezetőedzőnek tudnia kellett, a belga a játékoskeretet érintő fontos döntéseket Vignjeviccsel összhangban hozta meg. Akkoriban mondták a játékosok, hogy az edző közölte velük, másnap egy másik klubban, városban kell megjelenniük edzésen, noha ehhez semmi kedvük sem volt, sőt, nem is tudtak erről, csak ugye fizetett a kérő, ezért menni kellett. Így fordult elő, hogy néha hatan-nyolcan voltak edzésen, de azért ez nagy meglepetést nem okozhatott az edzőnek.

Ami elgondolkodtató: noha Nebojsa Vignjevics sem dicséri utólag korábbi főnökét, utal arra, ami ma már látható, a gazdasági helyzet stabilizálható, de ettől nem indul el automatikusan a csapat felfelé – a pénz csak lehetőséget ad rá, de nem garantálja a sikert. Éppen ezért érdekes, mire lehetne képes Nebojsa Vignjevics a jelenlegi körülmények között, de ez mostanában aligha derül ki.

A szakvezető most a görög másodosztályban bizonyíthat – kérdés, visszatér-e valaha még a magyar labdarúgásba.