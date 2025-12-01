Ne zörögjön a haraszt! – Thury Gábor jegyzete

Nem véletlen, hogy a labdarúgás honi kedvelőit leginkább az foglalkoztatja, mi történt Varga Barnabással, a Ferencváros csatárával? Miért nem lépett pályára a Puskás Akadémia ellen idegenben 2–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen?

Az FTC edzője, Robbie Keane és a játékos menedzsere, Paunoch Péter egyaránt fizikai és mentális fáradtságot emlegetett a hiányzás okaként. A játékosügynök szájából az is elhangzott, szó sincs arról, hogy a 31 éves, 28-szoros válogatott csatár ne játszana többet a Ferencvárosban. Kiegészítve azzal, hogy a téli átigazolási időszak mintegy másfél hónap múlva kezdődik, s az is tény, Varga iránt többek között arab klubok is érdeklődnek.

Szóval nincs itt semmi látnivaló!

Megfordítanám a dolgot: ha valamit nagyon tagadnak, előfordulhat, hogy elhangzott, csak a helyszín és az időpont nem publikus. Jelzésértékű, hogy arab klubok is érdeklődnek, amelyek a csatár jelenlegi jövedelmének többszörösét ígérhetik – más kérdés, hogy a Ferencvárosnak mennyit fizetnének, ugyanis a támadót 2030-ig meghosszabbított szerződéséből ki kellene vásárolni. Csupán egy tájékoztató jellegű adat: kora ősszel a török élvonalból keresték, a Fradi állítólag tízmillió eurót kért érte.

Arra sem árt figyelmet fordítani, hogyan éli meg a helyzetét Varga Barnabás. A Szoboszlai Dominik után talán a legjobb magyar labdarúgónak tartott Varga betöltötte 31. életévét, s ugye külföldi klubok rendre ostromolják. Lehet, úgy érzi, eljött az ideje a külföldre szerződésnek. Ráadásul a válogatott vb-selejtezős kudarcával joggal vélheti úgy, véget ért valami. Varga korszakhatárhoz érkezett. Reálisan már nem lehet vb-résztvevő: Willi Orbán mellett ő az, akit a 2030-as vb-selejtezőre leginkább pótolnia kellene Marco Rossi szövetségi kapitánynak. Elképzelhető, az ő korában már az egzisztenciális szempontok is előtérbe kerülnek, korábbi karrierje során olyan együttesekben futballozott, mint az Eberau, a Mattersburg, a Lafnitz, a Gyirmót. Nem olyan klubok, ahol nagy pénzeket lehet keresni.

Gyirmótról 27 (!) évesen igazolt a Pakshoz, karrierje csupán onnantól nyitott könyv.

Varga Barnabás későn érő klasszis, aki ugyan a góltermelést nézve nem vesztette el a fonalat, ám elképzelhető, hogy más tekintetben elszakadt nála a cérna.

De maradjunk a tényeknél: reméljük, a csatár a Kisvárda elleni találkozókig kipiheni a fizikai és mentális fáradtságot…

Ne zörögjön a haraszt!