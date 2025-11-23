Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: az amerikaiakat fogadják a mieink a februári selejtezőben

2025.11.23. 12:31
Az amerikaiak várnak Fucsovics Mártonékra a Davis-kupában (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Egyesült Államok Davis-kupa tenisz
Az Egyesült Államokkal vív selejtezőt idehaza a magyar férfi teniszválogatott februárban a Davis-kupában.

 

A vasárnapi, bolognai sorsolás előtt annyi biztos volt, hogy Magyarország – a nemzetek rangsorában tizenhatodikként – egy hellyel lemaradt a kiemeltek közé kerülésről, így az első kalapból kapott ellenfelet. A lehetséges rivális Ausztrália (2.), Németország (3.), Hollandia (4.), az Egyesült Államok (5.), Franciaország (6.), Kanada (7.), Argentína (8.), Csehország (8.), Belgium (11.), Ausztria (12.), Nagy-Britannia (13.), Horvátország (14.) és Szerbia (15.) volt.

Az is eldőlt már előzőleg a magyar szövetség híradása szerint, hogy az ausztrálok, a kanadaiak, a csehek és a britek elleni találkozóra Magyarországon kerülne sor, az amerikaiak vagy a horvátok ellen külön sorsolás dönt a helyszínről, a többiekhez pedig a magyar csapat utazna.

A bolognai sorsoláson aztán az amerikaiakkal került szembe Bardóczky Kornél kapitány együttese, a fekete zsákból pedig David Haggerty, a nemzetközi szövetség elnöke azt a golyót húzta ki, amely a kiemelés nélküli – azaz a magyar – csapatot jelölte ki házigazdának.

A válogatott februárban Montrealban 3–2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott aztán a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3–2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a Dk jelenleg zajló, nyolccsapatos szuperdöntőjére. Az osztrákok a héten a negyeddöntőben búcsúztak, miután 2–0-ra kikaptak a címvédő és házigazda olaszoktól.

 

Egyesült Államok Davis-kupa tenisz
