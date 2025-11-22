Vb-felkészülés: a brazilokkal és a kolumbiaiakkal játszanak márciusban a franciák

A kolumbiaiakkal Floridában, a brazilokkal Bostonban mérkőzik meg a világbajnokságra készülő francia válogatott a március 23. és 31. közötti nemzetközi szünetben. A vb-t Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik június 11. és július 19. között.

A csoportok sorsolását december 5-én tartják Washingtonban. A brazilok a franciákhoz hasonlóan az első kalapban szerepelnek, azaz a két együttes nem kerülhet azonos csoportba, a kolumbiaiak viszont második kalaposok, így ha véletlenül összesorsolják őket, akkor – a francia szövetség közlése szerint – átgondolják a márciusi terveket.