Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: a brazilokkal és a kolumbiaiakkal játszanak márciusban a franciák

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2025.11.22. 11:06
A francia válogatott veretlenül nyerte meg a selejtezős csoportját, így készülhet a világbajnokságra, amely előtt a tervek szerint a brazil és a kolumbiai válogatottal is játszik felkészülési meccset (Fotó: AFP)
foci vb 2026 Brazília Franciaország Kolumbia
Az előző tornán ezüstérmes francia labdarúgó-válogatott a brazilokkal és kolumbiaiakkal játszik barátságos mérkőzést márciusban a világbajnoki felkészülés jegyében. A tervek szerint mindkét összecsapásra az Egyesült Államokban kerül sor.

A kolumbiaiakkal Floridában, a brazilokkal Bostonban mérkőzik meg a világbajnokságra készülő francia válogatott a március 23. és 31. közötti nemzetközi szünetben. A vb-t Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik június 11. és július 19. között. 

A csoportok sorsolását december 5-én tartják Washingtonban. A brazilok a franciákhoz hasonlóan az első kalapban szerepelnek, azaz a két együttes nem kerülhet azonos csoportba, a kolumbiaiak viszont második kalaposok, így ha véletlenül összesorsolják őket, akkor – a francia szövetség közlése szerint –  átgondolják a márciusi terveket.

 

