Vb-felkészülés: a brazilokkal és a kolumbiaiakkal játszanak márciusban a franciák
Az előző tornán ezüstérmes francia labdarúgó-válogatott a brazilokkal és kolumbiaiakkal játszik barátságos mérkőzést márciusban a világbajnoki felkészülés jegyében. A tervek szerint mindkét összecsapásra az Egyesült Államokban kerül sor.
A kolumbiaiakkal Floridában, a brazilokkal Bostonban mérkőzik meg a világbajnokságra készülő francia válogatott a március 23. és 31. közötti nemzetközi szünetben. A vb-t Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik június 11. és július 19. között.
A csoportok sorsolását december 5-én tartják Washingtonban. A brazilok a franciákhoz hasonlóan az első kalapban szerepelnek, azaz a két együttes nem kerülhet azonos csoportba, a kolumbiaiak viszont második kalaposok, így ha véletlenül összesorsolják őket, akkor – a francia szövetség közlése szerint – átgondolják a márciusi terveket.
