Brazília: nemcsak a pályán, az átigazolási piacon is remekelt a Flamengo

2025.12.23. 15:56
Jorginho és Samuel Lino, a Flamengo két idei szerzeménye (Fotó: Getty Images)
Gerson Brazília CR Flamengo Samuel Lino brazil labdarúgás Libertadores-kupa brazil Série A Jorginho Wesley
Filipe Luís és játékosai a brazil országos bajnokságot és a Libertadores-kupát is megnyerték az idén, de a Flamengo a transzferpiacon is hatékonyan működött, és a labdarúgók adásvételéből is jelentős haszonra tett szert.

Aligha kétséges, hogy Brazíliában, sőt egész Dél-Amerikában a Flamengóról szólt a 2026-os futballév. A rubinvörös-fekete klub november és december fordulóján kevesebb mint egy hét leforgása alatt begyűjtötte a dél-amerikai BL-nek számító Libertadores-kupát, majd a brazil bajnoki címet. 

Azonban nem csak az egykori kiváló balbekk, Filipe Luís és tanítványai érdemeltek csillagos ötöst egész éves produkciójukért, hanem a klub átigazolásokért felelős részlege is, amelynek úgy sikerült megerősítenie a keretet, hogy közben kulcsjátékosokat értékesített, és pozitív szaldóval zárta az évet – írja a Globoesporte.

Dél-Amerika legnépszerűbb csapata játékoseladásokból 80 millió eurót kasszírozott – két brazil válogatott, a jobbhátvéd Wesley és a játékmester Gérson egyaránt 25 millióért kelt el. Új futballisták vásárlására „csak” alig több mint 54 millió eurónyi összeget költöttek – a legtöbbe az Atlético Madridtól megszerzett Samuel Lino került, akiért 22 milliót kellett leszurkolniuk a jelen nagyjai közül Vinícius Júniort is kinevelő cariocáknak, akik ingyen szerezték meg a volt arsenalos, olasz válogatott, 2021-ben Európa-bajnok és Aranylabda-3. Jorginhót, valamint a Juventustól a selecaónál továbbra is számításba vett Danilót is.

 

