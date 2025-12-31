A 100 éves Kincsem Park az év utolsó napján is ünnepel



Különleges évet zárt a lóversenysport és annak kultikus versenytere. A Kincsem Park 2025-ben ünnepelte 100. születésnapját, így a mögöttünk hagyott esztendő bővelkedett különleges eseményekben, melyek a jubileumhoz kötődtek. A megemlékezések és kiállítások mellett többek között megjelent egy hiánypótló, gyönyörű kivitelű kiadvány is, ami hazánk egyetlen lóversenypályájának centenáriumát van hivatva összefoglalni tényszerűen, valamint a jelenkor szakemberei és újságírói segítségével szubjektív szemüvegen keresztül is. A park névadója, a verhetetlen csodakanca, Kincsem örök, nemcsak hazánkban, hanem a világ számos pontján őrzik tisztelettel a nevét és emlékét. A lóversenyzés egyik bölcsőjében Angliában is. Az év egyik jóleső felismerése volt a számunkra, hogy a Kincsem Park egyre szélesebb körben válik ismertté és elismertté.

Vendégünk volt Sulyok Tamás köztársasági elnök, a szaúdi herceg, a brunei szultáni család, helyszíne volt megannyi céges és családi rendezvénynek, sport- és kulturális eseménynek. Természetesen a legfontosabb kérdések idén is a versenypályán dőltek el. Számtalan izgalmas, lélegzetelállító verseny, sikerek és drámák, győzelmek és csalódások követték egymást az év 60 versenynapján és csaknem 650 futamában. A sor elejére a galoppszakág kiemelkedő futama, a Kincsem Díj kívánkozik, a soha nem látott erősségű és népes mezőnyben angol, német, cseh és szlovák vendégek szálltak harcban a trófeáért, a prímet az „angol romboló”, Claymore vitte, világhírű zsokéjával, Silvestre de Sousával oktatta ellenfeleit.

A Kincsem Parkban az egész napos szórakozás garantálva van, nem csupán a futamok érdekesek szilveszter délutánján és estéjén (FOTÓ: KINCSEM PARK)

Emlékezetes, ikonikus csatát hozott a 103. Magyar Derby, Oriental Star és Mirash King küzdelmére még évek múltán is nosztalgiával fogunk visszagondolni. Az „Év lova” címet egy csodálatos kanca, Mammasita szerezte meg, míg a legeredményesebb lovas a történelem során előszőr egy hölgy lett, Suták Csenge. Az ügetőn a fantasztikus Enjoy ötévesen is ellenállhatatlan volt, hihetetlen szériát produkálva halmozta a győzelmeket, míg a fiatalabbak között a 111. Magyar Ügetőderby megnyerője, Freya T Boko ért fel a csúcsra. Az agarak ebben az évben is kitettek magukért, a legjobb Ella, az idei Derbyt is megnyerte.

Szilveszteri kavalkád – mire számíthatunk?

Az év utolsó napjának délutánja idén is elhozza Budapest kihagyhatatlan szilveszteri buliját, előpartiját A 14 órakor kezdődő programban, 10 ügető- és 3 agárfutam mellett helyet kapnak a pónik és gyereklovasaik, elmaradhatatlan a híres emberek kétrészes versenye sportolókkal és sportújságírókkal, míg a délután legrangosabb összecsapása a Tippmix-Lovaregyleti Díj lesz. A lelátón és környékén fergeteges hangulatra készülhet mindenki, lassan elmaradhatatlan a Fun Tv, valamint Rakonczai Imre Blue Piano koncertje, továbbá DJ Free ritmusai. A fogadás és a nagy nyeremények szerves részei a versenynapnak, mint ahogy a gasztronómia is, a Panoráma étterem kínálata mellett tucatnyi Food Truck várja szeretettel a parkba érkező vendégeket. Lesznek újdonságaink is, díjlovas- és pusztaötös-, valamint csikósbemutató, a két tribün közötti, erre a délutánra felállított sátorban a 100 év jegyében egy 100 éves autót is meg lehet majd csodálni, az édesszájúakat pedig egy különleges és igencsak grandiózus torta várja majd a születésnapos Kincsem Park ajándékaként. A program utolsó negyedében kap helyet a nyereményjáték-sorsolás, a lezárás pedig most is egy lélegzetelállító tűzijáték lesz 21 óra táján.

Nem véletlen a sok ismerős arc: a sztárfutamok hozzátartoznak a szilveszteri ügetőhöz (FÓTÓ: KINCSEM PARK)

Kik fognak hajtani? Sztárok a kocsiban

Epres Attila

A Jászai Mari-díjas színész a kezdetektől állandó résztvevője a szilveszteri versenynapnak. Az egyik legaktívabb hazai színművész, de szinkronmunkája is kiemelkedő, számtalan világsztárnak ő a magyar hangja. Komoly sportember és elkötelezett környezetvédő, az ügető mellett a kajak, a golf és a motorozás szerelmese. A mezőny legrutinosabb tagja, több mint 25 éve rendszeres résztvevője a hasonló futamoknak és már a harminchatodik versenyére készül.

Szekeres Péter

Az M4 Sport kommentátora hatévesen kezdett öttusázni, így gyorsan megbarátkozott a lovakkal. A sport az élete része maradt, a Kincsem Parkban megrendezett öttusa-vb és a négyesfogat-hajtó Eb kommentátora. Ma is aktívan sportol, részt vett a masters öttusa Európa-bajnokságon. 2022-ben a Zenthe Ferenc-emlékverseny győztese lett Zaffirivel.

Urbán Flórián

A magyar labdarúgás egyik emblematikus képviselőjét középpályásként minden csapatának elnyűhetetlen motorjaként láthattuk a mérkőzéseken. Az Újpest, a Volán és a Győr után Belgiumban is meghatározó játékossá vált. A magyar válogatott alapembereként 40 mérkőzésen 4 gólt szerzett. A Zalaegerszeggel magyar bajnoki címig jutott. Évek óta hajt a Kincsem Parkban, 2019-ben már nyerni is tudott Uncatchable társaként, az utóbbi évben kétszer is dobogóra állt.

Eper Márton

Édesapja profi díjugrató volt, Márton már gyermekként megszerette a lovakat. Hosszú évekig ő is díjugrató szeretett volna lenni, végül az élet más irányba sodorta, a média területén helyezkedett el. Három éven keresztül volt az M4 Sporton futó Kis bajnok című magazin műsorvezetője, jelenleg a Hír Tv csapatát erősíti. 2022-ben állatkertet nyitott a családjával. Az ügetőn győznie még nem sikerült, hűséges lovával közeli az esély.

Németh Gábor

Díjlovaglással és lovastusával foglalkozik. A kiváló sportoló több mint egy évtizede csöppent bele az ügető világába. Egy pillanat alatt ráérzett a hajtásra, gyorsan megszerezte első győzelmét.

Vida József

Több évtizedes tapasztalattal rendelkező bankár, pénzügyi befektető, két tőzsdei társaság, az Opus Global Nyrt. és a MBH Jelzálogbank Nyrt. elnöke. Társproducere a Semmelweisről készült mozifilmnek, valamint a nagy utazó vadászokról, Széchenyi Zsigmondról, Kittenberger Kálmánról és a Fekete Istvánról szóló dokumentumfilmeknek. Több lovas és gasztronómiai könyv írója. Aktív négyesfogat-hajtó és sportlótenyésztő. A Kincsem Parkban 2019-ben debütált, azóta ügetőló-tulajdonos. Több győzelmet és helyezést ért el.

Bács Péter

A tehetséges, fiatal színművész elsősorban nemzetközi produkciókban tűnik fel, de találkozhattunk vele több nagy sikerű magyar sorozatban is, a Drága örökösökben, a Mi kis falunkban is. Nagyszerűen lovagol, amit a Nemzeti vágtán többször bemutatott már. Korábban előfutamot nyert, és kvalifikálta magát a Hősök terére, továbbá a Nemzeti vágta sztárfutamába is. A Kincsem Parkba szinte nyerni jár, 2019-ben az első ügetőversenyén rögtön felért a csúcsra, eddigi öt startjából négyet nyert meg.

Martinek János

A rutin! Az idén már 60 esztendős sportember 1988-ban, a szöuli olimpián egyéniben és csapatban is aranyérmet nyert öttusában. Az olimpiai sikerek mellett négyszeres világbajnok és egyszeres Európa-bajnok. Klasszisát mutatja, hogy a klasszikus ötnapos és az egynapos lebonyolításban is nyert olimpiai érmet. 1999 óta hajt az Ügetőszilveszteren vagy más, meghívásos versenyekben, ötször nyert, és számtalanszor volt helyezett, huszonötödik versenyére készül.

Burucs Borbála

Az idei mezőny egyetlen hölgy indulója, aki már többször bizonyította bátorságát, rátermettségét és remek érzékét a hajtáshoz szilveszterkor is. Korosztálya egyik legeredményesebb díjugrató versenyzője, többszörös utánpótlásbajnok és válogatott, világversenyek sokszoros résztvevője.

Petur András

Sportriporteri pályafutását a Magyar Rádióban kezdte. A legendás Körkapcsolás című élő műsorban a rádiós szakma legnagyobbjaival dolgozott együtt. Lassan húsz éve erősíti a Sport Tv-t, a futball és a kézilabda „tartozik hozzá”. A Harmadik félidő egyik emblematikus arca, de helyi műsorvezetője a női kézilabda Bajnokok Ligájának is. A gasztronómiai műsorok készítésében is jeleskedik. 2013-ban hajtott először, azóta egy futamot sem hagyott ki, egyszer győzni is tudott.

Telt ház a Kincsem Parkban, ha valamikor, a szilveszteri forgatagban azok is megjelennek, akik év közben ritkábban jönnek (FOTÓ: KINCSEM PARK)

Gajdos Tamás

A „nagybetűs” sportember, kiváló műsorvezető, atléta, újságíró, tájfutó, triatlonista. 2019-ben világbajnok lett Budapesten az öttusa-vb keretében rendezett laser-run-vb masters kategóriájában, illetve Európa-bajnok a weideni laser-run Eb szenior egyéni számában. 2022-ben Lisszabonban újra laser-run-világbajnoki címet ünnepelhetett. Azóta is nagyon eredményes az egykori 800 méteres futó. Bemutatkozása jól sikerült az ügetőn is, 2023-ban negyedik helyezéssel debütált, tavaly szilveszterkor Dumbledore kocsijában már győzni tudott.

Kecskeméti László

Az egyetemes fogathajtósport kiemelkedő alakja. A bugaci ménesben kezdte lovas karrierjét, mint több sikeres pályatársa is. A magyar kettesfogat-hajtást ő indította el hódító útjára, melynek első magyar egyéni világbajnoka lett 1987-ben Riesenbeck­ben. Később a négyesfogat-hajtásban is szép eredményeket ért el. A 2004-es kecskeméti vb-n, csapatban aranyérmet szerzett. Az ügetősportot is többször kipróbálta már, otthonosan mozog ebben a szakágban is.

Török Olivér

Az M4 Sport munkatársa, elsősorban hazai és nemzetközi kézilabda-közvetítések, illetve a labdarúgó-közvetítések során szokott feltűnni. A sokoldalú újságíró korábban dolgozott az MTVA szórakoztatóosztályán. Tudósított olimpiai helyszínekről, közben megismerkedett a fogatsporttal és az ügetőhajtással. Szilveszter délutánján már nincs nélküle verseny, tizennegyedik alkalommal ül kocsiba, győztes és sokszoros dobogós.

Baji Balázs

A világbajnoki bronzérmes, fair play díjas, sokszoros magyar bajnok és csúcstartó atléta harmadik versenyére készül. Ő az első és eddig az egyetlen magyar versenyző, aki szabadtéri atlétikai világbajnokságon futószámban érmet nyert, a bravúr 2017-ben sikerült Londonban 13.28 másodperces idővel bronzérmes lett. Állatorvos, sikeres sportvezető. A Nemzeti Sport­ügynökség Zrt. sportszakmai és sportstratégia vezérigazgató-helyettese.

Idomár champion: Balogh Bernadett

Idén is meggyőző fölénnyel végez az élen a trénerek között Balogh Bernadett, a Prolongo istálló szakmai vezetője. Idomítottjai közül a 2025-ben nyolc nagydíjat megnyerő Enjoy viszi a prímet, az ötéves mén egymaga 14 millió forintot keresett istállójának.

Hajtó champion: Fazekas Imre

Folytassa, Mester! Immár 14. alkalommal lesz a legeredményesebb hajtó Magyarországon Fazekas Imre, ezúttal úgy, hogy túlszárnyalja tavalyi eredményét. Az idei harminc sikere közül nála is elsősorban az Enjoyhoz köthető nagydíjak emelkednek ki, ez a páros a jelenkor legnagyobb sztárjának tekinthető hazánkban.

Segédhajtó champion: Dukai Tamás

Tavaly robbant be a legjobbak közé, ebben az évben szintet lépett a tehetséges hajtó, aki a szerb határhoz közel, Angyal Andorral közösen dolgozik az istálló lovaival. 79 hajtásból szerezte az idei 17 sikerét, ami remek, 21.5%-os arányt jelent. Saját lovai közül Euphoria révén halmozta a győzelmeket.

Amatőrhajtó champion: Takács Eszter Cseperke

Három hazai, Kincsem Parkban aratott győzelme mellett Hollandiában is nyerni tudott, így négy győzelemmel zárt idén is az élen az amatőrök között a fiatal hajtó, megvédve tavalyi bajnoki címét.

Championistálló: Prolongo istálló

A 2025. évi szezonban is a Prolongo istálló vitte a prímet az istállók, illetve tulajdonosok vetélkedésében. Rutkai József lovai közül Enjoy szinte mindent megnyert, amit lehetett, de Digital Races, Palace Bo, valamint a fiatalok, elsősorban Face to face és Győztes Szív termelték szépen a győzelmeket.

Tenyésztő champion: Kabala Ménes Kft., Rádiháza

Évtizedek óta őrzi vezető szerepét a patinás ménes, idén is fölényesen, az utolsó versenynapot megelőzően csaknem 10 millió forint előnnyel jár az élen, 44 elsőséget gyűjtve. Ki kell emelnünk az egykori Derby-győztes kanca, Veronica Fling ivadékát, Giovanni Flinget, aki négy nagydíjgyőzelmet szerzett. A Kincsem Park legjobbjai: championok az ügetőn

Idomár champion: Csontos Pál

Ezúttal is Csontos Pál végzett az idomárok ranglistájának élén. Felemásra sikerült szezonja ellenére immár sorozatban harmadik alkalommal lett champion. Az év nagyszerűen kezdődött neki, a helyezések után a tavaszra fordulva jöttek a klasszikus nagydíjgyőzelmek is: Mammasita a Hazafi Díjban ért haza, Mirash King tarolt a Nemzeti Díjban és az Alagi Díjban, Vadali pedig a Millenniumi Díjat hódította el.

Lovas champion: Suták Csenge

Történelmi pillanatokat hozott az őszi galopp kapuzáró a 100 éves Kincsem Parkban. Hazánk legeredményesebb női lovasa, Suták Csenge megtörte a férfiak százéves hegemóniáját és a címvédő Sztaniszlav Georgievet maga mögé utasítva, 20 győzelemmel a Kincsem Park legeredményesebb zsokéja lett a 2025-ös versenyszezonban. Gyermekkori álmát beteljesítve felért a csúcsra, ő lett az első női zsoké champion a hazai lóverseny történetében.

Utánpótlás lovas champion: Fézer Ramóna

A mondás szerint nehezebb valamit megtartani, mint megszerezni, az utánpótláskorú lovasok között mindig nagy a küzdelem a bajnoki címért, idén mégis egyértelmű volt Fézer Ramóna dominanciája. A szezon kezdete előtt Európa legrangosabb zsoké­akadémiáján, az AFASEC gouvieux-i campusán készült, és jelentős célokat tűzött ki maga elé, amelyeket sikerült elérnie.

Amatőrlovas champion: Dickinson Judit

A nemzetközi színtér hozta meg a champion címet Dickinson Juditnak. Az év második felében külföldön is eredményesen képviselte a magyar színeket, a Fegentri női amatőr lovasok világbajnokságán nemcsak a dobogós helyezéseket gyűjtötte, hanem ő lett az év végén az összetett világbajnoki versenyben is a második.

Legeredményesebb ugrólovas: Koricsánszky Virág

Idén négy gátversenyt rendezett a Kincsem Park az ugrószakágnak, és fordulatosan alakult a sorozat. Mind a négy futamot más lovas nyerte meg, így az évet azonos győzelmi számmal zárták. A versenyszabályok értelmében championt legalább két futamgyőzelemmel lehet hirdetni, így idén hivatalosan nincs bajnoka a szakágnak, de a legeredményesebb lovas Koricsánszky Virág lett.

Ugróidomár champion: Zaláné Nyulasi Fruzsina

A gátszakág trénerei között sem történt változás, azaz Zaláné Nyulasi Fruzsina megvédte championi címét 2025-ben is, igaz, ez most szinte csak egy orrhosszon múlott.

Championistálló: Hungaro Racing Etemovic

Eddigi legeredményesebb szezonját tudhatja maga mögött a dinamikusan fejlődő istállót működtető szerb tulajdonos, Rahim Etemovics.

Tenyésztő champion: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

Tovább tart a patinás állami ménes egyeduralma a hazai galoppsportban, idén is messze a bábolnai angol telivérek kerestek a legjobban. Ehhez persze nagyban hozzájárult, hogy az elmúlt évekhez képest jóval többször, 305 alkalommal futottak a Dióspusztán tenyésztett lovak. Legjobbjaik: a Kovács Mihály-emlékverseny – Magyar Háromévesek Nagydíjában győztes Mystic Man, Endless Sky és Timimoun. A Kincsem Park legjobbjai: championok a galoppon