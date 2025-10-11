Nemzeti Sportrádió

Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
Vágólapra másolva!
2025.10.11. 11:41
Marcus Rashford a Wales elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Anglia vb-selejtező Barcelona Marcus Rashford Lettország
Marcus Rashford kezd kibontakozni Barcelonában, de a hosszú távú, kiegyensúlyozott teljesítménye fenntartása mellett a magaviseletére is figyelnie kell, különben hiába vár az elit klubok érdeklődésére.

Hosszú, ígéretes sorozata szakadt meg Marcus Rashfordnak csütörtök este, hiszen góllal és gólpasszal sem iratkozott fel a jegyzőkönyvbe. Anglia ugyan nevében felkészülési mérkőzésen lépett pályára Wales ellen, de mintha a világbajnoki selejtező folytatódott volna: újabb győzelem, újabb kapott gól nélküli meccs, ahogyan a tavasz óta lejátszott öt selejtezőn is történt. A végeredmény már a huszadik percben kialakult, Morgan Rogers, Ollie Watkins és Bukayo Saka, tehát Anthony Gordonon kívül minden támadó betalált a 3–0-ra végződő szigetországi rangadón. 

Marcus Rashford a Szerbia elleni szeptemberi selejtezőn (5–0) szerzett gólt először a 2025–2026-os idényben, utána kitűnő formába lendült: a Barcelona színeiben első gólpasszának örülhetett a Valencia ellen, hosszú évek után először duplázott a Bajnokok Ligájában, aztán újabb három La Liga-meccsen, majd a BL-ben is adott egy-egy gólpasszt, a hétvégén pedig Spanyolországban megszerezte első gólját, igaz, rendkívül kellemetlen verésbe szaladt bele a Barca Sevillában (1–4).

Véget ért tehát az egymás után nyolc meccsig tartó sorozat góllal vagy gólpasszal, de Marcus Rashford már inkább a keddi világbajnoki selejtezőre figyel, hiszen lettországi győzelme világbajnoki részvételt jelentene Angliának. A 27 éves támadó szempontjából a legfontosabb az lenne, ha a kiváló forma nem egy-két hónapig tartana. Noha a Manchester United fontos örökrangsoraiban előkelő helyen szerepel, ez leginkább annak köszönhető, hogy nyolc évet töltött már a klubnál, nem pedig annak, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott.

Sokáig Anthony Martiallal adták egymásnak a kilincset: két hónapig a francia villogott, majd három hónapig az angol, de egyszerre, idényeken átívelően egyiküknek sem ment, a különbség kettejük között, hogy amíg Martial karrierje zátonyra futott, Marcus Rashford a tavasszal BL-negyeddöntőig jutott az Aston Villa kölcsönjátékosaként, és a minden trófeára esélyes Barcelonánál is alapember az MU kölcsönjátékosaként. A Newcastle elleni duplája után persze nem hazudtolta meg önmagát, néhány nappal később késett az edzésről, ezért a Getafe ellen a cserék közé száműzte Hans-Dieter Flick vezetőedző.

Képességeivel biztosan lendítene a Manchester United játékán, de Ruben Amorim menedzser nem tudta elviselni a magatartását. Ha jelenlegi edzője sem tudja megzabolázni, elfelejtheti, hogy Barcelona-szintű klubok érdeklődjenek iránta a jövőben...

K-CSOPORT
7. FORDULÓ
2025. október 11., szombat
15.00: Lettország–Andorra
20.45: Szerbia–Albánia
Anglia szabadnapos
8. FORDULÓ
2025. október 14., kedd
20.45: Andorra–Szerbia
20.45: Lettország–Anglia
Albánia szabadnapos

1. Anglia

5

5

13–0

+13

15

2. Albánia

5

2

2

1

5–3

+2

8

3. Szerbia

4

2

1

1

4–5

–1

7

4. Lettország

5

1

1

3

2–6

–4

4

5. Andorra

5

5

0–10

–10

0

A K-CSOPORT ÁLLÁSA

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Anglia–Wales 3–0 (Rogers 3., Watkins 11., Saka 20.)

 

Anglia vb-selejtező Barcelona Marcus Rashford Lettország
Legfrissebb hírek

A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

Foci vb 2026
27 perce

Alexander Sörloth: Nincs rajtunk nyomás, nyerni akarunk

Foci vb 2026
42 perce

Olvasóink nagy részénél a csatár nem kérdés – így küldenék pályára a válogatottat

Magyar válogatott
48 perce

Anglia, Franciaország és Svájc is kijuthat a következő napokban a világbajnokságra

Foci vb 2026
1 órája

Az Újpest csatára is örült a korábbi Fradi-játékos látványos egyenlítő góljának, hazájuk egyre közelebb kerül a vb-részvételhez

Foci vb 2026
2 órája

A portugálok a napokban kivívhatják a vb-részvételt, de Cristiano Ronaldo és a Benfica még a meccsnél is fontosabb

Foci vb 2026
3 órája

Nikolics Nemanja: Az örmények ellen taktikailag, a támadójátékban változtatni kell

Magyar válogatott
3 órája

Szoboszlaiék másfél éve nem nyertek a Puskás Arénában – itt az idő!

Magyar válogatott
4 órája
Ezek is érdekelhetik