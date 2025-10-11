Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

Hosszú, ígéretes sorozata szakadt meg Marcus Rashfordnak csütörtök este, hiszen góllal és gólpasszal sem iratkozott fel a jegyzőkönyvbe. Anglia ugyan nevében felkészülési mérkőzésen lépett pályára Wales ellen, de mintha a világbajnoki selejtező folytatódott volna: újabb győzelem, újabb kapott gól nélküli meccs, ahogyan a tavasz óta lejátszott öt selejtezőn is történt. A végeredmény már a huszadik percben kialakult, Morgan Rogers, Ollie Watkins és Bukayo Saka, tehát Anthony Gordonon kívül minden támadó betalált a 3–0-ra végződő szigetországi rangadón.

Marcus Rashford a Szerbia elleni szeptemberi selejtezőn (5–0) szerzett gólt először a 2025–2026-os idényben, utána kitűnő formába lendült: a Barcelona színeiben első gólpasszának örülhetett a Valencia ellen, hosszú évek után először duplázott a Bajnokok Ligájában, aztán újabb három La Liga-meccsen, majd a BL-ben is adott egy-egy gólpasszt, a hétvégén pedig Spanyolországban megszerezte első gólját, igaz, rendkívül kellemetlen verésbe szaladt bele a Barca Sevillában (1–4).

Véget ért tehát az egymás után nyolc meccsig tartó sorozat góllal vagy gólpasszal, de Marcus Rashford már inkább a keddi világbajnoki selejtezőre figyel, hiszen lettországi győzelme világbajnoki részvételt jelentene Angliának. A 27 éves támadó szempontjából a legfontosabb az lenne, ha a kiváló forma nem egy-két hónapig tartana. Noha a Manchester United fontos örökrangsoraiban előkelő helyen szerepel, ez leginkább annak köszönhető, hogy nyolc évet töltött már a klubnál, nem pedig annak, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott.

Sokáig Anthony Martiallal adták egymásnak a kilincset: két hónapig a francia villogott, majd három hónapig az angol, de egyszerre, idényeken átívelően egyiküknek sem ment, a különbség kettejük között, hogy amíg Martial karrierje zátonyra futott, Marcus Rashford a tavasszal BL-negyeddöntőig jutott az Aston Villa kölcsönjátékosaként, és a minden trófeára esélyes Barcelonánál is alapember az MU kölcsönjátékosaként. A Newcastle elleni duplája után persze nem hazudtolta meg önmagát, néhány nappal később késett az edzésről, ezért a Getafe ellen a cserék közé száműzte Hans-Dieter Flick vezetőedző.

Képességeivel biztosan lendítene a Manchester United játékán, de Ruben Amorim menedzser nem tudta elviselni a magatartását. Ha jelenlegi edzője sem tudja megzabolázni, elfelejtheti, hogy Barcelona-szintű klubok érdeklődjenek iránta a jövőben...

K-CSOPORT

7. FORDULÓ

2025. október 11., szombat

15.00: Lettország–Andorra

20.45: Szerbia–Albánia

Anglia szabadnapos

8. FORDULÓ

2025. október 14., kedd

20.45: Andorra–Szerbia

20.45: Lettország–Anglia

Albánia szabadnapos

1. Anglia 5 5 – – 13–0 +13 15 2. Albánia 5 2 2 1 5–3 +2 8 3. Szerbia 4 2 1 1 4–5 –1 7 4. Lettország 5 1 1 3 2–6 –4 4 5. Andorra 5 – – 5 0–10 –10 0 A K-CSOPORT ÁLLÁSA

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Anglia–Wales 3–0 (Rogers 3., Watkins 11., Saka 20.)