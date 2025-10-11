Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

Hosszú, ígéretes sorozata szakadt meg Marcus Rashfordnak csütörtök este, hiszen góllal és gólpasszal sem iratkozott fel a jegyzőkönyvbe. Anglia ugyan nevében felkészülési mérkőzésen lépett pályára Wales ellen, de mintha a világbajnoki selejtező folytatódott volna: újabb győzelem, újabb kapott gól nélküli meccs, ahogyan a tavasz óta lejátszott öt selejtezőn is történt. A végeredmény már a huszadik percben kialakult, Morgan Rogers, Ollie Watkins és Bukayo Saka, tehát Anthony Gordonon kívül minden támadó betalált a 3–0-ra végződő szigetországi rangadón.
Marcus Rashford a Szerbia elleni szeptemberi selejtezőn (5–0) szerzett gólt először a 2025–2026-os idényben, utána kitűnő formába lendült: a Barcelona színeiben első gólpasszának örülhetett a Valencia ellen, hosszú évek után először duplázott a Bajnokok Ligájában, aztán újabb három La Liga-meccsen, majd a BL-ben is adott egy-egy gólpasszt, a hétvégén pedig Spanyolországban megszerezte első gólját, igaz, rendkívül kellemetlen verésbe szaladt bele a Barca Sevillában (1–4).
Véget ért tehát az egymás után nyolc meccsig tartó sorozat góllal vagy gólpasszal, de Marcus Rashford már inkább a keddi világbajnoki selejtezőre figyel, hiszen lettországi győzelme világbajnoki részvételt jelentene Angliának. A 27 éves támadó szempontjából a legfontosabb az lenne, ha a kiváló forma nem egy-két hónapig tartana. Noha a Manchester United fontos örökrangsoraiban előkelő helyen szerepel, ez leginkább annak köszönhető, hogy nyolc évet töltött már a klubnál, nem pedig annak, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott.
Sokáig Anthony Martiallal adták egymásnak a kilincset: két hónapig a francia villogott, majd három hónapig az angol, de egyszerre, idényeken átívelően egyiküknek sem ment, a különbség kettejük között, hogy amíg Martial karrierje zátonyra futott, Marcus Rashford a tavasszal BL-negyeddöntőig jutott az Aston Villa kölcsönjátékosaként, és a minden trófeára esélyes Barcelonánál is alapember az MU kölcsönjátékosaként. A Newcastle elleni duplája után persze nem hazudtolta meg önmagát, néhány nappal később késett az edzésről, ezért a Getafe ellen a cserék közé száműzte Hans-Dieter Flick vezetőedző.
Képességeivel biztosan lendítene a Manchester United játékán, de Ruben Amorim menedzser nem tudta elviselni a magatartását. Ha jelenlegi edzője sem tudja megzabolázni, elfelejtheti, hogy Barcelona-szintű klubok érdeklődjenek iránta a jövőben...
K-CSOPORT
7. FORDULÓ
2025. október 11., szombat
15.00: Lettország–Andorra
20.45: Szerbia–Albánia
Anglia szabadnapos
8. FORDULÓ
2025. október 14., kedd
20.45: Andorra–Szerbia
20.45: Lettország–Anglia
Albánia szabadnapos
|1. Anglia
5
5
–
–
13–0
+13
15
|2. Albánia
5
2
2
1
5–3
+2
8
|3. Szerbia
4
2
1
1
4–5
–1
7
|4. Lettország
5
1
1
3
2–6
–4
4
|5. Andorra
5
–
–
5
0–10
–10
0
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Anglia–Wales 3–0 (Rogers 3., Watkins 11., Saka 20.)