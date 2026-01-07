A Barcelona ötöt vágott a Bilbaónak, és bejutott a spanyol Szuperkupa döntőjébe

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

BARCELONA–ATHLETIC BILBAO 5–0 (4–0)

Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: I. Díaz

BARCA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde (Martín, 64.) – Pedri (Olmo, 72.), F. de Jong (Bernal, 64.) – Bardghji (Yamal, 72.), Raphinha (Rashford, 65.), Fermín López – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

BILBAO: Unai Simón – Areso, Vivian, Paredes, Boiro (Lekue, 57.) – Jauregizar, Rego (S. Sánchez, 61.) – Berenguer, Sancet (Ruíz de Gallareta, 55.), Navarro (Unai Gómez, 55.) – Inaki Williams (Guruzeta, 55.). Vezetőedző: Ernesto Valverde

Gólszerző: Ferran Torres (22.), Fermín López (30.), Bardghji (34.), Raphinha (38., 52.)

A Barcelona és az Athletic Bilbao találkozott a Szaúd-Arábiában zajló spanyol Szuperkupa első elődöntőjében, bő egy hónappal ezelőtt a katalánok esélyt sem adtak a baszkoknak, 4–0-ra nyerték meg a bajnokit.

Hansi Flick csapata parádés első félidőt produkált Dzsiddában, már az első percekben átvette az irányítást. A 22. percben pedig előnybe is kerültek a katalánok, Fermín López labdája tökéletes lett Ferran Torresnek, az Európa-bajnok támadó ugyan eltörte kicsit a labdát, de ez így is a kapuban kötött ki.

A 30. percben növelte előnyét a Barcelona, Raphinha beadását Fermín López vágta a léc alá. Négy perccel később egy potyával már három volt a két csapat között, Roony Bardghji nem túl erős és nem túl helyezett lövését védte be Unai Simón, a 38. percben pedig jött a negyedik barcelonai gól, Raphinha ballábas bombája vágódott a jobb felsőbe.

Ernesto Valverde egyet sem cserélt a szünetben, csapata viszont az 52. percben megkapta az ötödiket: hiába blokkoltak több lövést is a baszk védők, Bardghjiról Raphinha elé pattant a labda, ő pedig ballal a kapuba lőtt. A gól után már érkeztek a bilbaói cserék, a következő tíz percben mind az öt változtatási lehetőségét kihasználta Valverde.

Hansi Flick is ötöt cserélt a 64. és a 72. perc között, pályára lépett Lamine Yamal, Dani Olmo és Marcus Rashford is, ám az eredmény már nem változott. A Barcelona kiütéses győzelmet aratott, és várja, hogy az Atlético Madrid vagy a Real Madrid lesz az ellenfele a vasárnapi döntőben. 5–0