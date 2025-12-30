Nemzeti Sportrádió

Győzött a Valencia, a magyar válogatott játékos csapata élre állt a férfi kosár Euroligában

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 22:51
A magyar válogatott Nate Reuvers 14 ponttal és hét lepattanóval járult hozzá a Valencia sikeréhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Zalgiris Kaunas férfi kosárlabda Euroliga Monaco
A Zalgiris Kaunas 93–80-ra győzött a Hapoel Tel-Aviv otthonában a férfi kosárlabda Euroliga keddi játéknapján, és mivel a Valencia – soraiban a magyar válogatott Nate Reuversszel – nyert a Partizan Beograd ellen (86–73), az izraeli és a spanyol csapat azonos mérleggel immár osztozik a tabella első helyén. Csatlakozhatott volna hozzájuk a Barcelona is, ám ehhez győznie kellett volna a Monaco ellen – meglepően sima hazai vereség lett a vége (74–90). A kedd esti francia derbin az ASVEL legyőzte az ebben az idényben hozzá hasonlóan haloványan teljesítő Paris-t (94–89).

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 19. FORDULÓ
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván) 80–93
Valencia (spanyol)–Partizan Beograd (szerb) 86–73
Barcelona (spanyol)–Monaco (francia) 74–90
ASVEL Villeurbanne (francia)–Paris Basketball (francia) 94–89

A forduló többi mérkőzését január 2-án, pénteken játsszák le.

AZ ÁLLÁS:

 

 

Barcelona Zalgiris Kaunas férfi kosárlabda Euroliga Monaco
Legfrissebb hírek

A „szomszédban” köthet ki a Barcánál parkolópályára került Ter Stegen – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 15:11

Mozifilmet készítenek a Barcelona női futballcsapatának klasszisáról

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 09:13

Az éllovas Hapoel Tel-Aviv Münchenben tíz ponttal legyőzte a Bayernt a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.23. 23:24

Romano szerint olasz és német klubok figyelik a Barcelona magyar játékosát

Spanyol labdarúgás
2025.12.22. 14:34

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 23:00

Francia Kupa: a Monaco nagy csatában, a Marseille könnyedén jutott tovább

Francia labdarúgás
2025.12.21. 21:50

A Villarreal elleni rangadón menetelhet tovább a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 10:00

Háromszori hosszabbítás után nyert a Barcelona a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.19. 23:40
Ezek is érdekelhetik