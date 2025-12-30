Győzött a Valencia, a magyar válogatott játékos csapata élre állt a férfi kosár Euroligában

A Zalgiris Kaunas 93–80-ra győzött a Hapoel Tel-Aviv otthonában a férfi kosárlabda Euroliga keddi játéknapján, és mivel a Valencia – soraiban a magyar válogatott Nate Reuversszel – nyert a Partizan Beograd ellen (86–73), az izraeli és a spanyol csapat azonos mérleggel immár osztozik a tabella első helyén. Csatlakozhatott volna hozzájuk a Barcelona is, ám ehhez győznie kellett volna a Monaco ellen – meglepően sima hazai vereség lett a vége (74–90). A kedd esti francia derbin az ASVEL legyőzte az ebben az idényben hozzá hasonlóan haloványan teljesítő Paris-t (94–89).

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 19. FORDULÓ

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván) 80–93

Valencia (spanyol)–Partizan Beograd (szerb) 86–73

Barcelona (spanyol)–Monaco (francia) 74–90

ASVEL Villeurbanne (francia)–Paris Basketball (francia) 94–89 A forduló többi mérkőzését január 2-án, pénteken játsszák le. AZ ÁLLÁS: