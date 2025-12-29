A „szomszédban” köthet ki a Barcánál parkolópályára került Ter Stegen – sajtóhír

A katalán sportlap szerint a kapusgondokkal küzdő Girona (Paulo Gazzaniga pocsék védési statisztikákat produkál, míg a nyáron szerződtetett Dominik Livakovic várhatóan távozni fog – a szerk.) az idény végéig venné kölcsön a 33 éves kapust, aki nyitott arra, hogy a Barcelonához közeli kisvárosban játsszon. Az egyetlen gondot a játékos magas fizetése jelenti: az egyik opció az, hogy Ter Stegen lemond fizetése nagy részéről (akárcsak Livakovic a nyáron, aki Ederson érkezése miatt igazolt a Fenerbahcétól Gironába – a szerk.), míg a másik az, hogy a kapus fizetésének nagy részét a folytatásban is a Barca állja.

A Mundo információi szerint Míchel Sánchez vezetőedző azonnal a kezdőcsapatba nevezné a 44-szeres német válogatott kapust – feltéve, hogy a két klub vezérkarának valóban sikerül nyélbe ütnie a transzfert.