A „szomszédban” köthet ki a Barcánál parkolópályára került Ter Stegen – sajtóhír
A katalán sportlap szerint a kapusgondokkal küzdő Girona (Paulo Gazzaniga pocsék védési statisztikákat produkál, míg a nyáron szerződtetett Dominik Livakovic várhatóan távozni fog – a szerk.) az idény végéig venné kölcsön a 33 éves kapust, aki nyitott arra, hogy a Barcelonához közeli kisvárosban játsszon. Az egyetlen gondot a játékos magas fizetése jelenti: az egyik opció az, hogy Ter Stegen lemond fizetése nagy részéről (akárcsak Livakovic a nyáron, aki Ederson érkezése miatt igazolt a Fenerbahcétól Gironába – a szerk.), míg a másik az, hogy a kapus fizetésének nagy részét a folytatásban is a Barca állja.
A Mundo információi szerint Míchel Sánchez vezetőedző azonnal a kezdőcsapatba nevezné a 44-szeres német válogatott kapust – feltéve, hogy a két klub vezérkarának valóban sikerül nyélbe ütnie a transzfert.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|18
|15
|1
|2
|51–20
|+31
|46
|2. Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|36–16
|+20
|42
|3. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|4. Villarreal
|16
|11
|2
|3
|31–15
|+16
|35
|5. Espanyol
|17
|10
|3
|4
|22–17
|+5
|33
|6. Betis
|17
|7
|7
|3
|29–19
|+10
|28
|7. Celta Vigo
|17
|5
|8
|4
|20–19
|+1
|23
|8. Athletic Bilbao
|18
|7
|2
|9
|16–24
|–8
|23
|9. Elche
|17
|5
|7
|5
|23–20
|+3
|22
|10. Sevilla
|17
|6
|2
|9
|24–26
|–2
|20
|11. Getafe
|17
|6
|2
|9
|13–22
|–9
|20
|12. Osasuna
|17
|5
|3
|9
|17–20
|–3
|18
|13. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|14. Alavés
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|15. Rayo Vallecano
|17
|4
|6
|7
|13–20
|–7
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|17
|3
|7
|7
|16–26
|–10
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
|20. Levante
|16
|2
|4
|10
|17–29
|–12
|10