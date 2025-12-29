A „szomszédban” köthet ki a Barcánál parkolópályára került Ter Stegen – sajtóhír

Nemzeti Sportrádió

A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt Girona szeretné kölcsönvenné az FC Barcelona német kapusát, Marc-André ter Stegent – írja a katalán óriásklub belügyeiben jártas Mundo Deportivo.

A katalán sportlap szerint a kapusgondokkal küzdő Girona (Paulo Gazzaniga pocsék védési statisztikákat produkál, míg a nyáron szerződtetett Dominik Livakovic várhatóan távozni fog – a szerk.) az idény végéig venné kölcsön a 33 éves kapust, aki nyitott arra, hogy a Barcelonához közeli kisvárosban játsszon. Az egyetlen gondot a játékos magas fizetése jelenti: az egyik opció az, hogy Ter Stegen lemond fizetése nagy részéről (akárcsak Livakovic a nyáron, aki Ederson érkezése miatt igazolt a Fenerbahcétól Gironába – a szerk.), míg a másik az, hogy a kapus fizetésének nagy részét a folytatásban is a Barca állja.

A Mundo információi szerint Míchel Sánchez vezetőedző azonnal a kezdőcsapatba nevezné a 44-szeres német válogatott kapust – feltéve, hogy a két klub vezérkarának valóban sikerül nyélbe ütnie a transzfert. 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona18151251–20+3146
  2. Real Madrid18133236–16+2042
  3. Atlético Madrid18114333–16+1737
  4. Villarreal16112331–15+1635
  5. Espanyol17103422–17+533
  6. Betis1777329–19+1028
  7. Celta Vigo1758420–19+123
  8. Athletic Bilbao1872916–24–823
  9. Elche1757523–20+322
10. Sevilla1762924–26–220
11. Getafe1762913–22–920
12. Osasuna1753917–20–318
13. Mallorca1746719–24–518
14. Alavés1753914–20–618
15. Rayo Vallecano1746713–20–718
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1737716–26–1016
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210

 

 

