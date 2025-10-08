Szaúd-Arábia futballistái nehezen kiharcolt győzelemmel léptek egyet a vb felé

Az ázsiai selejtező negyedik körében az előző fázis három csoportjának harmadik és negyedik helyezettjei vesznek részt; két hármas csoportban mini tornát játszanak Dohában és Dzsiddában, a csoportgyőztesek kijutnak a vb-re. A csoportmásodikok is folytathatják: ők oda-visszavágós párharcot vívnak novemberben, és annak győztese képviseli majd Ázsiát a jövő évi interkontinentális playofftornán.

Szaúd-Arábia–Indonézia 3–2. Kevin Diks tizenegyesével meglepetésre Indonézia szerzett vezetést Dzsiddában, de Szaleh Abu al-Samat gyorsan egyenlített, majd Firasz al-Buraikan előbb akcióból, a szünet után pedig büntetőből betalálva kétgólos előnyt szerzett a szaúdiaknak. Diks a hajrában még egy tizenegyest belőtt, sőt az indonéziaiak néhány percre emberelőnybe is kerültek Mohamed Kanno kiállítása miatt, de nem tudtak egyenlíteni.

Katar–Omán 0–0. Dohában a házigazdák támadtak többet, de kevés helyzetük kimaradt, így a Carlos Queiroz edzette ománi csapat megőrizte a reményt, hogy története során először kijusson a világbajnokságra.

LABDARÚGÓ-VB 2026

ÁZSIAI SELEJTEZŐ, 4. KÖR

A-CSOPORT, DOHA

Katar–Omán 0–0

B-CSOPORT, DZSIDDA

Szaúd-Arábia–Indonézia 3–2

A TOVÁBBI PROGRAM

A-CSOPORT

Október 11.

Arab Emírségek–Omán

Október 14.

Katar–Arab Emírségek

B-CSOPORT

Október 11.

Irak–Indonézia

Október 14.

Szaúd-Arábia–Irak

Az ázsiai zónából hat válogatott (Japán, Ausztrália, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Jordánia) már lefoglalta helyét a 48 csapatos világbajnokságon.