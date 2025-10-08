Nemzeti Sportrádió

Szaúd-Arábia futballistái nehezen kiharcolt győzelemmel léptek egyet a vb felé

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 22:21
null
Firasz al-Buraikan (balra) két gólt szerzett szerda este – így ünnepelt Navaf Busallal (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 foci vb vb-selejtező Katar Szaud-Arábia
Két mérkőzést rendeztek szerdán a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének ázsiai zónájában: a dzsiddai tornán Szaúd-Arábia 3–2-re legyőzte Indonéziát, Katar és Omán dohai mérkőzése nem hozott gólt.

Az ázsiai selejtező negyedik körében az előző fázis három csoportjának harmadik és negyedik helyezettjei vesznek részt; két hármas csoportban mini tornát játszanak Dohában és Dzsiddában, a csoportgyőztesek kijutnak a vb-re. A csoportmásodikok is folytathatják: ők oda-visszavágós párharcot vívnak novemberben, és annak győztese képviseli majd Ázsiát a jövő évi interkontinentális playofftornán.

Szaúd-Arábia–Indonézia 3–2. Kevin Diks tizenegyesével meglepetésre Indonézia szerzett vezetést Dzsiddában, de Szaleh Abu al-Samat gyorsan egyenlített, majd Firasz al-Buraikan előbb akcióból, a szünet után pedig büntetőből betalálva kétgólos előnyt szerzett a szaúdiaknak. Diks a hajrában még egy tizenegyest belőtt, sőt az indonéziaiak néhány percre emberelőnybe is kerültek Mohamed Kanno kiállítása miatt, de nem tudtak egyenlíteni.

Katar–Omán 0–0. Dohában a házigazdák támadtak többet, de kevés helyzetük kimaradt, így a Carlos Queiroz edzette ománi csapat megőrizte a reményt, hogy története során először kijusson a világbajnokságra.

LABDARÚGÓ-VB 2026
ÁZSIAI SELEJTEZŐ, 4. KÖR
A-CSOPORT, DOHA
Katar–Omán 0–0
B-CSOPORT, DZSIDDA
Szaúd-Arábia–Indonézia 3–2

A TOVÁBBI PROGRAM
A-CSOPORT
Október 11.
Arab Emírségek–Omán
Október 14.
Katar–Arab Emírségek
B-CSOPORT
Október 11.
Irak–Indonézia
Október 14.
Szaúd-Arábia–Irak

Az ázsiai zónából hat válogatott (Japán, Ausztrália, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Jordánia) már lefoglalta helyét a 48 csapatos világbajnokságon. 

 

foci vb 2026 foci vb vb-selejtező Katar Szaud-Arábia
Legfrissebb hírek

Szalahék simán nyertek, és kijutottak a 2026-os világbajnokságra

Foci vb 2026
1 órája

Az örmények jobban játszottak az írek ellen, mint a mieink – Kerkezre és Nagy Zsoltra kulcsszerep várhat

Magyar válogatott
6 órája

Törökországi vb-selejtezőcsoportba került a magyar női kosárválogatott

Kosárlabda
2025.10.07. 20:06

Hornyák Zsolt magyar győzelemre számít az örmények elleni vb-selejtezőn

Magyar válogatott
2025.10.07. 12:15

Tóth Balázs: A kapuskérdésben még nem döntött Marco Rossi

Magyar válogatott
2025.10.07. 10:01

A Ferencváros játékosa nem játszhat a magyar válogatott ellen

Magyar válogatott
2025.10.07. 09:16

Fabio Cannavaro lett az üzbég szövetségi kapitány – hivatalos

Foci vb 2026
2025.10.06. 14:31

Bekerült a Milan sztárja, megvan a portugálok kerete az írek és a mieink ellen

Foci vb 2026
2025.10.03. 13:50
Ezek is érdekelhetik