Rabatban lesz az afrikai vb-selejtezők novemberi rájátszása

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az afrikai kontinensről kilenc válogatott biztosan részt vehet – Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia és a Zöld-foki-szigetek már kvalifikálta magát –, de egy tizediknek is lehetősége lesz kiharcolni az indulás jogát.

A kilenc selejtezőcsoport négy legjobb második helyezettje vesz részt a rabati minitornán.

November 13-án, csütörtökön Nigéria–Gabon és Kamerun–Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést rendeznek, az elődöntő két győztese pedig november 16-án, vasárnap játszik egymással.

A párharc győztese márciusban interkontinentális pótselejtezőn küzdhet még a vb-részvételért.