Rabatban lesz az afrikai vb-selejtezők novemberi rájátszása

2025.10.29. 14:13
Még van esélye Nigériának kijutni a világbajnokságra (Fotó: Getty Images)
vb-selejtező vb-selejtező rájátszás afrikai vb-selejtező
Marokkó fővárosában, Rabatban rendezik meg novemberben a jövő évi világbajnokság afrikai selejtezőinek rájátszását – jelentette be szerdán a kairói székhelyű Afrikai Labdarúgó-szövetség.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az afrikai kontinensről kilenc válogatott biztosan részt vehet – Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia és a Zöld-foki-szigetek már kvalifikálta magát –, de egy tizediknek is lehetősége lesz kiharcolni az indulás jogát.

A kilenc selejtezőcsoport négy legjobb második helyezettje vesz részt a rabati minitornán. 

November 13-án, csütörtökön Nigéria–Gabon és Kamerun–Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést rendeznek, az elődöntő két győztese pedig november 16-án, vasárnap játszik egymással. 

A párharc győztese márciusban interkontinentális pótselejtezőn küzdhet még a vb-részvételért.

 

