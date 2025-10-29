Rabatban lesz az afrikai vb-selejtezők novemberi rájátszása

Marokkó fővárosában, Rabatban rendezik meg novemberben a jövő évi világbajnokság afrikai selejtezőinek rájátszását – jelentette be szerdán a kairói székhelyű Afrikai Labdarúgó-szövetség.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az afrikai kontinensről kilenc válogatott biztosan részt vehet – Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia és a Zöld-foki-szigetek már kvalifikálta magát –, de egy tizediknek is lehetősége lesz kiharcolni az indulás jogát.
A kilenc selejtezőcsoport négy legjobb második helyezettje vesz részt a rabati minitornán.
November 13-án, csütörtökön Nigéria–Gabon és Kamerun–Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést rendeznek, az elődöntő két győztese pedig november 16-án, vasárnap játszik egymással.
A párharc győztese márciusban interkontinentális pótselejtezőn küzdhet még a vb-részvételért.
