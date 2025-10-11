Manaj kapáslövése döntött, mindhárom pontot elvitte Szerbiából az albán válogatott

A szerbiai rendezők igyekeztek elkerülni minden lehetséges szurkolói rendbontást a nagy rivális Albánia elleni meccsen (a júniusi tiranai összecsapás nem hozott gólt – a szerk.), így a találkozót Belgrád helyett Leszkovacban rendezték meg, s miután az Anglia elleni hazai meccsen (0–5) történtek nyomán az UEFA szektorbezárással büntette déli szomszédainkat, a 8100 férőhelyes helyi stadionban körülbelül 6500 néző gyűlt össze. Helyi sajtóhírek szerint a szerb szövetség (RSS) a fanatikus ultracsoportok kiszűrése érdekében fejenként csak egy belépő megvételét engedélyezte.

A felek tiranai meccséhez hasonlóan a leskovaci összecsapás sem hozott nyíltsisakos támadófutballt. Az első igazán komoly helyzetre a 30. percig kellett várni, Dusan Vlahovics nyolc méterről lőtt nagy helyzetben a kapu mellé. A folytatásban egy darabig a szerbeknek ment jobban a játék, de a szünet előtti percek már az albánoké voltak, s ez a ráadásban meghozta a gólt is: egy oldalról felívelt szabadrúgást Djimsiti fejelt keresztbe, s míg Ajeti óriási luftot rúgott, addig Rey Manaj kapásból a kapu bal oldalába lőtt. A gól felpaprikázta az addig – a körülményekhez képest – viszonylag békés szerb közönséget, a gólöröm gyanánt kétfejű albán sast mutogató Manaj pedig sárga lapot kapott a mérkőzést vezető Kovács Istvántól.

A fordulás után magasabb fokozatra kapcsolt Dragan Sztojkovics együttese, s az első félidőben komoly helyzetben hibázó Vlahovics javíthatott volna, de ez alkalommal hiába csinálta meg a munka nehezét, ígéretes helyről a kapu fölé durrantott. Ezt követően is az egyenlítésért nyomtak a hazaiak, míg a Sylvinho-csapat a kontrázásra rendezkedett be. Több ízben is célba vették a kaput a szerbek, de igazán komoly dolga nem volt Strakoshának, ellenben a ráadásban a másik oldalon Bajrami egyedül vezethette a labdát Petrovicsra, a szerb kapus viszont védte a ziccert. Albánia így bezsebelte a három pontot a nagy rivális vendégeként, s három fordulóval a selejtezősorozat vége előtt lépéselőnybe kerültek a pótselejtezőért folytatott harcban. 0–1

A csoportot önmagukhoz képest jól kezdő lettek végig fölényben játszottak a pireneusi miniállam válogatottja ellen, ehhez képest a 33. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Moisés San Nicolás közeli góljával. A szünet előtt Dmitrijs Zelenkovs bombagóllal egalizált, majd a fordulás után tíz perccel a fordítás is összejött a balti állam csapatának, miután Vladislavs Gutkovskis gólra váltott egy büntetőt. A Dél-Koreában légióskodó csatár tíz perccel később is betalált, de a VAR lesre hivatkozva elvette a gólt – ez végül fordulópontot jelentett a meccsen, mert a 78. percben Ian Bryan Olivera fejese a lett kapus, Krisjanis Zviedris lábai között talált utat a hálóba, s ez végül pontszerzést ért a ráadásban megfogyatkozó andorraiaknak. 2–2

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

K-CSOPORT

Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)

Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)

Szerbia–Albánia 0–1 (Manaj 45+1.)