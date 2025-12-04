Az Újpest korábbi trénere újra Szabadkán vállalt munkát – hivatalos

Szabadkán azért volt szükség edzőváltásra, mert a Szpartak az utolsó előtti helyen áll a szerb liga tabelláján. A csapat legutóbb október végén nyert tétmérkőzést, bajnokin pedig még annál is korábban, október 19-én járt sikerrel.

Milos Kruscsics számára nem ismeretlen a szabadkai közeg, 2024-ben 20 összecsapáson át irányította a Szpartakot.

A szerb tréner korábban Újpesten és Kisvárdán is dolgozott – utóbbi volt a rövidebb megbízatása.

A szabadkaiak december 8-án, hétfőn a Topolyát fogadják, az lesz Kruscsics első meccse a kispadon.