Nemzeti Sportrádió

Olvasóink Vargát látták a legjobbnak, Szalait a leggyengébbnek az írek ellen

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.11.17. 17:11
null
Olvasóinknál ezúttal is Varga Barnabás volt a legjobb (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
olvasói szavazás Szalai Attila vb-selejtező Varga Barnabás magyar válogatott
A Nemzeti Sport olvasóit szokás szerint arra kértük, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét. A szavazatok alapján az Írország elleni világbajnoki selejtező legjobbja a mieink közül Varga Barnabás volt, a leggyengébb értékelést pedig Szalai Attila kapta.

A szavazásunkon több mint 10 500 olvasó vett részt, a voksok alapján a magyar csapatból hárman kaptak hatos átlag feletti osztályzatot. A második magyar gólt szerző Varga Barnabás 6.92-es osztályzattal a legjobb volt (akárcsak néhány napja az örmények elleni meccsen), őt Szoboszlai Dominik és Loic Nego követte a sorban.

A leggyengébb értékelést Szalai Attila kapta – átlagosan csupán 3.73-as osztályzattal, és Callum Styles, Ötvös Bence, valamint Dibusz Dénes teljesítménye sem érte el az 5-ös átlagot.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
Varga Barnabás (6.92)
Szoboszlai Dominik (6.61)
Loic Nego (6.31)
Lukács Dániel (5.97)
Willi Orbán (5.68)
Kerkez Milos (5.56)
Schäfer András (5.27)
Sallai Roland (5.20)
Tóth Alex (5.09)
Callum Styles (4.82)
Ötvös Bence (4.37)
Dibusz Dénes (4.17)
Szalai Attila (3.73)
Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Bolla Bendegúz, Mocsi Attila és Redzic Damir nem szerepel a felsorolásban.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai D., Sallai R. (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

 

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

6

4

1

1

20–7+1313
2. Írország

6

3

1

2

9–7+210
3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10+18
4. Örményország

6

1

5

3–19–163
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

olvasói szavazás Szalai Attila vb-selejtező Varga Barnabás magyar válogatott
Legfrissebb hírek

„Nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz” – a Sunday Times szakírója a magyar válogatottról

Magyar válogatott
18 perce

Szoboszlai: Fáj, mert nagyon akartuk!

Magyar válogatott
1 órája

36.6 százalékon a válogatott teljesítménymutatója, mint 2018-ban

Magyar válogatott
1 órája

Tíz mérkőzés vár a magyar válogatottra 2026-ban

Magyar válogatott
4 órája

„Egy álommal kevesebb” – Orbán Viktor nehéz hétfőről posztolt

Magyar válogatott
6 órája

Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad

Magyar válogatott
6 órája

Varga Barnabás gólját az UEFA is kiemelte

Magyar válogatott
10 órája

A legendák szektorában is nagy volt a csalódottság az írek elleni vereség után

Magyar válogatott
11 órája
Ezek is érdekelhetik