Olvasóink Vargát látták a legjobbnak, Szalait a leggyengébbnek az írek ellen
A szavazásunkon több mint 10 500 olvasó vett részt, a voksok alapján a magyar csapatból hárman kaptak hatos átlag feletti osztályzatot. A második magyar gólt szerző Varga Barnabás 6.92-es osztályzattal a legjobb volt (akárcsak néhány napja az örmények elleni meccsen), őt Szoboszlai Dominik és Loic Nego követte a sorban.
A leggyengébb értékelést Szalai Attila kapta – átlagosan csupán 3.73-as osztályzattal, és Callum Styles, Ötvös Bence, valamint Dibusz Dénes teljesítménye sem érte el az 5-ös átlagot.
A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
Varga Barnabás (6.92)
Szoboszlai Dominik (6.61)
Loic Nego (6.31)
Lukács Dániel (5.97)
Willi Orbán (5.68)
Kerkez Milos (5.56)
Schäfer András (5.27)
Sallai Roland (5.20)
Tóth Alex (5.09)
Callum Styles (4.82)
Ötvös Bence (4.37)
Dibusz Dénes (4.17)
Szalai Attila (3.73)
Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Bolla Bendegúz, Mocsi Attila és Redzic Damir nem szerepel a felsorolásban.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai D., Sallai R. (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
6
4
1
1
|20–7
|+13
|13
|2. Írország
6
3
1
2
|9–7
|+2
|10
|3. MAGYARORSZÁG
6
2
2
2
|11–10
|+1
|8
|4. Örményország
6
1
–
5
|3–19
|–16
|3