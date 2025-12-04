Feröer drámai meccsen mentett pontot Szerbia ellen, Lengyelország legyőzte Argentínát a női kézi-vb-n
II. CSOPORT
Az első percekben teljesen fej fej mellett haladt Szerbia és Feröer a dortmundi találkozón, a 10. percben fordult elő először, hogy háromgólos különbség alakult ki a csapatok között – ekkor Szerbia vezetett 10–7-re, és előnyéből két gólt meg is őrzött a szünetig. A második félidőben Feröer felzárkózott, olyannyira, hogy az utolsó öt perc már 29–29-es állásról kezdődött. Már felsejlett a drámai végjáték, amikor az 59. percben az északiak kulcsfontosságú pillanatban hibáztak el egy hetest, és ezért majdnem nagy árat fizettek: Szerbia ugyanis ezután Jovana Skrobics góljával átvette a vezetést, és a kezében volt a győzelem, hét másodperccel a meccs vége előtt azonban Feröer egy videózás után megítélt hetesből kiegyenlített, és beállította a 31– 31-es végeredményt. A szerbeknél a ferencvárosi Dragana Cvijics hat, a debreceni Jovana Jovovics három, a székesfehérvári Emilija Lazics két gólt szerzett.
III. CSOPORT
Rotterdamban Argentína számára kezdődött jobban a Lengyelország elleni összecsapás, hat perc után háromgólos különbséggel vezettek a dél-amerikaiak. A lengyelek ezután ugyan többször is közel kerültek az egyenlítéshez, de a szünetben Argentína vezetett 15–14-re. A második félidőben aztán sikerült az egyenlítés, sőt a 43. percben már az európaiak vezettek két góllal. A hajrát pedig sokkal jobban bírták a lengyelek, akik az utolsó két percre már úgy fordultak rá, hogy négygólos előnyben voltak. Az argentinok innen már nem tudtak csodát tenni, a meccset a lengyelek nyerték 28–25-re. A Debrecent erősítő Adrianna Placzek 45 százalékos védési hatékonysággal zárta az összecsapást.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)
Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6
18.00: Montenegró–Németország
20.30: Izland–Spanyolország
|1. Németország
|3
|3
|–
|–
|99–71
|+28
|6
|2. Szerbia
|4
|2
|1
|1
|109–117
|–8
|5
|3. Montenegró
|3
|2
|–
|1
|94–85
|+9
|4
|4. Feröer
|4
|1
|1
|2
|111–124
|–13
|3
|5. Spanyolország
|3
|1
|–
|2
|85–84
|+1
|2
|6. Izland
|3
|–
|–
|3
|78–95
|–17
|0
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)
Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5
18.00: Franciaország–Ausztria
20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)
|1. Franciaország
|2
|2
|–
|–
|85–46
|+39
|4
|2. Hollandia
|2
|2
|–
|–
|66–47
|+19
|4
|3. Lengyelország
|3
|2
|–
|1
|85–93
|–8
|4
|4. Ausztria
|2
|1
|–
|1
|49–57
|–8
|2
|5. Argentína
|3
|–
|–
|3
|73–87
|–14
|0
|6. Tunézia
|2
|–
|–
|2
|44–72
|–28
|0