Feröer drámai meccsen mentett pontot Szerbia ellen, Lengyelország legyőzte Argentínát a női kézi-vb-n

II. CSOPORT

Az első percekben teljesen fej fej mellett haladt Szerbia és Feröer a dortmundi találkozón, a 10. percben fordult elő először, hogy háromgólos különbség alakult ki a csapatok között – ekkor Szerbia vezetett 10–7-re, és előnyéből két gólt meg is őrzött a szünetig. A második félidőben Feröer felzárkózott, olyannyira, hogy az utolsó öt perc már 29–29-es állásról kezdődött. Már felsejlett a drámai végjáték, amikor az 59. percben az északiak kulcsfontosságú pillanatban hibáztak el egy hetest, és ezért majdnem nagy árat fizettek: Szerbia ugyanis ezután Jovana Skrobics góljával átvette a vezetést, és a kezében volt a győzelem, hét másodperccel a meccs vége előtt azonban Feröer egy videózás után megítélt hetesből kiegyenlített, és beállította a 31– 31-es végeredményt. A szerbeknél a ferencvárosi Dragana Cvijics hat, a debreceni Jovana Jovovics három, a székesfehérvári Emilija Lazics két gólt szerzett.

III. CSOPORT

Rotterdamban Argentína számára kezdődött jobban a Lengyelország elleni összecsapás, hat perc után háromgólos különbséggel vezettek a dél-amerikaiak. A lengyelek ezután ugyan többször is közel kerültek az egyenlítéshez, de a szünetben Argentína vezetett 15–14-re. A második félidőben aztán sikerült az egyenlítés, sőt a 43. percben már az európaiak vezettek két góllal. A hajrát pedig sokkal jobban bírták a lengyelek, akik az utolsó két percre már úgy fordultak rá, hogy négygólos előnyben voltak. Az argentinok innen már nem tudtak csodát tenni, a meccset a lengyelek nyerték 28–25-re. A Debrecent erősítő Adrianna Placzek 45 százalékos védési hatékonysággal zárta az összecsapást.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)

Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6

18.00: Montenegró–Németország

20.30: Izland–Spanyolország

1. Németország 3 3 – – 99–71 +28 6 2. Szerbia 4 2 1 1 109–117 –8 5 3. Montenegró 3 2 – 1 94–85 +9 4 4. Feröer 4 1 1 2 111–124 –13 3 5. Spanyolország 3 1 – 2 85–84 +1 2 6. Izland 3 – – 3 78–95 –17 0 az állás

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)

Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5

18.00: Franciaország–Ausztria

20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)