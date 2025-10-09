Mahrez vezérletével győzött Algéria, és kijutott a világbajnokságra

Nemzeti Sportrádió

2025.10.09.
Rijad Mahrez remekelt, góllal és két gólpasszal zárta a Szomália elleni meccsét és kijutott a vb-re az algériai válogatottal (Fotó: AFP)
Marokkó, Tunézia és Egyiptom után újabb afrikai ország kvalifikálta magát a 2026-os, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban rendezendő labdarúgó-világbajnokságra azt követően, hogy a selejtező utolsó előtti körében Algéria hazai környezetben Rijad Mahrez vezérletével magabiztosan nyert Szomália ellen.

A Rijad Mahrez nevével fémjelzett algériai válogatott a csoportutolsó Szomália ellen juthatott ki a világbajnokságra. Ehhez az észak-afrikaiaknak elég volt, hogy – Szomália pályaválasztása mellett – hazai környezetben, Oránban megnyerjék a mérkőzést. Mahrez a 6. és az 57. percben is gólpasszt adott a wolfsburgi Mohamed Amurának, a 19.-ben pedig ő maga fejezett be góllal egy akciót, így Algéria 3–0-s győzelmet aratott, behozhatatlan előnyre szert téve a csoport élén. Marokkó, Tunézia és Egyiptom után tehát az algériai válogatott a negyedik afrikai csapat, amely vb-indulási jogot szerzett a jövő évi vb-n.

A csoport második helyéért nagy lesz a harc az utolsó fordulóban, ugyanis Uganda 1–0-ra nyert Botswanában, ezzel hárompontos előnyre tett szert a második helyen a Guinea ellen hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedő Mozambikhoz képest.

A H-csoportban a már korábban kvalifikáló Marokkó mögött még négy csapatnak is volt matematikai esélye a második hely megszerzésére, de a legkedvezőbb helyzetben lévő Namíbia is távol állt a pótselejtezőtől, pláne, hogy nagyon simán kikapott Libériától, amely a 3–1-es sikerrel az utolsó forduló előtt egy pontra közelítette meg ellenfelét. A csoport másik mérkőzésén Malawi fogadta volna Egyenlítői-Guineát, de utóbbi a hivatalos közlés szerint közlekedési problémák miatt nem jutott el a helyszínre, ezért a mérkőzést elhalasztották. A The Atlas Malawi című lap arról írt X-oldalán, hogy az egyenlítői-guineai csapat a labdarúgó-szövetséggel szemben fennálló problémák miatt nem utazott el a találkozóra. Egyenlítői-Guineának egyébként egy hónappal ezelőtt utasították el a fellebbezését, amit azért nyújtott be, mert tavaly a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség arról döntött, hogy a válogatottban 11 éve játszó Emilio Nsue nem szerepelhetett volna a nemzeti csapatban, és a FIFA hat pontot vont le a csapattól.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA
9. FORDULÓ
F-CSOPORT
Burundi–Kenya 0–1

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSAMGYDVLG–KGGKP
1. Elefántcsontpart86215–0+1520
2. Gabon861116–6+1019
3. Kenya933318–11+712
4. Gambia831417–14+310
5. Burundi931513–11+210
6. Seychelles882–39–370

G-CSOPORT
Orán (Algéria): Szomália–Algéria 0–3
Mozambik–Guinea 1–2
Botswana–Uganda 0–1

A G-CSOPORT ÁLLÁSAMGYDVLG–KGGKP
1. Algéria971122–7+1522
2. Uganda96313–7+618
3. Mozambik95413–17–415
4. Guinea94239–6+314
5. Botswana93610–14–49
6. Szomália9183–19–161

H-CSOPORT
Malawi–Egyenlítői-Guinea – elhalasztva
Libéria–Namíbia 3–1

A H-CSOPORT ÁLLÁSAMGYDVLG–KGGKP
1. Tunézia87113–0+1322
2. Namíbia943212–7+515
3. Libéria942312–10+214
4. Malawi83148–9–110
5. Egyenlítői-Guinea83147–11–410
6. Sao Tomé és Principe884–20–160

 

 

