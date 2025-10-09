Mahrez vezérletével győzött Algéria, és kijutott a világbajnokságra

A Rijad Mahrez nevével fémjelzett algériai válogatott a csoportutolsó Szomália ellen juthatott ki a világbajnokságra. Ehhez az észak-afrikaiaknak elég volt, hogy – Szomália pályaválasztása mellett – hazai környezetben, Oránban megnyerjék a mérkőzést. Mahrez a 6. és az 57. percben is gólpasszt adott a wolfsburgi Mohamed Amurának, a 19.-ben pedig ő maga fejezett be góllal egy akciót, így Algéria 3–0-s győzelmet aratott, behozhatatlan előnyre szert téve a csoport élén. Marokkó, Tunézia és Egyiptom után tehát az algériai válogatott a negyedik afrikai csapat, amely vb-indulási jogot szerzett a jövő évi vb-n.

A csoport második helyéért nagy lesz a harc az utolsó fordulóban, ugyanis Uganda 1–0-ra nyert Botswanában, ezzel hárompontos előnyre tett szert a második helyen a Guinea ellen hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedő Mozambikhoz képest.

A H-csoportban a már korábban kvalifikáló Marokkó mögött még négy csapatnak is volt matematikai esélye a második hely megszerzésére, de a legkedvezőbb helyzetben lévő Namíbia is távol állt a pótselejtezőtől, pláne, hogy nagyon simán kikapott Libériától, amely a 3–1-es sikerrel az utolsó forduló előtt egy pontra közelítette meg ellenfelét. A csoport másik mérkőzésén Malawi fogadta volna Egyenlítői-Guineát, de utóbbi a hivatalos közlés szerint közlekedési problémák miatt nem jutott el a helyszínre, ezért a mérkőzést elhalasztották. A The Atlas Malawi című lap arról írt X-oldalán, hogy az egyenlítői-guineai csapat a labdarúgó-szövetséggel szemben fennálló problémák miatt nem utazott el a találkozóra. Egyenlítői-Guineának egyébként egy hónappal ezelőtt utasították el a fellebbezését, amit azért nyújtott be, mert tavaly a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség arról döntött, hogy a válogatottban 11 éve játszó Emilio Nsue nem szerepelhetett volna a nemzeti csapatban, és a FIFA hat pontot vont le a csapattól.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA

9. FORDULÓ

F-CSOPORT

Burundi–Kenya 0–1

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Elefántcsontpart 8 6 2 – 15–0 +15 20 2. Gabon 8 6 1 1 16–6 +10 19 3. Kenya 9 3 3 3 18–11 +7 12 4. Gambia 8 3 1 4 17–14 +3 10 5. Burundi 9 3 1 5 13–11 +2 10 6. Seychelles 8 – – 8 2–39 –37 0

G-CSOPORT

Orán (Algéria): Szomália–Algéria 0–3

Mozambik–Guinea 1–2

Botswana–Uganda 0–1

A G-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Algéria 9 7 1 1 22–7 +15 22 2. Uganda 9 6 – 3 13–7 +6 18 3. Mozambik 9 5 – 4 13–17 –4 15 4. Guinea 9 4 2 3 9–6 +3 14 5. Botswana 9 3 – 6 10–14 –4 9 6. Szomália 9 – 1 8 3–19 –16 1

H-CSOPORT

Malawi–Egyenlítői-Guinea – elhalasztva

Libéria–Namíbia 3–1