Mahrez vezérletével győzött Algéria, és kijutott a világbajnokságra

A Rijad Mahrez nevével fémjelzett algériai válogatott a csoportutolsó Szomália ellen juthatott ki a világbajnokságra. Ehhez az észak-afrikaiaknak elég volt, hogy – Szomália pályaválasztása mellett – hazai környezetben, Oránban megnyerjék a mérkőzést. Mahrez a 6. és az 57. percben is gólpasszt adott a wolfsburgi Mohamed Amurának, a 19.-ben pedig ő maga fejezett be góllal egy akciót, így Algéria 3–0-s győzelmet aratott, behozhatatlan előnyre szert téve a csoport élén. Marokkó, Tunézia és Egyiptom után tehát az algériai válogatott a negyedik afrikai csapat, amely vb-indulási jogot szerzett a jövő évi vb-n.
A csoport második helyéért nagy lesz a harc az utolsó fordulóban, ugyanis Uganda 1–0-ra nyert Botswanában, ezzel hárompontos előnyre tett szert a második helyen a Guinea ellen hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedő Mozambikhoz képest.
A H-csoportban a már korábban kvalifikáló Marokkó mögött még négy csapatnak is volt matematikai esélye a második hely megszerzésére, de a legkedvezőbb helyzetben lévő Namíbia is távol állt a pótselejtezőtől, pláne, hogy nagyon simán kikapott Libériától, amely a 3–1-es sikerrel az utolsó forduló előtt egy pontra közelítette meg ellenfelét. A csoport másik mérkőzésén Malawi fogadta volna Egyenlítői-Guineát, de utóbbi a hivatalos közlés szerint közlekedési problémák miatt nem jutott el a helyszínre, ezért a mérkőzést elhalasztották. A The Atlas Malawi című lap arról írt X-oldalán, hogy az egyenlítői-guineai csapat a labdarúgó-szövetséggel szemben fennálló problémák miatt nem utazott el a találkozóra. Egyenlítői-Guineának egyébként egy hónappal ezelőtt utasították el a fellebbezését, amit azért nyújtott be, mert tavaly a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség arról döntött, hogy a válogatottban 11 éve játszó Emilio Nsue nem szerepelhetett volna a nemzeti csapatban, és a FIFA hat pontot vont le a csapattól.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA
9. FORDULÓ
F-CSOPORT
Burundi–Kenya 0–1
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|GY
|D
|V
|LG–KG
|GK
|P
|1. Elefántcsontpart
|8
|6
|2
|–
|15–0
|+15
|20
|2. Gabon
|8
|6
|1
|1
|16–6
|+10
|19
|3. Kenya
|9
|3
|3
|3
|18–11
|+7
|12
|4. Gambia
|8
|3
|1
|4
|17–14
|+3
|10
|5. Burundi
|9
|3
|1
|5
|13–11
|+2
|10
|6. Seychelles
|8
|–
|–
|8
|2–39
|–37
|0
G-CSOPORT
Orán (Algéria): Szomália–Algéria 0–3
Mozambik–Guinea 1–2
Botswana–Uganda 0–1
|A G-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|GY
|D
|V
|LG–KG
|GK
|P
|1. Algéria
|9
|7
|1
|1
|22–7
|+15
|22
|2. Uganda
|9
|6
|–
|3
|13–7
|+6
|18
|3. Mozambik
|9
|5
|–
|4
|13–17
|–4
|15
|4. Guinea
|9
|4
|2
|3
|9–6
|+3
|14
|5. Botswana
|9
|3
|–
|6
|10–14
|–4
|9
|6. Szomália
|9
|–
|1
|8
|3–19
|–16
|1
H-CSOPORT
Malawi–Egyenlítői-Guinea – elhalasztva
Libéria–Namíbia 3–1
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|GY
|D
|V
|LG–KG
|GK
|P
|1. Tunézia
|8
|7
|1
|–
|13–0
|+13
|22
|2. Namíbia
|9
|4
|3
|2
|12–7
|+5
|15
|3. Libéria
|9
|4
|2
|3
|12–10
|+2
|14
|4. Malawi
|8
|3
|1
|4
|8–9
|–1
|10
|5. Egyenlítői-Guinea
|8
|3
|1
|4
|7–11
|–4
|10
|6. Sao Tomé és Principe
|8
|–
|–
|8
|4–20
|–16
|0