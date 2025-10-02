Zinédine Zidane fia először került be az algériai válogatottba

A kapusként bevethető Luca Zidane két héttel ezelőtt jelentette be, hogy a francia helyett az algériai labdarúgó-válogatottban kíván pályára lépni a jövőben. Az algériai szövetségi kapitánynak, a bosnyák Vladimir Petkovicsnak pedig több se kellett, máris meghívót küldött a spanyol másodosztályban szereplő Granada játékosának.

Luca Zidane így elméletileg pályára léphet a válogatott soron következő két vb-selejtezőjén is, október 9-én Szomália, 14-én pedig Uganda ellen.

A madridi As szerint Luca Zidane azért döntött úgy, hogy inkább az algériai válogatottságot választja, mert Lucas Chevalier és Mike Maignan mellett a francia válogatottságra nem látott reális esélyt.