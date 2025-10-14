Szenegál és Elefántcsontpart is megnyerte csoportját, és ott lesz a 2026-os vb-n

A B-csoportban a kétpontos előnnyel vezető Szenegál és a Kongói DK között zajlott a harc a közvetlen vb-kijutásért, de mindkét csapat győzelme esetén a csoportmásodik ott lehet az interkontinentális pótselejtezőn. A szenegáliak Mauritánia elleni vezető góljára az első félidő végéig kellett várni, Sadio Mané viszont a második félidő elején egymaga és csapata második találatát is megszerezte, majd Iliman Ndiaye gólja végleg megpecsételte a Szudán ellen korán vezető Kongói DK reményeit. Egyenes ágon a 4–0-ra nyerő Szenegál jutott ki a vb-re, míg a Kongói DK az 1–0-s sikerrel megelőzte Burkina Fasót a csoportmásodikok rangsorában, és ott lehet az interkontinentális pótselejtezőn.

Az F jelű hatosban a veretlen és gólt sem kapó Elefántcsontpart a tőle egy ponttal lemaradó Gabonnal vívott nagy csatát, de az már eldőlt, hogy ebből a hatosból a csoportmásodik is biztosan pótselejtezőt vív. Az „elefántok” Franck Kessié révén már a hetedik percben megszerezték a vezetést Kenya ellen, s bár az újabb gólra az 54. percig várni kellett, Yan Diomande után Amad Diallo is betalált, biztossá téve Elefántcsontpart sikerét és vb-részvételét, miközben Gabon hiába egykapuzott otthon Burundi ellen, sokáig nem tudott betalálni, ellenben a hajrában kétszer is, csakhogy 2–0-s sikere ellenére is pótselejtezőt kell vívnia a vb-részvételért.

Az E-csoportban a vb-re korábban kijutó Marokkó Kongót is legyőzte, így százszázalékos mérleggel zárta csoportját.

Az afrikai zónából korábban Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Tunézia és a Zöld-foki-szigetek jutott ki közvetlenül a vb-re, míg Gabon, Kamerun, Nigéria és a Kongói DK az interkontinentális playoffon szerezhet indulási jogot.

B-CSOPORT

Kongói DK–Szudán 1–0

Szenegál–Mauritánia 4–0

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Szenegál 10 7 3 – 22–3 +19 24 2. Kongói DK 10 7 1 2 15–6 +9 22 3. Szudán 10 3 4 3 8–6 +2 13 4. Togo 10 1 5 4 5–10 –5 8 5. Mauritánia 10 1 4 5 4–13 –9 7 6. Dél-Szudán 10 – 5 5 3–19 –16 5

E-CSOPORT

Marokkó–Kongó 1–0

AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Marokkó 8 8 – – 22–2 +20 24 2. Niger 8 5 – 3 11–10 +1 15 3. Tanzánia 8 3 1 4 6–7 –1 10 4. Zambia 8 3 – 5 10–10 0 9 5. Kongó 8 – 1 7 4–24 –20 1 6. Eritrea visszalépett

F-CSOPORT

Gabon–Burundi 2–0

Elefántcsontpart–Kenya 3–0

AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Elefántcsontpart 10 8 2 – 25–0 +25 26 2. Gabon 10 8 1 1 22–9 +13 25 3. Gambia 10 4 1 5 27–18 +9 13 4. Kenya 10 3 3 4 18–14 +4 12 5. Burundi 10 3 1 6 13–13 0 10 6. Seychelle-szigetek 10 – – 10 2–53 –51 0

KORÁBBAN

C-CSOPORT

Dél-Afrika–Ruanda 3–0

Nigéria–Benin 4–0

G-CSOPORT

Guinea–Botswana 2–2

Szomália–Mozambik 0–1

Algéria–Uganda 2–1

F-CSOPORT

Seychelle-szigetek–Gambia 0–7

A csoportmásodikok rangsora: 1. Gabon 19 p, 2. Kongói DK 16, 3. Kamerun 15 (14–5), 4. Nigéria 15 (13–6), 5. Burkina Faso 15 (13–7), 6. Niger 15 (11–10), 7. Madagaszkár 13, 8. Uganda 12, 9. Namíbia 9