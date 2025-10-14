Dél-Afrika története során negyedszer lesz ott a világbajnokságon

Nemzeti Sportrádió

2025.10.14.
Kijutott a jövő évi vb-re a dél-afrikai válogatott
Az utolsó fordulóban dőlt el a közvetlen kvalifikáció a világbajnoki selejtező afrikai zónájának C-csoportjában. Az eddigi csoportelső Benin 4–0-ra kikapott a második helyre előlépő Nigériától, míg Dél-Afrika története során negyedik világbajnokságán vehet részt, hiszen 3–0-ra nyert Ruanda ellen, így a hatos élén végzett.

A C-csoportban Benin várta a legkedvezőbb helyzetből az utolsó fordulót, hiszen három ponttal előzte meg házigazdáját, Nigériát, és kettővel a Ruandát fogadó Dél-Afrikát, így az első három helyezettnek egyaránt nyernie kellett a közvetlen kijutáshoz (Beninnek egy döntetlen is belefért volna, ha Dél-Afrika sem nyer Ruanda ellen). A két házigazda viszont alaposan bekezdett, Nigéria Victor Osimhen duplájával vezetett, de Dél-Afrika is korán elhúzott kettővel Benin ellen az első félidőben. Nigéria hiába növelte a különbséget Osimhen harmadik góljával és nyert végül Frank Onyeka találata után 4–0-ra, Dél-Afrika 3–0-ra győzött, így története során negyedszer vehet részt világbajnokságon (háromszor a selejtezőből jutott ki, egyszer rendező volt).

Nigéria a negyedik gólnak is nagyban köszönhetően pótselejtezőn – amin a kilenc csoportból a négy legjobb második lesz érdekelt és ebben a rangsorban nem számít a csoportutolsók ellen elért eredmény – vívhatja ki a vb-szereplést, ugyanis épp Onyeka góljával lett jobb a gólkülönbsége Burkina Fasóénál, így a később Szudánt fogadó Kongói DK már biztosan nem előzheti meg.

A G-csoportban a már biztos vb-résztvevő Algéria mögött Ugandának minimális esélye volt a lehetséges pótselejtezőt érő második helyre , hiszen két ponttal előzte meg Mozambikot és hárommal Guineát, ugyanakkor épp Algéria ellen kellett nyernie a második hely megszerzéséhez. Uganda sokáig vezetett, de végül a vendéglátó Mohamed Amura két büntetőjével fordított (a másodikat a 99. percben értékesítette), így Uganda nem szerzett elég pontot a pótselejtezős helyek eléréséhez, de csoportmásodikként zárt.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
10. (UTOLSÓ) FORDULÓ
C-CSOPORT
Dél-Afrika–Ruanda 3–0
Nigéria–Benin 4–0

A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGYDVLG–KGGKP
1. Dél-Afrika1053215–9+618
2. Nigéria1045115–8+717
3. Benin1052312–11+117
4. Lesotho103349–12–312
5. Ruanda103255–9–411
6. Zimbabwe10555–12–75

G-CSOPORT
Guinea–Botswana 2–2
Szomália–Mozambik 0–1
Algéria–Uganda 2–1

A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGYDVLG–KGGKP
1. Algéria1081124–8+1625
2. Uganda106414–9+518
3. Mozambik106414–17–318
4. Guinea1043311–8+315
5. Botswana1031612–16–410
6. Szomália10193–20–171

F-CSOPORT
Seychelle-szigetek–Gambia 0–7

KÉSŐBB
B-CSOPORT
21.00: Kongói DK–Szudán
21.00: Szenegál–Mauritánia
E-CSOPORT
21.00: Marokkó–Kongó
F-CSOPORT
21.00: Gabon–Burundi
21.00: Elefántcsontpart–Kenya

 

