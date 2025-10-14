Dél-Afrika története során negyedszer lesz ott a világbajnokságon

A C-csoportban Benin várta a legkedvezőbb helyzetből az utolsó fordulót, hiszen három ponttal előzte meg házigazdáját, Nigériát, és kettővel a Ruandát fogadó Dél-Afrikát, így az első három helyezettnek egyaránt nyernie kellett a közvetlen kijutáshoz (Beninnek egy döntetlen is belefért volna, ha Dél-Afrika sem nyer Ruanda ellen). A két házigazda viszont alaposan bekezdett, Nigéria Victor Osimhen duplájával vezetett, de Dél-Afrika is korán elhúzott kettővel Benin ellen az első félidőben. Nigéria hiába növelte a különbséget Osimhen harmadik góljával és nyert végül Frank Onyeka találata után 4–0-ra, Dél-Afrika 3–0-ra győzött, így története során negyedszer vehet részt világbajnokságon (háromszor a selejtezőből jutott ki, egyszer rendező volt).

Nigéria a negyedik gólnak is nagyban köszönhetően pótselejtezőn – amin a kilenc csoportból a négy legjobb második lesz érdekelt és ebben a rangsorban nem számít a csoportutolsók ellen elért eredmény – vívhatja ki a vb-szereplést, ugyanis épp Onyeka góljával lett jobb a gólkülönbsége Burkina Fasóénál, így a később Szudánt fogadó Kongói DK már biztosan nem előzheti meg.

A G-csoportban a már biztos vb-résztvevő Algéria mögött Ugandának minimális esélye volt a lehetséges pótselejtezőt érő második helyre , hiszen két ponttal előzte meg Mozambikot és hárommal Guineát, ugyanakkor épp Algéria ellen kellett nyernie a második hely megszerzéséhez. Uganda sokáig vezetett, de végül a vendéglátó Mohamed Amura két büntetőjével fordított (a másodikat a 99. percben értékesítette), így Uganda nem szerzett elég pontot a pótselejtezős helyek eléréséhez, de csoportmásodikként zárt.

Dél-Afrika–Ruanda 3–0

Nigéria–Benin 4–0

A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Dél-Afrika 10 5 3 2 15–9 +6 18 2. Nigéria 10 4 5 1 15–8 +7 17 3. Benin 10 5 2 3 12–11 +1 17 4. Lesotho 10 3 3 4 9–12 –3 12 5. Ruanda 10 3 2 5 5–9 –4 11 6. Zimbabwe 10 – 5 5 5–12 –7 5

Guinea–Botswana 2–2

Szomália–Mozambik 0–1

Algéria–Uganda 2–1

A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Algéria 10 8 1 1 24–8 +16 25 2. Uganda 10 6 – 4 14–9 +5 18 3. Mozambik 10 6 – 4 14–17 –3 18 4. Guinea 10 4 3 3 11–8 +3 15 5. Botswana 10 3 1 6 12–16 –4 10 6. Szomália 10 – 1 9 3–20 –17 1

Seychelle-szigetek–Gambia 0–7

