Dél-Afrika története során negyedszer lesz ott a világbajnokságon
A C-csoportban Benin várta a legkedvezőbb helyzetből az utolsó fordulót, hiszen három ponttal előzte meg házigazdáját, Nigériát, és kettővel a Ruandát fogadó Dél-Afrikát, így az első három helyezettnek egyaránt nyernie kellett a közvetlen kijutáshoz (Beninnek egy döntetlen is belefért volna, ha Dél-Afrika sem nyer Ruanda ellen). A két házigazda viszont alaposan bekezdett, Nigéria Victor Osimhen duplájával vezetett, de Dél-Afrika is korán elhúzott kettővel Benin ellen az első félidőben. Nigéria hiába növelte a különbséget Osimhen harmadik góljával és nyert végül Frank Onyeka találata után 4–0-ra, Dél-Afrika 3–0-ra győzött, így története során negyedszer vehet részt világbajnokságon (háromszor a selejtezőből jutott ki, egyszer rendező volt).
Nigéria a negyedik gólnak is nagyban köszönhetően pótselejtezőn – amin a kilenc csoportból a négy legjobb második lesz érdekelt és ebben a rangsorban nem számít a csoportutolsók ellen elért eredmény – vívhatja ki a vb-szereplést, ugyanis épp Onyeka góljával lett jobb a gólkülönbsége Burkina Fasóénál, így a később Szudánt fogadó Kongói DK már biztosan nem előzheti meg.
A G-csoportban a már biztos vb-résztvevő Algéria mögött Ugandának minimális esélye volt a lehetséges pótselejtezőt érő második helyre , hiszen két ponttal előzte meg Mozambikot és hárommal Guineát, ugyanakkor épp Algéria ellen kellett nyernie a második hely megszerzéséhez. Uganda sokáig vezetett, de végül a vendéglátó Mohamed Amura két büntetőjével fordított (a másodikat a 99. percben értékesítette), így Uganda nem szerzett elég pontot a pótselejtezős helyek eléréséhez, de csoportmásodikként zárt.
Dél-Afrika–Ruanda 3–0
Nigéria–Benin 4–0
|A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|GY
|D
|V
|LG–KG
|GK
|P
|1. Dél-Afrika
|10
|5
|3
|2
|15–9
|+6
|18
|2. Nigéria
|10
|4
|5
|1
|15–8
|+7
|17
|3. Benin
|10
|5
|2
|3
|12–11
|+1
|17
|4. Lesotho
|10
|3
|3
|4
|9–12
|–3
|12
|5. Ruanda
|10
|3
|2
|5
|5–9
|–4
|11
|6. Zimbabwe
|10
|–
|5
|5
|5–12
|–7
|5
Guinea–Botswana 2–2
Szomália–Mozambik 0–1
Algéria–Uganda 2–1
|A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|GY
|D
|V
|LG–KG
|GK
|P
|1. Algéria
|10
|8
|1
|1
|24–8
|+16
|25
|2. Uganda
|10
|6
|–
|4
|14–9
|+5
|18
|3. Mozambik
|10
|6
|–
|4
|14–17
|–3
|18
|4. Guinea
|10
|4
|3
|3
|11–8
|+3
|15
|5. Botswana
|10
|3
|1
|6
|12–16
|–4
|10
|6. Szomália
|10
|–
|1
|9
|3–20
|–17
|1
Seychelle-szigetek–Gambia 0–7
