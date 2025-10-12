Ciprus négy góllal nyerte meg vb-selejtezőjét, de ez már nem segített rajta

Ciprus 4–0-ra győzött San Marino vendégeként a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének vasárnapi játéknapján. A ciprusiak már korábban elvesztették az esélyüket a továbbjutásra, azonban az egyelőre pont nélküli San Marino még versenyben van, köszönhetően annak, hogy megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában.

Az európai selejtező utolsó négy vb-kvótájáért zajló, tavasszal esedékes második körben – az első kör 12 csoportmásodikja mellett – fő szabályként a négy legjobb olyan NL-csoportgyőztes vehet részt, amelyik a vb-selejtezős csoportjában legfeljebb a harmadik helyig jut. EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

H-CSOPORT, 7. FORDULÓ

San Marino–Ciprus 0–4 (Loizu 10., Andreu 59., Kasztanosz 67. – 11-esből, Kakuli 79.)

Később

20.45: Románia–Ausztria, Bukarest (Tv: Spíler2) 1. Ausztria 5 5 – – 19–2 +17 15 2. Bosznia-Hercegovina 6 4 1 1 13–5 +8 13 3. Ciprus 7 2 2 3 11–9 +2 8 4. Románia 5 2 1 2 10–6 +4 7 5. San Marino 7 – – 7 1–32 –31 0