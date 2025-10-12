Nemzeti Sportrádió

Ciprus négy góllal nyerte meg vb-selejtezőjét, de ez már nem segített rajta

K. Zs.K. Zs.
2025.10.12. 17:18
Loizosz Loizu (balra) szerezte a ciprusiak vezető gólját (Fotó: Getty Images – a kép az osztrákok elleni szeptemberi meccsen készült)
Címkék
foci-vb vb-selejtező Ausztria San Marino Ciprus Románia
Ciprus 4–0-ra győzött San Marino vendégeként a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének vasárnapi játéknapján. A ciprusiak már korábban elvesztették az esélyüket a továbbjutásra, azonban az egyelőre pont nélküli San Marino még versenyben van, köszönhetően annak, hogy megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában.

Az európai selejtező utolsó négy vb-kvótájáért zajló, tavasszal esedékes második körben – az első kör 12 csoportmásodikja mellett – fő szabályként a négy legjobb olyan NL-csoportgyőztes vehet részt, amelyik a vb-selejtezős csoportjában legfeljebb a harmadik helyig jut.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
H-CSOPORT, 7. FORDULÓ
San Marino–Ciprus 0–4 (Loizu 10., Andreu 59., Kasztanosz 67. – 11-esből, Kakuli 79.)
Később
20.45: Románia–Ausztria, Bukarest (Tv: Spíler2)

     
1. Ausztria

5

5

19–2

+17

15

2. Bosznia-Hercegovina

6

4

1

1

13–5

+8

13

3. Ciprus

7

2

2

3

11–9

+2

8

4. Románia

5

2

1

2

10–6

+4

7

5. San Marino

7

7

1–32

–31

0

 

 

