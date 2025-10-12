Ciprus négy góllal nyerte meg vb-selejtezőjét, de ez már nem segített rajta

Az európai selejtező utolsó négy vb-kvótájáért zajló, tavasszal esedékes második körben – az első kör 12 csoportmásodikja mellett – fő szabályként a négy legjobb olyan NL-csoportgyőztes vehet részt, amelyik a vb-selejtezős csoportjában legfeljebb a harmadik helyig jut.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
H-CSOPORT, 7. FORDULÓ
San Marino–Ciprus 0–4 (Loizu 10., Andreu 59., Kasztanosz 67. – 11-esből, Kakuli 79.)
Később
20.45: Románia–Ausztria, Bukarest (Tv: Spíler2)
|1. Ausztria
5
5
–
–
19–2
+17
15
|2. Bosznia-Hercegovina
6
4
1
1
13–5
+8
13
|3. Ciprus
7
2
2
3
11–9
+2
8
|4. Románia
5
2
1
2
10–6
+4
7
|5. San Marino
7
–
–
7
1–32
–31
0