Férfi kézilabda NB I: visszarendelte kölcsönadott irányítóját a Balatonfüred

2025.10.12. 19:33
Fotó: Carbonex-Komló/Facebook
férfi kézilabda NB I Balatonfüred Melnicsuk Viktor Komló
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő Balatonfüred visszarendelte a csapathoz a kölcsönben Komlón kézilabdázó irányítóját, Melnicsuk Viktort – jelentette be vasárnap a komlói klub hivatalos felületein.

A komlóiak közleménye szerint Melnicsuk Viktort azért rendelte vissza a Balatonfüred, mert a csapatot sorozatos sérülések sújtják: „A kölcsönadási szerződésben foglaltak értelmében a nemzetközi kupában is érdekelt Balatonfüredi KC – a keretüket érintő sorozatos sérülésekre hivatkozva – visszarendelte kölcsönben Komlón kézilabdázó játékosát, Melnicsuk Viktort. A döntés rendkívül érzékenyen érinti együttesünket, amely nemcsak irányító játékosát, hanem csapatkapitányát is elveszíti ezzel egy időre. Klubunk vezetése minden követ megmozgat, hogy januárig Viktor véglegesen Komlóra kerüljön, ezzel párhuzamosan – a rendkívüli helyzetre tekintettel – megkezdte a tárgyalásokat irányítónk pótlására” – olvasható a Komló közleményében.

 

