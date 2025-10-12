Férfi kézilabda NB I: visszarendelte kölcsönadott irányítóját a Balatonfüred

A komlóiak közleménye szerint Melnicsuk Viktort azért rendelte vissza a Balatonfüred, mert a csapatot sorozatos sérülések sújtják: „A kölcsönadási szerződésben foglaltak értelmében a nemzetközi kupában is érdekelt Balatonfüredi KC – a keretüket érintő sorozatos sérülésekre hivatkozva – visszarendelte kölcsönben Komlón kézilabdázó játékosát, Melnicsuk Viktort. A döntés rendkívül érzékenyen érinti együttesünket, amely nemcsak irányító játékosát, hanem csapatkapitányát is elveszíti ezzel egy időre. Klubunk vezetése minden követ megmozgat, hogy januárig Viktor véglegesen Komlóra kerüljön, ezzel párhuzamosan – a rendkívüli helyzetre tekintettel – megkezdte a tárgyalásokat irányítónk pótlására” – olvasható a Komló közleményében.