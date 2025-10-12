„Sokat dolgozunk, hogy igazi csapat legyünk” – Stollár Fanny a kínai sikerekről

Remek két hetet tudhat maga mögött Stollár Fanny, aki előbb a japán Kato Miju oldalán a pekingi tenisztornán döntőzött párosban, majd a német Laura Siegemunddal Vuhanban az elődöntőig menetelt.

„Büszke és boldog vagyok, és annak örülök a legjobban, hogy ezt két külön partnerrel tudtam elérni. Mindenféle nyomás nélkül mentem a versenyekre, mert Pekingben először játszottam a japán párommal. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy csapatként mozogjunk a pályán – ennek köszönhető, hogy ilyen jók voltunk” – lebbentette fel a pekingi siker egyik titkáról a fátylat Stollár Fanny a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva.

A huszonhat éves teniszezőnő azt is elárulta, miért nem Kato volt a párja a vuhani tornán.

„Vele terveztem játszani az egész ázsiai túrán, de a koreai héten kiesett világranglista-pontjai miatt nem fértünk volna be Vuhanba. Ezért az volt a tervem, hogy Peking után hazamegyek, ám az utolsó pillanatban kiderült, hogy Laura Siegemundnak lemondta a párja a részvételt, s így vele be tudtam kerülni a tornára – más esélyem nem is volt” – fogalmazott Stollár, aki arról is beszélt, milyen megpróbáltatások vártak rá a pekingi versenyt követően Vuhanban.

„Ilyen körülmények között nagyon ritkán játszunk, persze extrém meleg van az ausztrál versenyeken, és itt-ott Amerikában is, de Vuhanban kilencven százalékos volt a páratartalom, harminchat fok volt, ami a pára miatt negyvennek érződött, és öt perc után úgy éreztem, hogy összeesem a pályán. Nem éreztem magam jól, kétszáz volt pulzusom megállás nélkül, egyáltalán nem tudtam regenerálódni a pekingi döntő után. A nagy meleg miatt majdnem mindennap órákra felfüggesztették a játékot, mert annyira veszélyes volt a játékosokra nézve. Meg kellene húzni egy határt, és annál alacsonyabbat, mint amikor Vuhanban megállították a játékot, mert ez már tényleg nem egészséges” – ecsetelte a korántsem versenyzőbarát körülményeket játékosunk, aki remeklésének köszönhetően a következő hetet már páros világranglista legjobb harminc helyezettje közt kezdi.

„Az év elején a legjobb ötvenbe kerülés volt a cél, most a legjobb harmincban leszek, és erre nagyon büszke vagyok” – mondta teniszezőnk.

Az interjúban arról is szó esett, hogy az idényből hátralévő néhány hétre milyen tervei vannak Stollár Fannynak, aki a következő, oszakai versenyen ismét ismét Kato oldalán indul.

„Szeretnék pár pontot szerezni még, valamint élvezni ezt az utolsó pár hetet, és szeretnék benn maradni az első harmincban – még van pár alkalom rá, hogy a végleges év végi ranglista kialakuljon. Azt, hogy az Australian Openen kivel indulok, még nem tudom, most szeretném teljesíteni a terveimet, aztán majd meglátjuk, mi lesz.”