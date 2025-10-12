Úszás: az utánpótlás legjobb éremszerző klubja az UNI Győr

A medálgyűjtésben 2025-ben az UNI Győri Úszó Sportegyesület járt az élen az ötvenes medencében rendezett, három fő országos megméretést – a 13-14, a 15-16 és a 17-18 évesekét - tekintve. A gyermekbajnokságon 20 medált gyűjtött 11 arany, 5 ezüst és 4 bronz megoszlásban, de a Petrov fivérek irányította klub a serdülő ob-n, s még inkább a felnőtt kategória előtti utolsó korosztálynak, az ifjúságiaknak a bajnokságán is jeleskedett.

A serdülők idei magyar bajnokságán a győriek 10 érmet (2, 4, 4) szereztek,

míg az ifi ob-n 21 darabból állt össze a gyűjtemény a 8 arany, 9 ezüst és 4 bronz révén. Még plasztikusabb a kép, ha az utánpótlás-bajnokságok medáltábláin elfoglalt pozíciókat nézzük: az UNI Győrnek a serdülők ranglétráján ugyan be kellett érnie a hetedik hellyel, viszont a másik két korosztály éremlajstromán egyformán elsőként végzett.

Az ifi – avagy uszodai szóhasználatban a junior - korosztály dicsőséglistáján a második az Újpesti Torna Egylet lett 16 éremmel (8, 3, 5), viszont átfogóan nézve a korosztályokat, a teljes sorrendben hátrébb sorolódik az UTE, mivel a gyermekbajnokságon nem volt dobogósa, míg a serdülőkén szerzett két bronz csak a 20. helyre volt neki elegendő. Ennél fogva az összesített listán A Jövő SC végzett másodikként, miután a legidősebb fiatalok ob-jén a 14 éremmel (7, 2, 5) alig szorult a győriek és az újpestiek mögé, miközben a gyermek ob éremtábláján második lett 11 arannyal és egy ezüsttel, a serdülőkén pedig ötödik a kilenc medálnak (4, 3, 2) köszönhetően.

Az abszolút rangsorban a harmadik hely a BVSC-Zuglót illeti, amely a legifjabbaknál 14. volt (mérlege: 1 arany, 5 ezüst, 7 bronz), míg a 15-16 esztendősök országos bajnokságán első (7, 5, 5), az ifiknél pedig hetedik (2, 4, 3).

A 17-18 évesek évi csúcsseregszemléjét nézve megemlítendő még, hogy a negyedik helyet egy vidéki kis klub, a Bátori Sárkány ÚE érdemelte ki úgy, hogy egyetlen indulója,

a korosztályos vb-második és Európa-bajnok Antal Dávid egymaga harcolta ki a nyírbátoriak négy ob-aranyérmét.

Az ötödik helyezett Bálinti Úszó Egyesület is figyelmet érdemlő idényt produkált ötvenes medencében, ugyancsak négy arannyal zárva a kaposvári ob-t. A törökbálintiak a szezonzáró korosztályos bajnokságon a klub eddigi legkiemelkedőbb eredményével rukkoltak ki, s történetükben először nyertek váltóversenyt a 4x100 –as női gyorsszámban diadalmaskodva.

Illendő azt is értékelnünk, hogy mely klubok szereztek érme(ke)t mindhárom korosztályban, jeleként annak, hogy a legszélesebb spektrumban, igen eredményesen zajlik náluk az utánpótlásképzés. Az ifi ob ranglétráján nyolcadik Egri Úszó Klub SE (2 arany, 1 ezüst) a legkisebbeknél 21.–ként (3 ezüst, 3 bronz), a serdülőknél hatodikként zárt (3, 2, 1), a 11. Kőbánya Sport Club (1, 2, 4) a másik két ob-n hatodik (4, 3, 3), illetve harmadik (6, 1, 7), a 13. Ferencvárosi Torna Club (4 ezüst, 2 bronz) negyedik (5, 4, 2), és kilencedik (1, 6, 3) lett. Mindhárom ob-n képviselte magát az érmesek között a Váci Vízmű SE, a Debreceni Sportcentrum SI, a BÁCSVÍZ KVSC, a Darnyi Tamás SC, az Érdi Vízisport Kft. és a Szegedi Úszó Egylet. A „triplázás” esetükben azért is figyelemre és elismerésre méltó, mert a gyermek ob-n indult 74 klubcsapat közül összesen 36 szerzett érmet, ugyanez az aránypár a serdülőknél 70/24, az ifiknél pedig 55/22. A három korosztály 2025-ös bajnokságait „összefésülve” pedig az rögzíthető, hogy 32 vidéki és 10 fővárosi, együttesen tehát 42 klub jutott éremhez.

(Kiemelt képünkön: Az UNI Győr a gyermek- és ifjúsági ob-n is az éremtáblázat élén végzett Forrás: UNI Győr)