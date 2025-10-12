Női kosár NB I: 116 pontig jutott, kiütéssel nyert a DVTK

Nemzeti Sportrádió

2025.10.12.
Bella Smuda (balra) 19, Lelik Réka 13 pontot ért el a hazai csapatban (Fotó: Török Attila)
Fölényes hazai győzelem Miskolcon: a DVTK Hun-Therm 116–68-ra nyert vendége, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen a női kosárlabda NB I 4. fordulójának vasárnapi mérkőzésén, azaz megőrizte hibátlan bajnoki mérlegét.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
DVTK HUNTHERM–DÁVID KORNÉL KA 116–68 (26–23, 27–16, 30–17, 33–12)
Miskolc, 900 néző. V: Csabai-Kaskötő, Jankovics, Szőts
DIÓSGYŐR: Aho N. 3/3, KÁNYÁSI 15/9, LELIK 13/3, TOMAN P. 24/12, Ginzo 6. Csere: Miklós M. 4, SMUDA 19, TAKÁCS B. 19/6, Aho T. 7, Poczkodi 6/6. Edző: Völgyi Péter
Dávid KORNÉL KA: DEANS 29/18, Simmons, Dávid M. 6/6, Papp L. 2, Laufer 9. Csere: Szűcs L., Madár 4, Salamon Zs. 14/6, Raffay 2, Ehmann 2. Edző: Gáll Tamás
Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–6. 6. p.: 8–11. 8. p.: 19–20. 10. p.: 26–20. 16. p.: 39–32. 18. p.: 49–39. 22. p.: 56–41. 23. p.: 56–46. 26. p.: 68–48. 29. p.: 79–56. 34. p.: 92–58. 37. p.: 101–63. 40. p.: 116–66
Kipontozódott: Dávid M. (27. p.). Deans (37. p.).
MESTERMÉRLEG
Völgyi Péter: – Az első negyedben látszódtak a Fenerbahce elleni, hétközi Euroliga-meccs nyomai, nem voltunk agresszívak védekezésben, és Monika Grigalauskyte is hiányzott a játékunkból. A második félidőre változtattunk, ellenfelünk elfáradt, és könnyű kosarakkal alakítottuk ki ezt a nagy különbséget.
Gáll Tamás: – Harmincnál is több labdát adtunk el, és a küzdelem terén is van hiányérzetem. Faultolni kellett volna, nem pedig asszisztálni a hazai csapat jó játékához. Mélyen magunkba kell nézni, a hibákból tanulni kell, mert számunkra most kezdődik a bajnokság.
Tudósított: BERECZ CSABA 

A szombati eredmények
Győr–Szigetszentmiklós 78–60
Sopron–ELTE BEAC 92–40
NKA Universitas Pécs–Csata 82–52
Szekszárd–Vasas 91–69
TFSE-MTK–Cegléd 76–49

    
  1. Sopron

4

4

405–214

1.000

8

  2. Pécs

5

5

469–286

1.000

10

  3. DVTK

4

4

362–226

1.000

8

  4. Szekszárd

4

4

326–238

1.000

8

  5. TFSE-MTK

5

4

1

379–322

0.900

9

  6. Győr

4

2

2

314–293

0.750

6

  7. Csata

4

1

3

268–292

0.625

5

  8. BEAC

4

1

3

217–328

0.625

5

  9. Cegléd

4

4

203–315

0.500

4

10. Vasas

4

4

224–359

0.500

4

11. Szigetszentmiklós

4

4

211–349

0.500

4

12. Dávid Kornél KA

4

4

297–453

0.500

4

 

 

