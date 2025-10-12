Női kosár NB I: 116 pontig jutott, kiütéssel nyert a DVTK

NŐI KOSÁRLABDA NB I

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

DVTK HUNTHERM–DÁVID KORNÉL KA 116–68 (26–23, 27–16, 30–17, 33–12)

Miskolc, 900 néző. V: Csabai-Kaskötő, Jankovics, Szőts

DIÓSGYŐR: Aho N. 3/3, KÁNYÁSI 15/9, LELIK 13/3, TOMAN P. 24/12, Ginzo 6. Csere: Miklós M. 4, SMUDA 19, TAKÁCS B. 19/6, Aho T. 7, Poczkodi 6/6. Edző: Völgyi Péter

Dávid KORNÉL KA: DEANS 29/18, Simmons, Dávid M. 6/6, Papp L. 2, Laufer 9. Csere: Szűcs L., Madár 4, Salamon Zs. 14/6, Raffay 2, Ehmann 2. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–6. 6. p.: 8–11. 8. p.: 19–20. 10. p.: 26–20. 16. p.: 39–32. 18. p.: 49–39. 22. p.: 56–41. 23. p.: 56–46. 26. p.: 68–48. 29. p.: 79–56. 34. p.: 92–58. 37. p.: 101–63. 40. p.: 116–66

Kipontozódott: Dávid M. (27. p.). Deans (37. p.).

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Az első negyedben látszódtak a Fenerbahce elleni, hétközi Euroliga-meccs nyomai, nem voltunk agresszívak védekezésben, és Monika Grigalauskyte is hiányzott a játékunkból. A második félidőre változtattunk, ellenfelünk elfáradt, és könnyű kosarakkal alakítottuk ki ezt a nagy különbséget.

Gáll Tamás: – Harmincnál is több labdát adtunk el, és a küzdelem terén is van hiányérzetem. Faultolni kellett volna, nem pedig asszisztálni a hazai csapat jó játékához. Mélyen magunkba kell nézni, a hibákból tanulni kell, mert számunkra most kezdődik a bajnokság.

Tudósított: BERECZ CSABA

A szombati eredmények

Győr–Szigetszentmiklós 78–60

Sopron–ELTE BEAC 92–40

NKA Universitas Pécs–Csata 82–52

Szekszárd–Vasas 91–69

TFSE-MTK–Cegléd 76–49