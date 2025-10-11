Nemzeti Sportrádió

„Ha klasszikus csatárt is küldtem volna a pályára, lehet, hogy megnyertük volna a meccset” – véli az örmény kapitány

2025.10.11. 20:33
Az örmény válogatott kapitánya szerint benne volt, hogy pontot szerez csapata Budapesten (Fotó: Kovács Péter)
Magyarország 2–0-ra legyőzte Örményországot az európai világbajnoki selejtező F-csoportjának 3. fordulójában. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón így értékelt az örmények szövetségi kapitánya, Egise Melikjan.

„Csalódott vagyok, mivel válogatottamnak megvolt az esélye a pontszerzésre. A magyar válogatott ugyanakkor megérdemelte a győzelmet. A következő mérkőzésre jobban fel kell készülnünk. A vereség azt mutatja, hogy gondokkal küzdünk. De a csapatom jól játszott, az első félidőben kifejezetten jól védekezett. A játékosaim végrehajtották az általam előírt meccstervet” – fogalmazott Egise Melikjan.

„Klasszikus »kilences« befejezőcsatár nélkül játszottunk. Lehet, ha másképp döntök előzetesen, akkor megnyertük volna a meccset” – jelentette ki az örmény kapitány, aki szerint csapata hozzáállása és küzdőszelleme rendben volt.

1 órája

Lukács és Gruber első válogatott góljával a magyar csapat megverte az örményeket!

A mieink nehezen gyűjtötték be a három pontot a Puskás Arénában, amivel felléptek az F-csoport második, pótselejtezőt érő helyére.

 

